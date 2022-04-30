MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 30

fxsaber:

Cosa la spinge a fare questo?


È il secondo giorno di scrittura dell'automa di Tester. Ho intenzione di postarlo nella KB, e vorrei in qualche modo capire se è una cosa necessaria o solo un altro hack da smanettoni. Perché spesso non capisco perché gli sviluppatori non lo fanno ma fanno attivamente qualcos'altro, che sembra essere meno richiesto. Potrei sbagliarmi nella mia stima.

Riscriveremo completamente il tester da zero. Abbiamo già iniziato il processo.

Per capire le nostre azioni pensate in grandi numeri e nell'orizzonte di 5-10 anni. È vero che le statistiche delle prove che abbiamo rimarranno a mare.

Abbiamo enormi cambiamenti nella tecnologia in fase di sviluppo e non tutti riguardano il terminale.

 
Renat Fatkhullin:

Per capire le nostre azioni, pensate in grandi numeri e in un orizzonte di 5-10 anni.

Realisticamente, non riesco a immaginare quanto le integrazioni di MT5 con MO possano indurre i programmatori Data Scientist a interessarsi a MT5 e MQL5 in particolare.

Ed è certamente difficile credere che questo darà una nuova corrente nel Mercato.

Forse alcune menzioni sorgeranno nei salotti MO dei commercianti. Anche se io propendo più per la comunità della matrice, dove ci sarà interesse per un uso semplice ed efficace del Cloud in modalità matrice.

Senza marketing, non c'è quasi nessuna possibilità che anche le cose buone decollino.
 
Una visione ristretta, ho indicato la direzione per ampliare la comprensione dell'industria e del suo futuro.

 
Renat Fatkhullin:

Qualcuno ha già usato l'integrazione di Python in MetaEditor nelle build 2302 e superiori (meglio la beta 2304)?


La prima versione dell'integrazione nell'editor funziona ora, e la prossima lo sarà:

  • eseguire script (non esperti) e servizi come programmi Python *.py
  • una libreria python metatrader5 completamente riscritta con accesso a grafici, simboli, capacità di fare trading, storia del trading
  • evidenziazione nell'editor

Già l'esecuzione di programmi *.py e *.ipynb nell'editor funziona.

Per favore, fate una prova.


Dopo l'apprendimento automatico tramite script python, passeremo all'implementazione di WinML con ONNX nativamente in MQL5 stesso.

È certamente interessante.

Tuttavia, la cosa più importante sarà la capacità di parallelizzare l'addestramento agli agenti - questo è esattamente ciò che python non ha.

 
Aleksey Vyazmikin:

Più precisamente, definire al volo un compito per il prossimo agente, o un numero di compiti per il cloud, e dinamicamente - a seconda del risultato, cambiarlo. E quando si invia il file all'agente, impostare qualche bandiera (caricare un file e non cancellarlo fino alla fine (fino a quando i compiti si fermano)/// o scambiare se necessario un nuovo file che può essere generato al volo (durante l'ottimizzazione)).

 
Aleksey Vyazmikin:

Questo è certamente interessante.

Tuttavia, la cosa più importante sarebbe la capacità di parallelizzare l'addestramento agli agenti, che è qualcosa che Python non ha.

Con gli script python questo non è nemmeno teoricamente possibile:

  • Richiede sia python stesso che librerie completamente insicure e non verificabili da installare sugli agenti
  • L'intera rete di agenti sarebbe stata colpita il primo giorno
Ma i modelli WinML + ONNX nel sicuro MQL5 saranno già disponibili alla rete cloud. Ma questa è la fase successiva.
 
Renat Fatkhullin:

... e poi ci sarà:

  • ...
  • Libreria python metatrader5 completamente riscritta con accesso a grafici, simboli, capacità di trading, storia del trading

Già l'esecuzione di programmi *.py e *.ipynb nell'editor funziona ora.

Dimmi, hai intenzione di abilitare la libreria python metatrader5 per connettersi a MT5 su Android?

I dispositivi telefonici oggi sono diventati così potenti che molti compiti di analisi e visualizzazione dei dati possono essere fatti abbastanza facilmente con python su Android.

Penso che anche i bot di trading saranno richiesti. )

Renat Fatkhullin :

La versione 5.0.11 include le versioni 3.6, 3.7 e 3.8.

Sfortunatamente, le versioni precedenti non saranno supportate. Presto riscriveremo l'intera libreria da zero e aggiungeremo molte caratteristiche, incluso il trading.

Suona bene .... Aspetterò questa versione. Si prega di includere tutte le versioni di Python 3. Dal momento che la maggior parte delle persone in questi giorni usa Python 3. Penso che ci possa essere un problema con Python 3.4.x, quindi può essere ignorato.

 
Renat Fatkhullin:

Con gli script python, questo non è nemmeno teoricamente possibile:

  • Richiede sia python stesso che librerie completamente insicure e non verificate da installare sugli agenti
  • L'intera rete di agenti sarebbe stata colpita il primo giorno
Ma i modelli WinML + ONNX nel sicuro MQL5 saranno già disponibili alla rete cloud. Ma questa è la fase successiva.

Oltre a NS abbiamo bisogno di varianti di algoritmi di costruzione di alberi e di un bunching per parallelizzare i compiti tra gli agenti.

 

Attrezzatura:

MetaTrader 5 x64 build 2304 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120 M  @ 2.50 GHz, Memory: 3611 / 8077 Mb, Disk: 80 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

e variabili d'ambiente

variabili ambientali

lo script

percorso dello script


# This program says hello and asks for my name.
print('Hello world!')
print('What is your name?')
myName = input()
print('It is good to meet you, ' + myName)


Impostazioni dell'editor:

impostazioni dell'editor


Quando si clicca sul pulsante "Compile", l'editor va semplicemente in

l'editore sta facendo qualcosa

e non succede nient'altro.

Dovrebbe esserci qualcosa in funzione?

