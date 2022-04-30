MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 67
MetaTrader 5 per Python 5.0.33 rilasciato:
copy_rates_from non fornisce abbastanza dati sul timeframe M1.
È la giusta linea d'azione?
Hai un limite sul numero di barre nei grafici, devi rimuovere questo limite nel Terminale (Strumenti->Opzioni->Max barre nel grafico).
Nelle future build di Terminal restituiremo errore (None) quando si tenterà una tale richiesta.
Fantastico! Tutti i test dell'unità sono passati. pymt5adapter è stato aggiornato per utilizzare MetaTrader 5.0.33.
Entrambi i pacchetti possono essere aggiornati con il seguente comando.
https://pypi.org/project/pymt5adapter/
Nota: il modulo calendario è stato rimosso definitivamente da pymt5adapter
@Almaz
Non emette la figura del pacchetto matplotlib.
Da console o dall'IDE python, la figura viene eseguita.
Prova questo
codice
Grazie. mplfinance biblioteca interessante.
Ma ho bisogno di una sottotrama.
Questa biblioteca può mostrare una tale figura?
@Almaz
Suppongo che questo sia l'esecuzione dello script da sotto il Terminale? Controllato, funziona.
1. Vedere quali errori sono scritti nella scheda Esperti (in fondo al Toolbox)
2. Controlla nelle impostazioni di MetaEditor che il percorso corretto di Python con matplotlib sia nelle impostazioni, dopo aver cambiato le impostazioni in MetaEditor devi riavviare il terminale, perché il terminale prende queste impostazioni solo all'avvio.
3. è meglio non specificare il percorso esatto del terminale in mt5.initialize() se si eseguono gli script python dal terminale stesso, essi troveranno quello corretto da soli, cioè quello che li ha avviati.
Grazie Diamond.
Non ci sono errori. Nella scheda Esperti è stato emesso:
I percorsi sono corretti.
Rimosso il percorso esatto in mt5.initialize(), riavviato il terminale e la figura ha iniziato ad essere emessa.