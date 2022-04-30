MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 36
Abbiamo un'implementazione di questa funzione per i numeri interi:
Questo ha un certo senso per PDF (in R per i non interi tutto conta, ma dà un avvertimento), ma non per CDF. R è almeno buono perché è scritto da persone che conoscono le basi di matstat e theorist.
Se ne hai bisogno, crea la tua funzione. Tutto è disponibile in sorgente, a differenza di R.
Non c'è altro da fare.
Il codice sorgente di R e dei suoi pacchetti è disponibile, ma finora non ne ho mai avuto bisogno.
PS Suggerisco che la discussione sulle statistiche sia cancellata o spostata nel thread della biblioteca statistica
In R tutti i pacchetti e le funzioni sono disponibili con i sorgenti. Si prega di fornire un esempio a sostegno della sua affermazione. Non ha importanza in linea di principio.
Naturalmente, vi auguriamo sinceramente buona fortuna in questa direzione (integrazione di Python). Tanto più che usare Python in R non è un problema. Sarà di beneficio per tutti noi.
Buona fortuna di nuovo.
Comprese le implementazioni C++ delle funzioni incorporate in R stesso?
Forse, ma ovviamente non su un piatto d'argento.
(su Python)Ci sono alcune domande sul pacchetto di integrazione dell'editor:
1. Quando inizializzo un terminale con più broker/conti, si apre il terminale con l'ultimo conto aperto. Se controllo MT5TerminalInfo() e scopro che non è quello che mi serve, dovrò ammanettare il terminale allo stato richiesto (broker/account). Non c'è la possibilità di specificare il broker/account quando si inizializza il terminale e non essere distratti dalla configurazione manuale?
2. Di solito in Python, ogni progetto viene eseguito nel suo ambiente. Possono essercene diversi. Dall'editor sarà possibile vedere una lista di ambienti, creare/attivare/cancellare se necessario?
3. Gestione dei pacchetti/moduli dall'editor: ci sarà un controllo di disponibilità/installazione/rimozione?
4. Oltre all'esecuzione dello script, sarà possibile eseguire lo script riga per riga/blocco per blocco?
Stiamo scrivendo una nuova versione della libreria di integrazione, e vi aggiungeremo la selezione esplicita e l'autorizzazione sull'account giusto.
Grazie. Sì, capisco. In attesa di
Ho lo stesso problema di Karputov Vladimir.
Eseguirlo nella console. Lanciandolo nel suo IDLE dà lo stesso risultato.
Tutte le librerie sono installate, in python da più di un anno.
I percorsi sono tutti uguali.
Che dire del lancio nell'editor:
Impostazioni nell'editor, mettere tutto da esso dal pulsante Installa.
Conclusione, python è sicuramente un alieno per l'editor.
Il codice è dal manuale, quasi come dalla prima pagina.
Python 3.7.6, mettere tutto fresco oggi. Nessun altro editore o versione nel sistema.
Stiamo scrivendo una nuova versione della libreria di integrazione, aggiungeremo la selezione esplicita e l'autorizzazione sull'account richiesto.
Nella nuova libreria di integrazione, ci saranno funzioni per restituire dati da Python a MT5?
Dalla versione 5.0.15 la libreria python funziona in un nuovo formato che non è compatibile con il vecchio formato e richiede l'ultima beta del terminale.
Pubblicheremo presto documentazione ed esempi aggiornati