fxsaber:

Purtroppo, senza il codice sorgente, questa opportunità rimane solo parole per me. Ci sono molte cose che non so, e l'inizio dell'auto-apprendimento dovrebbe probabilmente essere qualcosa di pratico per iniziare, qualcosa che si può girare subito.

Se sei agli inizi, è meglio familiarizzare con il linguaggio stesso, è molto diverso dal C++.

Altrimenti, sono pacchetti... un sacco di pacchetti/moduli per tutte le occasioni che vengono cercati su Google.

 
Maxim Dmitrievsky:

Cercando di rispondere almeno primitivamente a me stesso alla domanda "per cosa posso usarlo? La risposta "per l'autosviluppo" non è accettata da molto tempo.

Quindi mi piacerebbe vedere vari esempi interessanti da diversi campi in questo thread. Quella che provoca più effetti è la visualizzazione, che tutti possono provare.


Calcolare una matrice di correlazione con la sua rappresentazione grafica non fa presa, purtroppo.

fxsaber:

Credo che abbiamo idee diverse di bellezza, io non ho bisogno della visualizzazione e non evoca nessuna emozione

 
Maxim Dmitrievsky:

Non ho mai toccato la nozione di bellezza o il bisogno di visualizzazione in questo thread. Stavo parlando di tutt'altro.

fxsaber:

Non ho mai toccato la nozione di bellezza o il bisogno di visualizzazione in questo thread. Stavo parlando di tutt'altro.

Ho caricato le zecche in un grafico come questo (1 milione), puoi salvarlo in html

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Thu Mar 14 16:13:03 2019

@author: dmitrievsky
"""
from MetaTrader5 import *
from datetime import datetime
import pandas as pd 

# Initializing MT5 connection 
MT5Initialize()
MT5WaitForTerminal()

print(MT5TerminalInfo())
print(MT5Version())

# Copying data to list
rates = MT5CopyTicksFrom("EURUSD", datetime(2019,1,28,13), 1000000, MT5_COPY_TICKS_ALL)
bid = [y.bid for y in rates]
ask = [y.ask for y in rates]
time = [x.time for x in rates]

# Deinitializing MT5 connection
MT5Shutdown()

import numpy as np 
import plotly.graph_objs as go
from plotly.offline import download_plotlyjs, init_notebook_mode, plot, iplot
data = [go.Scatter(x=time, y=bid), go.Scatter(x=time, y=ask)]

plot(data)

Ho allegato una pagina web, pesa più di 70 mb ovviamente. Come se questa dovesse essere una sorpresa o qualcos'altro? Scalare, tutte queste cose.

Maxim Dmitrievsky:

Le zecche caricate in un grafico come questo (1 milione), possono essere salvate in html

Pagina web allegata, pesa più di 70 mb naturalmente. Come se questa dovesse essere una sorpresa o qualcos'altro? Scalare, tutte queste cose.

Bene, ecco un semplice esempio che mostra che è molto più facile e conveniente visualizzare la storia dei tick in Python che in MT5. Grazie.

 
C'è del codice su come passare un array di strutture semplici in entrambi i modi?
fxsaber:
Qualche codice su come passare un array di strutture semplici in entrambe le direzioni?

c'è solo socket in forma di byte, ho scritto un breve articolo sullo scambio attraverso di loro, forse la prossima settimana.

 
Maxim Dmitrievsky:

ci sono solo socket in forma di byte, ho scritto un breve articolo sullo scambio attraverso di loro, forse la prossima settimana.

Il casting da array di byte ad array di strutture (e viceversa) in Python ci sarà?

fxsaber:

Ci sarà l'array di byte all'array di strutture in Python?

No, in un normale array... dovete pensare a cosa sia un array di strutture in python, è solo un oggetto dataframe con dati eterogenei

In ogni caso, devi guardare specificamente il problema, è difficile da dire e non l'ho fatto prima

Sarò in grado di scrivere un articolo più tardi, è la prima volta che lo faccio da solo
