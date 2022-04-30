MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 30
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Cosa la spinge a fare questo?
È il secondo giorno di scrittura dell'automa di Tester. Ho intenzione di postarlo nella KB, e vorrei in qualche modo capire se è una cosa necessaria o solo un altro hack da smanettoni. Perché spesso non capisco perché gli sviluppatori non lo fanno ma fanno attivamente qualcos'altro, che sembra essere meno richiesto. Potrei sbagliarmi nella mia stima.
Riscriveremo completamente il tester da zero. Abbiamo già iniziato il processo.
Per capire le nostre azioni pensate in grandi numeri e nell'orizzonte di 5-10 anni. È vero che le statistiche delle prove che abbiamo rimarranno a mare.
Abbiamo enormi cambiamenti nella tecnologia in fase di sviluppo e non tutti riguardano il terminale.
Per capire le nostre azioni, pensate in grandi numeri e in un orizzonte di 5-10 anni.
Realisticamente, non riesco a immaginare quanto le integrazioni di MT5 con MO possano indurre i programmatori Data Scientist a interessarsi a MT5 e MQL5 in particolare.
Ed è certamente difficile credere che questo darà una nuova corrente nel Mercato.
Forse alcune menzioni sorgeranno nei salotti MO dei commercianti. Anche se io propendo più per la comunità della matrice, dove ci sarà interesse per un uso semplice ed efficace del Cloud in modalità matrice.Senza marketing, non c'è quasi nessuna possibilità che anche le cose buone decollino.
Qualcuno ha già usato l'integrazione di Python in MetaEditor nelle build 2302 e superiori (meglio la beta 2304)?
La prima versione dell'integrazione nell'editor funziona ora, e la prossima lo sarà:
Già l'esecuzione di programmi *.py e *.ipynb nell'editor funziona.
Per favore, fate una prova.
Dopo l'apprendimento automatico tramite script python, passeremo all'implementazione di WinML con ONNX nativamente in MQL5 stesso.
È certamente interessante.
Tuttavia, la cosa più importante sarà la capacità di parallelizzare l'addestramento agli agenti - questo è esattamente ciò che python non ha.
Questo è certamente interessante.
Tuttavia, la cosa più importante sarebbe la capacità di parallelizzare l'addestramento per agente - questo è esattamente ciò che manca in Python.
Più precisamente, definire al volo un compito per il prossimo agente, o un numero di compiti per il cloud, e dinamicamente - a seconda del risultato, cambiarlo. E quando si invia il file all'agente, impostare qualche bandiera (caricare un file e non cancellarlo fino alla fine (fino a quando i compiti si fermano)/// o scambiare se necessario un nuovo file che può essere generato al volo (durante l'ottimizzazione)).
Questo è certamente interessante.
Tuttavia, la cosa più importante sarebbe la capacità di parallelizzare l'addestramento agli agenti, che è qualcosa che Python non ha.
Con gli script python questo non è nemmeno teoricamente possibile:
... e poi ci sarà:
Già l'esecuzione di programmi *.py e *.ipynb nell'editor funziona ora.
Dimmi, hai intenzione di abilitare la libreria python metatrader5 per connettersi a MT5 su Android?
I dispositivi telefonici oggi sono diventati così potenti che molti compiti di analisi e visualizzazione dei dati possono essere fatti abbastanza facilmente con python su Android.
Penso che anche i bot di trading saranno richiesti. )
La versione 5.0.11 include le versioni 3.6, 3.7 e 3.8.
Sfortunatamente, le versioni precedenti non saranno supportate. Presto riscriveremo l'intera libreria da zero e aggiungeremo molte caratteristiche, incluso il trading.
Suona bene .... Aspetterò questa versione. Si prega di includere tutte le versioni di Python 3. Dal momento che la maggior parte delle persone in questi giorni usa Python 3. Penso che ci possa essere un problema con Python 3.4.x, quindi può essere ignorato.
Con gli script python, questo non è nemmeno teoricamente possibile:
Oltre a NS abbiamo bisogno di varianti di algoritmi di costruzione di alberi e di un bunching per parallelizzare i compiti tra gli agenti.
Attrezzatura:
e variabili d'ambiente
lo script
Impostazioni dell'editor:
Quando si clicca sul pulsante "Compile", l'editor va semplicemente in
e non succede nient'altro.
Dovrebbe esserci qualcosa in funzione?