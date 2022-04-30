MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 48
Ecco perché voglio sapere. C'è sempre una soluzione ai problemi. Penso di risolverli nel nostro forum. Per favore, qualche sviluppatore può aiutarmi con questo?
Ho un progetto completato in Python 3.5.0
Non posso passare a nessun'altra versione perché aveva delle dipendenze.
Se non puoi dare una soluzione, qualcuno può convertire il mio progetto in Python 3.7 gratuitamente? Credo che nessuno possa farlo. Quindi, invece di infastidirmi, per favore condividi il codice o almeno rilascia del codice che funzioni su Python 3.5.0.
Sfortunatamente, non esiste una versione ufficiale di Python 3.5.x per la piattaforma Windows:
Ecco perché non lo sosteniamo. Questo non può più essere cambiato.
Questo è quello che si chiama uno zoo di Python. L'unico modo per sviluppare in esso è quello di migrare i vostri progetti alle nuove versioni nel tempo.
Stai dicendo che devo spendere più soldi perché qualcuno faccia il porting del mio progetto su una versione diversa di Python? Perché non puoi semplicemente prendere una qualsiasi versione di Python 3.5. e provare il connettore con essa. Non è un grosso problema, credo. Se pensi che sia un grosso problema, condividi il codice sorgente con me e lo farò per te, gratuitamente.
Potete usare questa opzione per Windows qui: https://www.python.org/downloads/release/python-350/
C'è una domanda: chi sarà il fornitore dei dati forniti in futuro?
Società MQ, broker/dealer, borsa valori, feed di dati di terze parti ?
O forse l'utente potrà distribuire una data personalizzata?
Ti prego di dire qualcosa sul commento che ho appena fatto. Ci sarà una versione di distribuzione per Python 3.5.0 o condividerai il codice in modo che io possa compilarlo per adattarlo alla mia versione?
Quando si lascia lo script Start.py, che si trova nella cartella MQL5/Script/Python, appare un errore:
2020.02.27 20:41:18.934 Python 'Start': python process thread create error [Il sistema non può trovare il file specificato. (2)]
Nel file di registro :
2 2020.02.27 20:42:01.565 MqlProject proprietà del file sorgente "path" è vuoto
Di quale file e percorso stiamo parlando?
Controlla e prova a costruire sotto 3.5.0
Cosa intendi per "resettare lo script"?
Drag'n'drop dal navigatore alla carta?
Questo errore significa che il file exe del gestore python non può essere trovato. Specifica il nome esatto dello script python e controlla che il percorso dell'interprete python sia definito correttamente nelle impostazioni dell'editor.
Sì, Drag'n'drop dal navigatore alla carta.
Sembra essere corretto. Lo capirò domani. Ci deve essere un problema con il percorso di python.exe.
Costruite le librerie python 5.0.23 per le versioni 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.
Aggiornamento via:
Aggiungere un paio di caratteristiche?
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader
Romano, 2020.02.25 23:13
Mancano le funzioni symbols_total e symbol_name
Per ottenere una lista di simboli, come questa: