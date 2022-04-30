MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 84
Ciao, dopo aver letto alcune pagine della discussione non ho trovato nulla di specifico sulla seguente domanda:
- C'è qualcosa che funziona attualmente come pacchetti MetaTraderR o MetaTrader5 per integrare MT e R?
Evviva
Integrazione di cosa con cosa ti interessa? MQL4/5 <-> R ; MQL4/5 <-> Python o R<->Python ?
Sto ricevendo i dati da mt5.symbols_get e tutto è corretto, tranne il prezzo. Il prezzo alle 22.05 era 75800. e di solito è corretto, ma a volte è così. Di cosa si tratta?
Come superarlo?
Nuova MetaTrader5-Python-5.0.34 per MetaTrader 5 build 2765 beta è disponibile
Aggiunte funzioni market_book_add, market_book_release, market_book_get
ciao .... grazie per questa nuova funzione .... è molto importante per i commercianti di borsa brasiliana (B3)
vorrei sapere cosa sono questi campi evidenziati.
So che è un tipo di transazione, ma mi chiedevo se c'è una traduzione, come ad esempio:
1 acquisto.
2-vendita.
Credo di aver capito...
Qualsiasi cosa con 1 è la parte superiore dove ci sono le vendite.
Il campo volume_dbl è lo stesso volume ma con una rappresentazione fluttuante.
Grazie ancora per aver aggiunto la nuova funzione.
Nuova MetaTrader5-Python-5.0.34 per MetaTrader 5 build 2765 beta è disponibile
Aggiungerete una descrizione nella documentazione?
Figo! collegato Pythoon a MT5 e scaricato i primi dati dal terminale
Non riesco a capire quale sia il problema. Sto cercando di scaricare i tick in python con copy_ticks_from, ma il dataframe è vuoto. Allo stesso tempo copy_rates_from nella stessa data funziona bene, symbol_info_tick funziona bene. Strumento Si-3.21, Broker di apertura.
Non conosco"copy_ticks_from ", ma questa costruzione funziona correttamente:
ticks = mt5.copy_ticks_range(symbol, utc_from, utc_to, mt5.COPY_TICKS_ALL)
