Lyuk:

La GPU sembra essere richiesta dopo tutto

Su un vecchio Sandy Bridge, funziona senza una scheda grafica.

 

Posso vedere i risultati del test?

 
Lyuk:

Posso vedere i risultati del test? 

Single thread: the value of PI is 3.141592653590
Single thread: calculated in 8.885725000000001 seconds
OpenCL: CPU device ' Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz' selected
OpenCL threads: the value of PI is 3.141592653590
OpenCL threads: calculated in 0.8930439999999999 seconds
 
Avete bisogno di qualcosa come questo su OpenCL
int SetArray( int &Array[] )
{
  const int Size = ArrayResize(Array, 1 e6);
  
  for (int i =  0; i < Size; i++)
    Array[i] = 1 - ((i & 1) << 1); // Чередование +-1
    
  return(Size);
}

void OnStart()
{
  int Array[];  
  const int Size = SetArray(Array); // Задали исходные данные

  int Sum = 0;
  
  for (int i = 0; i < 1 e3; i++)
    for (int j = 0; j < Size; j++)      
        Sum += Array[j];
        
  Print(Sum);      
}
 

Il supporto per Python sia nel MetaEditor che nell'API interprocesso sarà esteso:


 
Vladimir Karputov:

Dmitry Prokopyev:

pip install --upgrade MetaTrader5

Requisito già aggiornato: MetaTrader5 in c:\works\mt_websocket_server\.envlib\site-packages (5.0.8)



Signori, c'è un'intesa sulla questione del confuso alto/basso?

 
Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py

L'esempio usa una funzione diversa, un errore:

# ottenere barre con USDJPY M5 dal 01.04.2019 nel fuso orario UTC
rates=MT5CopyRatesFrom("USDJPY",MT5_TIMEFRAME_M5,utc_from, utc_to)

atteso: MT5CopyRatesRange()

Grazie, corretto.

 
Vladimir Karputov:

Vorrei attirare l'attenzione su:

MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557, close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)

andare al terminale, vedere basso/alto per questo telaio:

Vediamo chebasso=1,22557,alto=1,22989

La domanda è un bug o i tasti per il MT5Rate sono in qualche modo configurabili?

Grazie per il messaggio, gli sviluppatori sono stati informati. Sistemerà l'intestazione
 
Rashid Umarov:
Grazie per il messaggio, gli sviluppatori sono stati informati. Sistemeranno il titolo.

Grazie.

Scrivimi una riga in questo thread quando esce la nuova versione.

 

La versione 5.0.9 è disponibile:

python -m pip install --upgrade MetaTrader5
