cioè è possibile convertire un array di strutture in un array di byte da passare al socket? allora è strano perché structToChar standard non lo fa.
In uchar[] per i socket, uint[] per le risorse, double[] per le variabili globali e i frame, ecc.
Il pacchetto MetaTrader5 è già disponibile in 32/64 librerie per Python 3.7 e si installa in una riga.
Bene vedo, non riesco a pensare ad un esempio di ciò che può essere passato... mqlrates può
L'aiuto sarà aggiornato sugli argomenti dei fth? a volte si dimentica cosa e dove
Sì, questo è il primo disposto frettolosamente.
La descrizione del lavoro da R/Python con MetaTrader 5 sarà inclusa nella documentazione MQL5.
Ho controllato lo script di test per Python dalla prima pagina, per quanto ho capito se il terminale è avviato con l'interruttore /portable allora non funziona nulla, dà un errore:
Traceback (most recent call last):
File "D:/py/mt5.py", linea 5, in <module>
MT5WaitForTerminal()
RuntimeError: Nessuna connessione IPC
se si esegue MT5 senza lo switch/portable, lo script di prova funziona senza problemi
non è conveniente eseguire MT5 senza /portable sul mio portatile - SSD è il primo disco, è un modesto 80 GB, installo tutto sul 2 ° disco
Vorrei che funzionasse con il tasto /portable
Non ho mai lavorato con Pyton.
Quindi, nella pagina di downloadhttps://www.python.org/downloads/windows/ seleziono Download Windows x86-64 executable installer
Fare clic sul file scaricato ...
Ricordatevi di spuntare la casella PATH nella finestra di installazione e di installare se stesso - Install Now
Consegnare il pacchetto matplotlib per il supporto ai grafici
Si è scoperto che questo comando doveva essere inserito nella finestra dei comandi di Windows (clic destro sul pulsante Start):
Si fa nello stesso modo.
Eseguire il pacchetto di installazione MetaTrader5
Ora abbiamo bisogno di creare il file "metatrader5-test.py":
Avvia la finestra
e menu File -> New File
La parte più eccitante è
Eseguire lo script di test
Non ho ancora capito dove e come mettere questo comando. Ho fatto un workaround - nel file aperto "metatrader5-test.py" menu Run -> Run Module e lo script di test è stato eseguito con successo.
Eseguire script Python dalla riga di comando di Windows, chiamerà un interprete Python che eseguirà lo script
Stai eseguendo da una shell IDLE, python stesso non ha un compilatore - puoi scrivere script in notepad ma salvarli con l'estensione .py
o installare un IDE per python, Spyder tutti messi prima a rovistare, poi PyCharm o sono un portatile ala IDE installato - non richiede risorse del vostro PC
Attraverso la linea di comandopython metatrader5-test.py non funziona. Mapip installa MetaTrader5 via linea di comando ha funzionato.(Il file stesso è salvato per impostazione predefinita in C:-Users\barab\AppData\Local\Programs\Python\Python37\)