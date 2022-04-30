MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 2
Purtroppo, senza il codice sorgente, questa opportunità rimane solo parole per me. Ci sono molte cose che non so, e l'inizio dell'auto-apprendimento dovrebbe probabilmente essere qualcosa di pratico per iniziare, qualcosa che si può girare subito.
Se sei agli inizi, è meglio familiarizzare con il linguaggio stesso, è molto diverso dal C++.
Altrimenti, sono pacchetti... un sacco di pacchetti/moduli per tutte le occasioni che vengono cercati su Google.
Cercando di rispondere almeno primitivamente a me stesso alla domanda "per cosa posso usarlo? La risposta "per l'autosviluppo" non è accettata da molto tempo.
Quindi mi piacerebbe vedere vari esempi interessanti da diversi campi in questo thread. Quella che provoca più effetti è la visualizzazione, che tutti possono provare.
Calcolare una matrice di correlazione con la sua rappresentazione grafica non fa presa, purtroppo.
Credo che abbiamo idee diverse di bellezza, io non ho bisogno della visualizzazione e non evoca nessuna emozione
Non ho mai toccato la nozione di bellezza o il bisogno di visualizzazione in questo thread. Stavo parlando di tutt'altro.
Ho caricato le zecche in un grafico come questo (1 milione), puoi salvarlo in html
Ho allegato una pagina web, pesa più di 70 mb ovviamente. Come se questa dovesse essere una sorpresa o qualcos'altro? Scalare, tutte queste cose.
Bene, ecco un semplice esempio che mostra che è molto più facile e conveniente visualizzare la storia dei tick in Python che in MT5. Grazie.
Qualche codice su come passare un array di strutture semplici in entrambe le direzioni?
c'è solo socket in forma di byte, ho scritto un breve articolo sullo scambio attraverso di loro, forse la prossima settimana.
Il casting da array di byte ad array di strutture (e viceversa) in Python ci sarà?
No, in un normale array... dovete pensare a cosa sia un array di strutture in python, è solo un oggetto dataframe con dati eterogenei
In ogni caso, devi guardare specificamente il problema, è difficile da dire e non l'ho fatto primaSarò in grado di scrivere un articolo più tardi, è la prima volta che lo faccio da solo