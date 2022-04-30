MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 47
Se ora proviamo a ricollegarci
Tutto sommato, è molto rozzo finora...
Vi è stata data l'opzione di chiamata corretta qui sopra. Non potete scrivere login=NNNNNNN.
Le funzioni symbols_total e symbol_name mancano
Per ottenere una lista di simboli come questa:
Vi è stata data la versione corretta della chiamata di cui sopra. Non potete scrivere login=NNNNNNN.
Non ho visto questo messaggio quando l'ho scritto.
Alcune domande:
1. Qual è la differenza tra mt5.initialize() e mt5. login()?
2. il terminale è definito esplicitamente da tre parametri (percorso, server(broker), login(Acc)). Avendo inizializzato il terminale con questi tre parametri specifici, non abbiamo bisogno di accedere ad esso. O ne abbiamo bisogno?
3. In questo caso, un terminale con specifici (percorso, server(broker), login(Acc)) può accedere ad alcuni script, che hanno anche tre parametri (symbbol, TF, TC)? O per ogni tale script deve essere avviato un terminale separato?4. il terminale non può lavorare con più di un broker allo stesso tempo ma con più di un conto?
1. initialize - avviare il terminale, connettersi ad esso e fare il login, login - solo login, funziona solo con la connessione inizializzata.
2. Non c'è bisogno, tutti i parametri possono essere impostati in initialize, senza parametri, si collegherà all'account di default.
3. Più moduli Python possono fare il login in un terminale, MA il terminale funziona solo con 1 account corrente, se si rifà il login in uno script, si rifarà il login negli altri.
4. non può funzionare simultaneamente, se è necessario eseguire i terminali da cartelle diverse, specificate i percorsi di queste cartelle negli script di inizializzazione.
Capito. Grazie.
Il punto 3 era importante.
Dove posso scaricare il codice sorgente completo del progetto? Voglio eseguirlo con Python 3.5.
Rashid Umarov, 2020.02.25 14:33
La documentazione online di MetaTrader 5 Python è già disponibile sul sito web per alcune delle caratteristiche aggiornate. Per ognuno di essi vengono mostrati degli esempi
Domanda:
wildzes, 2020.02.20 17:52Pomeriggio.
Cerco il codice sorgente del pacchetto MetaTrader5 per Python. Mi sono imbattuto in questa sezione:https://www.mql5.com/en/code/mt5/libraries
Ma ci sono milioni di link. Le possibilità di trovare il codice sorgente richiesto con una ricerca umana sono vicine allo zero.
Per favore, ditemi se questa libreria https://pypi.org/project/MetaTrader5/
è possibile trovare il codice sorgente (se sì, non mi dispiacerebbe avere il link)?
E la risposta:
MetaCitazioni, 2020.02.20 23:56La libreria è distribuita solo come pacchetto compilato.
Allora come posso usarlo in Python 3.5? Perché non posso installarlo. Puoi condividere la distribuzione di Python 3.5.0?
Allora come posso usarlo in Python 3.5? Perché non posso installarlo. Puoi condividere la distribuzione di Python 3.5.0?
Il link è disponibile da MetaEditor:
E sembra che la 3.5 non sia più supportata.
Il link è disponibile dal MetaEditor:
E sembra che la 3.5 non sia più supportata.
Ecco perché voglio sapere. C'è sempre una soluzione ai problemi. Penso di risolverli nel nostro forum. Per favore, qualche sviluppatore può aiutarmi con questo?
Ho un progetto completato in Python 3.5.0.
Non posso passare a nessun'altra versione perché aveva delle dipendenze.
Se non puoi dare una soluzione, qualcuno può convertire il mio progetto in Python 3.7 gratuitamente? Non credo che qualcuno possa farlo. Quindi, invece di infastidirmi, per favore condividi il codice o almeno rilascia del codice che funzioni su Python 3.5.0.