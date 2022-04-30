MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 9
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sì, naturalmente, tutto è lo stesso che nei compilatori abituali - punti di interruzione, visualizzazione dei valori delle variabili, autosostituzione di nomi/operatori/funzioni...
PyCharm è sicuramente il migliore, ma sul mio portatile con 4GB di RAM è impossibile da usare - si aspetta costantemente mentre sta facendo qualcosa lì, anche se ho SSD sul mio portatile, sul PC con 8GB di RAM funziona senza problemi.
Ne ho comprati 4 molto tempo fa e ora ho 8GB di RAM.
Ne ho comprati altri 4 molto tempo fa e ora ho 8GB di RAM.
Ho avuto una spiacevole esperienza - ho comprato la stessa RAM che avevo - sembrava identica e le specifiche su sitilink sembravano corrispondere, anche il produttore era lo stesso, ma per qualche ragione dopo l'installazione ogni modulo ha funzionato - se 2 slot sono occupati, nessuno di loro ha funzionato
Dopo il test della memoria a basso livello il BIOS si è bloccato - il risultato è stato 2 notti insonni a cercare su google "come resettare il BIOS", poi una chiamata ad un amico che ripara computer portatili e telefoni cellulari... e tutto - tutto funziona, e la memoria ha dato indietro al negozio - non più voglia di fare esperimenti con esso, per un compito portatile non ho tanto
ZS: sul mio vecchio portatile già da Ebay ha scritto la memoria, un sacco di problemi era quello di cercare informazioni, ma ha ottenuto bene la prima volta, e il nuovo portatile come DRD3, sembra avere pochissimi problemi ... ma non è riuscito la prima volta (((
il risultato di 2 notti insonni a cercare su Google "come resettare il BIOS di un portatile" ....
La maggior parte dei produttori lo fa rimuovendo la batteria e premendo il pulsante di avvio per 10-15 secondi.
In casi estremi sarà necessario scollegare la batteria per il bios.
All'estremo, si tratta di saldare alcuni pin, ma è improbabile che abbiate bisogno di andare così lontano....
La maggior parte dei produttori lo fa: rimuovendo la batteria dal portatile e premendo il pulsante di avvio per 10-15 secondi.
In casi estremi dovrete anche scollegare la batteria del bios.
curato trovando i pin di reset del BIOS sotto la scheda wifi sotto lo scotch .... ahimè, non è sempre così facile
ZS: I BIOS sono un po' "subdoli" in questi giorni, parte delle impostazioni sono nell'UEFI e molti portatili ora hanno un pulsante extra che avvia il sistema operativo del portatile per ripristinare il sistema o avviare un sistema operativo simile a Linux - può funzionare senza il disco rigido
Cosa dovrei leggere sulla scrittura di programmi Python con un pregiudizio statistico? Il più vicino possibile all'argomento delle serie temporali?
Guarda verso corsi o serie di articoli su Python Pandas.
Cosa dovrei leggere sulla scrittura di programmi Python con un pregiudizio statistico? Il più vicino possibile all'argomento delle serie temporali?
Basta guardare le funzionalità dei pacchetti - numpy, scipy, scikit-learn e pochi altri.
Sembra che ci dovrebbero essere dei tester già pronti su Python. Ho qualche riga di storia di MT5 e lo provo lì.
Ce ne sono molti. Per esempio questowww.backtrader.com
Sarebbe interessante se qualcuno confrontasse il tester MT e il tester Python sulla stessa storia e strategia, se i risultati sono almeno approssimativamente simili o no...
Cosa dovrei leggere sulla scrittura di programmi Python con un pregiudizio statistico? Il più vicino possibile all'argomento delle serie temporali?
https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html
Esempio di analisi dei segnali.
https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper