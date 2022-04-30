MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 38
Nuova versione di MetaTrader 5 per Python 5.0.18 e MetaTrader 5 build 2319 beta:
Poiché tutte le api sono cambiate, i vecchi esempi non funzionano più.
Ecco il nuovo set di funzioni:
Esempio:
Ci sono piani per aggiungere funzioni per eseguire test/ottimizzazioni e ottenere i loro risultati?
I programmi Python verranno eseguiti nel terminale solo come script e non sono coinvolti in alcun modo e non parteciperanno al tester della strategia di trading.
Questa è una soluzione per coloro che stanno facendo ricerche approfondite in Python e vogliono:
Strategy Tester solo per programmi MQL5.
Più tardi espanderemo la libreria e daremo la possibilità di accedere a indicatori integrati e personalizzati dal terminale.
1. Il problema precedente rimane. Durante l'inizializzazione il terminale inizia con un broker e un conto arbitrari. Non era stato promesso di ripararlo?
2) Gli ordini vengono eseguiti. Non ho controllato ulteriormente.
Non capisco perché il modulo "metatrader5 5.0.18 pypi_0 pypi" è importato solo come "MetaTrader5".
Ci proveremo.
Buona fortuna
I programmi Python verranno eseguiti nel terminale solo come script e non sono coinvolti in alcun modo e non parteciperanno al tester della strategia di trading.
Questa è una soluzione per coloro che stanno facendo ricerche approfondite in Python e vogliono:
Strategy Tester solo per programmi MQL5.
Più tardi espanderemo la libreria per permettere l'accesso agli indicatori incorporati e personalizzati dal terminale.
Lanciare gli stessi script Python per l'ottimizzazione non è così interessante.
La possibilità di automatizzare l'ottimizzazione di mql5-advisors attraverso script Python è interessante. Qualcosa di simile a quello descritto nell'articolo"Gestione dell'ottimizzazione".
I programmi Python verranno eseguiti nel terminale solo come script e non sono coinvolti in alcun modo e non parteciperanno al tester della strategia di trading.
Questa è una soluzione per coloro che stanno facendo ricerche approfondite in Python e vogliono:
Strategy Tester solo per programmi MQL5.
Più tardi espanderemo la libreria e daremo la possibilità di accedere a indicatori integrati e personalizzati dal terminale.
Ho capito bene che per trasferire valori calcolati e array da Py a mt5, non ci saranno queste funzioni?
E rimane da usare - soluzioni di rete, o segare il modulo sul trasferimento attraverso la memoria?
Come ho notato, ora la struttura degli oggetti è cambiata
era solito essere
Time = [x.time for x in ticks]
ora diventano
Potresti descrivere le strutture per copy_ticks e copy_rates?
Quali indici x[] corrispondono a cosa.
O è la stessa sequenza? come in
Ora è un array numpy, non una tupla come era prima (cioè un'effettiva mappatura diretta in memoria dei dati stessi), il suo formato può essere visto semplicemente visualizzandolo:
ora potete immediatamente de ottenerli come vettori separati (moltiplicare, sottrarre) e disegnare i grafici:
Ora è un array numpy, non una tupla come era prima (cioè un'effettiva mappatura diretta in memoria dei dati stessi), il suo formato può essere visto semplicemente visualizzandolo:
è possibile ottenerli immediatamente come vettori separati (moltiplicare, sottrarre) e disegnare grafici:
Grazie Almaz, ora capisco.
C'è ancora una questione aperta:
Ho capito bene che per trasferire valori calcolati e array da Py a mt5, non ci saranno queste funzioni?
E rimane da usare - soluzioni di rete, o segare il modulo sul trasferimento attraverso la memoria?