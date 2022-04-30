MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 49

Renat Fatkhullin :

Costruite le librerie python 5.0.23 sotto le versioni 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Aggiornare attraverso:

Grazie per la vostra risposta.

 
Sergey Golubev :

Sto cercando di installarlo via pip ma ottengo un messaggio di errore:

C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5

C:\Users\jw>pip install --upgrade metatrader5==5.0.23
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5==5.0.23 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5==5.0.23

C:\Users\jw>pip install metatrader5
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement metatrader5 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for metatrader5

Ho visto che c'è una distribuzione in pypi: https: //pypi.org/project/MetaTrader5/#files

Ma non è menzionato nelle versioni richieste. Quindi, penso che questo sia il motivo per cui non posso installarlo.

Assicuratevi che sia disponibile per il download tramite l'articolo.

MetaTrader5
MetaTrader5
  • 2020.02.27
  • pypi.org
Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages. Files for MetaTrader5, version 5.0.23 Filename, size File type Python version Upload date Hashes MetaTrader5-5.0.23-cp35-cp35m-win32.whl (91.8 kB) MetaTrader5-5.0.23-cp35-cp35m-win_amd64.whl (105.5 kB...
 
5.0.24 rilasciato.

Prova di nuovo, per favore.

 
Renat Fatkhullin :

5.0.24 rilasciato.

Prova di nuovo, per favore.

Sì, ha funzionato. Penso che il problema fosse con le versioni richieste.

 
Renat Fatkhullin:

Costruite le librerie python 5.0.23 per le versioni 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Aggiornamento via:

nessun cambiamento nelle funzioni e nei parametri?

 

Dove posso trovare la documentazione aggiornata per il modulo python MetaTrader5 aggiornato?

 
Kiran Sawant:

Dove posso trovare la documentazione aggiornata per il modulo python MetaTrader5 aggiornato?

Almeno qui - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5

Documentation on MQL5: Integration / MetaTrader for Python
Documentation on MQL5: Integration / MetaTrader for Python
  • www.mql5.com
Python is a modern high-level programming language for developing scripts and applications. It contains multiple libraries for machine learning, process automation, as well as data analysis and visualization. MetaTrader package for Python is designed...
 
Rashid Umarov :

Almeno qui - https://www.mql5.com/en/docs/integration/python_metatrader5

Grazie Rashid, questo ha aiutato molto
 

Signori, potete postare informazioni su cosa e quando le ex-catene possono essere generateda MetaTrader5?

Per ora la facciamo breve, il metodo è un excepshin.

if not mt5.initialize(login=00000000, server="MetaQuotes-Demo",password="0000000"):
    print("initialize() failed")

Otteniamo, RuntimeError: Terminal: Authorization failed, but not false

 

Ciao a tutti.

Provando gli script di integrazione Python, tutto funziona, MA...

Gli script per controllare gli scambi conclusi non funzionano!

Faccio specificamente operazioni su un conto DEMO, ma si riflette come se non ci fossero.

Funziona solo sull'account reale?

Inoltre, quando richiedo la funzioneOrderCheck, dice che il saldo del mio conto è zero).

Ho controllato, è collegato al conto giusto, il saldo non è zero.

