MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 45
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
...
@Marcos Tebrich
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Qualsiasi domanda per i principianti in MQL4 e MQL5, aiuto e discussione su algoritmi e codici
Vladimir Karputov, 1/20/2015 3:22 p.m.
Inserisci il codice, per favore, usando il pulsante
Prova come:
Per favore il corpo può aiutarmi.
È possibile eseguirlo a distanza? Cioè specificare l'ip del server dove jupyter è in esecuzione, o solo localmente?
Solo localmente.
Eseguite questi script direttamente in MetaEditor o MetaTrader 5
Gli script non vengono scaricati.
Paginac.mql5.com non trovata
La pagina per l'indirizzo webhttps://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py non è stata trovata
Gli script non vengono scaricati.
Paginac.mql5.com non trovata
La pagina per l'indirizzo web https://c.mql5.com/3/308/symbol_select.py non è stata trovata
Poi gli esempi possono essere presi dall'aiuto qui - https://www.mql5.com/en/docs (MetaTrader per Python- modulo per lavorare con programmi Python.)
Ho appena controllato - versione aggiornata. Non tutte le funzioni sono ancora documentate, ma abbastanza per capire. Tutti gli script sono lì.
Eseguite questi script direttamente in MetaEditor o MetaTrader 5
Allegato come ZIP
Prova come:
Grazie ho provato, ma cinque me stesso errore
Grazie ho provato, ma cinque me stesso errore
Il prefisso MT5_ è ormai obsoleto:
Per favore chi può aiutarmi.
Se è così.
Allora
Se
import MetaTrader5 as mt5
poi
Allo stesso modo, il resto dei comandi del pacchetto.
Buona fortuna