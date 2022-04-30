MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 37
Dalla versione 5.0.15 la libreria python funziona in un nuovo formato che non è compatibile con il vecchio formato e richiede l'ultima beta del terminale.
Pubblicheremo presto documentazione ed esempi aggiornati
È possibile scaricare temporaneamente la vecchia versione della libreria?
https://pypi.org/project/MetaTrader5/5.0.11/#files
Non posso resistere ad esprimere un'opinione sulle integrazioni. Sono a favore con entrambe le mani. Python, reti neurali, AI, estensioni del compilatore e così via...
Ma c'è un MA.
Non importa quanto sia figo l'ambiente di sviluppo, dovrebbe essere di massa, giusto? E come può essere di massa se il suo toolkit sono i soliti primitivi? NO - non i soliti primitivi ma i PRIMITIVI GENITORI. PRIMITIVI SUPERCOMPLESSI.
Prendiamo la classe CCanvas: è un insieme di primitive grafiche. Possiamo assemblarne molti? Molto. Ma quanto cervello e quanto lavoro sono necessari per questo? - TANTISSIMO. Un mare di cervelli e di lavoro per creare il COSO. Quanti ne sono capaci? - Solo alcuni.
Di nuovo la domanda principale: come potrebbero gli strumenti dell'ambiente di sviluppo diventare popolari, se APRIORI presuppongono la presenza di abilità di progettazione non comuni in un uomo? La disponibilità di massa, in tal caso, è fuori questione.
Parafraserò brevemente:
Se una persona conosce Python, C++, MQL5, Algotrading e ha straordinarie capacità di progettazione, che differenza fa per lui in quale ambiente professionale creare la sua COSA? Userà il MINIMO delle caratteristiche e produrrà il MASSIMO dei risultati. Altri cercheranno di usare tutto e non creeranno nulla, a causa della soglia di complessità del toolkit.
Quindi su chi e su cosa bisogna concentrarsi?
Versione inferiore alla più bassa disponibile 5.0.10
A quanto pare dovremo aspettare gli aggiornamenti.
Saluti a tutti!
Perché ottengo questo errore anche se ho seguito correttamente gli esempi?
Python è abilitato in visual studio?
Non c'è uno zoo di Python. C'è un ambiente. Ci può essere più di un ambiente. L'utente sceglie quale ambiente utilizzare.
L'ambiente Python dovrebbe essere inizializzato prima di eseguire uno script.
Ho considerato questo nella mia biblioteca . Ecco il codice della funzione di inizializzazione dell'ambiente.
Forse è il momento di rinunciare a MetaEditor? Perché stipare diverse tecnologie nel vostro IDE quando potete ottenerne uno completo già pronto?
Tutti stanno creando un modulo per l'IDE in questi giorni:
codice microsoft visual studio
jetbrains intellij idea
Possiamo supportare facilmente gli ambienti. Dai un'occhiata alle impostazioni del compilatore nell'editor, per favore.
Intendevo su zoo nel senso che il terminale può selezionare un ambiente (ad esempio il percorso predefinito), e le librerie saranno messe manualmente dall'utente in un altro ambiente.
Domani rilasceremo una nuova beta del terminale e una nuova libreria python. Tutti i vecchi metodi ed esempi sono rotti perché abbiamo riscritto l'api e la libreria da zero.
Il nuovo set di api è ampio e permette di gestire completamente il trading e ha accesso alle posizioni aperte e alla storia.
Ora puoi scrivere robot Metatrader completi direttamente in Python.
Nuova versione di MetaTrader 5 per Python 5.0.18 e MetaTrader 5 build 2319 beta:
Poiché tutte le api sono cambiate, i vecchi esempi non funzionano più.
Ecco il nuovo set di funzioni:
Esempio:
Tutto sta cambiando dinamicamente.
Non voglio davvero essere coinvolto in questo casino.
Probabilmente vale la pena aspettare l'implementazione diWinML con ONNX. E prima ancora di afferrare la teoria di ML. Fortunatamente, ora un sacco di letteratura disponibile e vari corsi.