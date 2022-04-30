MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 45

Prova come:

mt5.MT5_TIMEFRAME_H4
 
Marcos Tebrich:

Per favore il corpo può aiutarmi.


Eseguite questi script direttamente in MetaEditor o MetaTrader 5
 
Дмитрий Прокопьев:

È possibile eseguirlo a distanza? Cioè specificare l'ip del server dove jupyter è in esecuzione, o solo localmente?

Solo localmente.

 
Eseguite questi script direttamente in MetaEditor o MetaTrader 5

Gli script non vengono scaricati.

Paginac.mql5.com non trovata

La pagina per l'indirizzo webhttps://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py non è stata trovata

ERRORE HTTP 404
 
Gli script non vengono scaricati.

Paginac.mql5.com non trovata

La pagina per l'indirizzo web https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py non è stata trovata

ERRORE HTTP 404

Poi gli esempi possono essere presi dall'aiuto qui - https://www.mql5.com/en/docs (MetaTrader per Python- modulo per lavorare con programmi Python.)

Ho appena controllato - versione aggiornata. Non tutte le funzioni sono ancora documentate, ma abbastanza per capire. Tutti gli script sono lì.


Eseguite questi script direttamente in MetaEditor o MetaTrader 5

Allegato come ZIP

File:
python_scripts.zip  10 kb
 
Prova come:

Grazie ho provato, ma cinque me stesso errore

 
Grazie ho provato, ma cinque me stesso errore

Il prefisso MT5_ è ormai obsoleto:

mt5.TIMEFRAME_H4
 
Per favore chi può aiutarmi.


Se è così.

from MetaTrader5 import *

Allora

initialize ()

Se

import MetaTrader5 as mt5

poi

mt5.initialize ()

Allo stesso modo, il resto dei comandi del pacchetto.

Buona fortuna

