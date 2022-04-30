MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 9

Igor Makanu:

Sì, naturalmente, tutto è lo stesso che nei compilatori abituali - punti di interruzione, visualizzazione dei valori delle variabili, autosostituzione di nomi/operatori/funzioni...

PyCharm è sicuramente il migliore, ma sul mio portatile con 4GB di RAM è impossibile da usare - si aspetta costantemente mentre sta facendo qualcosa lì, anche se ho SSD sul mio portatile, sul PC con 8GB di RAM funziona senza problemi.

Ne ho comprati 4 molto tempo fa e ora ho 8GB di RAM.

 
Vladimir Karputov:

Ho avuto una spiacevole esperienza - ho comprato la stessa RAM che avevo - sembrava identica e le specifiche su sitilink sembravano corrispondere, anche il produttore era lo stesso, ma per qualche ragione dopo l'installazione ogni modulo ha funzionato - se 2 slot sono occupati, nessuno di loro ha funzionato

Dopo il test della memoria a basso livello il BIOS si è bloccato - il risultato è stato 2 notti insonni a cercare su google "come resettare il BIOS", poi una chiamata ad un amico che ripara computer portatili e telefoni cellulari... e tutto - tutto funziona, e la memoria ha dato indietro al negozio - non più voglia di fare esperimenti con esso, per un compito portatile non ho tanto

ZS: sul mio vecchio portatile già da Ebay ha scritto la memoria, un sacco di problemi era quello di cercare informazioni, ma ha ottenuto bene la prima volta, e il nuovo portatile come DRD3, sembra avere pochissimi problemi ... ma non è riuscito la prima volta (((

 
Igor Makanu:

il risultato di 2 notti insonni a cercare su Google "come resettare il BIOS di un portatile" ....

La maggior parte dei produttori lo fa rimuovendo la batteria e premendo il pulsante di avvio per 10-15 secondi.
In casi estremi sarà necessario scollegare la batteria per il bios.
All'estremo, si tratta di saldare alcuni pin, ma è improbabile che abbiate bisogno di andare così lontano....

 
Sergey Dzyublik:

In casi estremi dovrete anche scollegare la batteria del bios.

curato trovando i pin di reset del BIOS sotto la scheda wifi sotto lo scotch .... ahimè, non è sempre così facile

ZS: I BIOS sono un po' "subdoli" in questi giorni, parte delle impostazioni sono nell'UEFI e molti portatili ora hanno un pulsante extra che avvia il sistema operativo del portatile per ripristinare il sistema o avviare un sistema operativo simile a Linux - può funzionare senza il disco rigido

 
Cosa dovrei leggere sulla scrittura di programmi Python con un pregiudizio statistico? E il più vicino possibile alle serie temporali?
 
Vladimir Karputov:
Guarda verso corsi o serie di articoli su Python Pandas.

 
Vladimir Karputov:
Basta guardare le funzionalità dei pacchetti - numpy, scipy, scikit-learn e pochi altri.

 
fxsaber:
Sembra che ci dovrebbero essere dei tester già pronti su Python. Ho qualche riga di storia di MT5 e lo provo lì.

Ce ne sono molti. Per esempio questowww.backtrader.com

Sarebbe interessante se qualcuno confrontasse il tester MT e il tester Python sulla stessa storia e strategia, se i risultati sono almeno approssimativamente simili o no...


Vladimir Karputov:
https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html

Esempio di analisi dei segnali.

https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper

