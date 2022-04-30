MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 26
La GPU sembra essere richiesta dopo tutto
Su un vecchio Sandy Bridge, funziona senza una scheda grafica.
Posso vedere i risultati del test?
Il supporto per Python sia nel MetaEditor che nell'API interprocesso sarà esteso:
pip install --upgrade MetaTrader5
Requisito già aggiornato: MetaTrader5 in c:\works\mt_websocket_server\.envlib\site-packages (5.0.8)
Signori, c'è un'intesa sulla questione del confuso alto/basso?
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
L'esempio usa una funzione diversa, un errore:
# ottenere barre con USDJPY M5 dal 01.04.2019 nel fuso orario UTC
rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)
atteso: MT5CopyRatesRange()
Grazie, corretto.
Vorrei attirare l'attenzione su:
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)
andare al terminale, vedere basso/alto per questo telaio:
Vediamo chebasso=1,22557,alto=1,22989
La domanda è un bug o i tasti per il MT5Rate sono in qualche modo configurabili?
Grazie per il messaggio, gli sviluppatori sono stati informati. Sistemeranno il titolo.
Grazie.
Scrivimi una riga in questo thread quando esce la nuova versione.
La versione 5.0.9 è disponibile: