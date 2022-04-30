MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 59
Perché avete bisogno di VS? Python non richiede VS.
Cerca su Google qualcosa come Window Python e sei a posto.
Python richiede che abbiate alcune librerie VS sul vostro computer.
https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29
thanx
Ho provato a usare i nuovi metodi symbols_get() & symbols_total() definiti nel nuovo aggiornamento, ma non riesco a farlo funzionare per me.
Ho provato più volte con diversi parametri 'group' nel metodo symbols_get () ma restituisce sempreNone Ho anche provato ad aggiungere tutti i simboli nel market watch del terminale; non ha funzionato.
Ecco uno screenshot del codice, per favore ditemi se ho fatto qualche errore.
Si prega di aggiungere sempre tali informazioni
Controlla anche last_error() se ottieni None
Inoltre, le descrizioni di molte delle funzioni sono state cambiate man mano che sono state perfezionate. Quasi tutti gli esempi sono stati riscritti per riflettere la nuova funzionalità. Tuttavia, gli esempi per le seguenti funzioni non sono ancora stati aggiornati sul sito web, lo saranno un po' più tardi:
Il sito web è stato aggiornato
Versione terminale: [500, 2361, '08 Mar 2020']
Autore: MetaQuotes Software Corp.
MT5 versione modulo Python: 5.0.29
last_error:[-5, 'Terminal: versioni incompatibili, installare l'ultima versione di Terminal e del modulo Python']
Credo di dover aspettare il nuovo aggiornamento di MetaTrader5.
Credo di dover aspettare il nuovo aggiornamento di MetaTrader5.
Aggiorna all'ultima versione beta 2374 da Help -> Check Desktop Updates, per favore.