Costruite le librerie python 5.0.23 sotto le versioni 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.
Aggiornare attraverso:
Grazie per la vostra risposta.
Sto cercando di installarlo via pip ma ottengo un messaggio di errore:
Ho visto che c'è una distribuzione in pypi: https: //pypi.org/project/MetaTrader5/#files
Ma non è menzionato nelle versioni richieste. Quindi, penso che questo sia il motivo per cui non posso installarlo.
Assicuratevi che sia disponibile per il download tramite l'articolo.
5.0.24 rilasciato.
Prova di nuovo, per favore.
Sì, ha funzionato. Penso che il problema fosse con le versioni richieste.
Costruite le librerie python 5.0.23 per le versioni 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.
Aggiornamento via:
nessun cambiamento nelle funzioni e nei parametri?
Dove posso trovare la documentazione aggiornata per il modulo python MetaTrader5 aggiornato?
Almeno qui - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5
Signori, potete postare informazioni su cosa e quando le ex-catene possono essere generateda MetaTrader5?
Per ora la facciamo breve, il metodo è un excepshin.
Otteniamo, RuntimeError: Terminal: Authorization failed, but not false
Ciao a tutti.
Provando gli script di integrazione Python, tutto funziona, MA...
Gli script per controllare gli scambi conclusi non funzionano!
Faccio specificamente operazioni su un conto DEMO, ma si riflette come se non ci fossero.
Funziona solo sull'account reale?
Inoltre, quando richiedo la funzioneOrderCheck, dice che il saldo del mio conto è zero).
Ho controllato, è collegato al conto giusto, il saldo non è zero.