Spostato ora in questo thread.
Sto anche studiando Python, ma solo come parte della padronanza delle reti neurali, dell'apprendimento automatico e di altre cose fantasiose e pacchetti. Non credo sia possibile lavorare con questo super-brainer, è 200 volte più lento di MQL5, ho citato i risultati di alcuni semplici test.
Non ho ancora capito, è possibile collegare moduli Python e chiamare funzioni da MQL5? O solo Python->MQL5?
Con tutto il rispetto, non sai come prepararlo. Rielabora il tuo esempio:
In Python:
Questo è tutto su un antico calcolatore AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, penso che su MQL5 il valore sarà intorno ai 12 sec.
(Non so come eseguire il codice MQL su linux).
Quindi Python con il compilatore jit batte il C (mql) di 2 volte! Se lo faccio girare su una moderna CPU a 8 core lo batterà 8 volte, semplicemente perché è multi-threaded.
Ma anche in un solo thread il risultato di Python è di 9,6 secondi - quindi è ancora più veloce. E si può anche eseguire su una scheda video con CUDA.
Per esempio non posso scrivere analoghi multi-thread in C o MQL - non sarò in grado di scrivere loky, gare e crash, inoltre il codice sarà molto più grande.
Domanda agli sviluppatori di MetaTrader: avete intenzione di aggiungere la chiamata di funzioni di trading da Python?
Vorrei anche una funzione in Python per sottoscrivere gli eventi di tick dal terminale, così quando arriva un tick il messaggio sarà inviato a Python.
So che ci sono sviluppi di terze parti di queste funzioni, ma mi piacerebbe averle fuori dalla scatola.Potete anche provare a scrivere codice multi-thread in GoLang per divertimento, in un thread è paragonabile in velocità al C.
mql5
i7 su macchina virtuale, assegnato 2 core, 4 threads
Che tipo di processore hai? Esegui il mio codice in C per confrontarlo.
Se è un i7 è probabilmente 25 volte più veloce del mio AMD, se non di più. Ho bisogno di un test nelle stesse lingue per il punto di rapporto.
C
i7 sumacchina virtuale, assegnato 2 core, 4 threads
Py
i7 su Linux, 4 core, 8 threads
Grande risultato! E scritto rapidamente. Chiunque dica che python è lento può essere mandato a vedere i risultati del test qui.
Esegui più codice python in un thread sulla tua CPU (parallel = False)
Per un test completo.
Triste a dirsi, i creatori di numeri sono aumentati solo di circa 12 volte negli ultimi 15 anni, pensavo che le CPU moderne fossero più veloci.
(parallelo = Falso)
Grande risultato! E scritto rapidamente. Chiunque dica che python è lento può essere mandato a vedere i risultati del test qui.
Sono stati postati molto tempo fa, ma preferiscono confrontarli con il python puro, il che non ha senso) il python puro è progettato per altri scopi