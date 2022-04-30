MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 84

Ciao, dopo aver letto alcune pagine della discussione non ho trovato nulla di specifico sulla seguente domanda:


- C'è qualcosa che funziona attualmente come pacchetti MetaTraderR o MetaTrader5 per integrare MT e R?


Integrazione di cosa con cosa ti interessa? MQL4/5 <-> R ; MQL4/5 <-> Python o R<->Python ?

 

Sto ricevendo i dati da mt5.symbols_get e tutto è corretto, tranne il prezzo. Il prezzo alle 22.05 era 75800. e di solito è corretto, ma a volte è così. Di cosa si tratta?
Come superarlo?


 

Nuova MetaTrader5-Python-5.0.34 per MetaTrader 5 build 2765 beta è disponibile 

pip install --upgrade metatrader5

Aggiunte funzioni market_book_add, market_book_release, market_book_get

import MetaTrader5 as mt5
import time

mt5.initialize()

print(mt5.version())
print(mt5.last_error())

mt5.market_book_add('EURUSD')

for i in range(10):
    time.sleep(5)
    print()
    items = mt5.market_book_get('EURUSD')
    print(items)
    # alternative
    #if items:
    #    for it in items:
    #        print(it._asdict())

mt5.market_book_release('EURUSD')

mt5.shutdown()
 
ciao .... grazie per questa nuova funzione .... è molto importante per i commercianti di borsa brasiliana (B3)
vorrei sapere cosa sono questi campi evidenziati.

So che è un tipo di transazione, ma mi chiedevo se c'è una traduzione, come ad esempio:

1 acquisto.

2-vendita. 


{ 'type' : 2, 'price': 10.57, 'volume': 47500, 'volume_dbl' : 47500.0}
 
ciao .... grazie per questa nuova funzione .... è molto importante per i commercianti della borsa brasiliana (B3)
vorrei sapere quali sono i campi evidenziati.

So che è un tipo di transazione, ma mi chiedevo se c'è una traduzione, per esempio:

1 acquisto.

2-vendita.


Credo di aver capito...

Qualsiasi cosa con 1 è la parte superiore dove ci sono le vendite.

Il campo volume_dbl è lo stesso volume ma con una rappresentazione fluttuante.


Grazie ancora per aver aggiunto la nuova funzione.

 
Aggiungerete una descrizione nella documentazione?

 

Figo! collegato Pythoon a MT5 e scaricato i primi dati dal terminale

 
Non riesco a capire quale sia il problema. Sto cercando di scaricare i tick in python con copy_ticks_from, dà un dataframe vuoto. Allo stesso tempo copy_rates_from nella stessa data funziona bene, symbol_info_tick funziona bene. Strumento Si-3.21, Broker di apertura.
Non riesco a capire quale sia il problema. Sto cercando di scaricare i tick in python con copy_ticks_from, ma il dataframe è vuoto. Allo stesso tempo copy_rates_from nella stessa data funziona bene, symbol_info_tick funziona bene. Strumento Si-3.21, Broker di apertura.

Non conosco"copy_ticks_from ", ma questa costruzione funziona correttamente:

ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL)
 
Non conosco"copy_ticks_from ", ma questa costruzione funziona correttamente:

È strano, ma viene anche il tavolo vuoto. Non c'è bisogno di aprire qualcosa nel terminale stesso come in Quicksilver per far funzionare gli upload?
