Дмитрий Прокопьев:

Perché avete bisogno di VS? Python non richiede VS.

Cerca su Google qualcosa come Window Python e sei a posto.

Python richiede che abbiate alcune librerie VS sul vostro computer.

 
https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29

WindowsCompilers - Python Wiki
  • wiki.python.org
Even though Python is an interpreted language, you may need to install Windows C++ compilers in some cases. Unlike Linux, compilers for Windows are not included by default in the OS. For example, you will need to use them if you wish to: Microsoft provides official C++ compilers called Visual C++, you can find them bundled with Visual Studio...
 

Ho provato a usare i nuovi metodi symbols_get() & symbols_total() definiti nel nuovo aggiornamento, ma non riesco a farlo funzionare per me.

Ho provato più volte con diversi parametri 'group' nel metodo symbols_get () ma restituisce sempreNone Ho anche provato ad aggiungere tutti i simboli nel market watch del terminale; non ha funzionato.

Istantanea dell'errore

Ecco uno screenshot del codice, per favore ditemi se ho fatto qualche errore.

 
Si prega di aggiungere sempre tali informazioni

#  display data on the MetaTrader 5 package
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
#  establish connection to the MetaTrader 5 terminal
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
#  display data on MetaTrader 5 version
print(mt5.version())

Controlla anche last_error() se ottieni None

 
Inoltre, le descrizioni di molte delle funzioni sono state cambiate man mano che sono state perfezionate. Quasi tutti gli esempi sono stati riscritti per riflettere la nuova funzionalità. Tuttavia, gli esempi per le seguenti funzioni non sono ancora stati aggiornati sul sito web, lo saranno un po' più tardi:

Il sito web è stato aggiornato

 
Si prega di aggiungere sempre tali informazioni

Controlla anche last_error() se ottieni None

Versione terminale: [500, 2361, '08 Mar 2020']

Autore: MetaQuotes Software Corp.

MT5 versione modulo Python: 5.0.29

last_error:[-5, 'Terminal: versioni incompatibili, installare l'ultima versione di Terminal e del modulo Python']


Credo di dover aspettare il nuovo aggiornamento di MetaTrader5.

 
import MetaTrader5 as mt5


def main():
    package_version = tuple(map(int, mt5.__version__.split('.')))
    terminal_build = mt5.version()[1]
    assert package_version >= (5, 0, 29)
    assert terminal_build >= 2372


if __name__ == "__main__":
    try:
        if mt5.initialize():
            main()
    finally:
        mt5.shutdown()
 
Aggiorna all'ultima versione beta 2374 da Aiuto -> Controlla aggiornamenti desktop, per favore.
 
Aggiorna all'ultima versione beta 2374 da Help -> Check Desktop Updates, per favore.
MetaTrader5 ha ricevuto gli ultimi aggiornamenti, e le nuove funzioni funzionano bene ora, grazie mille
