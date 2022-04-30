MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 7
aggiungete anche questa cartella al PATH, se lo eseguite da cmd
Ho specificato ("1") quando ho installato
Usando la linea di comandopython metatrader5-test.py non funziona. Mapip installa MetaTrader5 via linea di comando funziona.
appare la finestra nera di cmd? - Se no, allora l'estensione .py non è allegata.
Ho script python in Vin10 con l'icona python, sia eseguendo in IDE o cliccando e in cmd - linea di comando, tutto sarà eseguito
WZZ: controlla i percorsi nell'ambiente, un trucco - se il percorso è solo prescritto, poi riavvia cmd - allora il percorso vedrà dopo il riavvio
Ho Windows 10 e lo eseguo attraverso
Le icone sono uguali alle mie?
Ho cliccato lo script .py e tutto ha iniziato a funzionare sulla linea di comando
no, questo dipende solo dall'interprete, se aprite un file in cmd senza un percorso, come lo troverà?
e creare un percorso per il file, cioè una cartella dove si trova
Mettete il percorso nel PATH. Il file nella cartella è associato a Python (si vede dall'icona).
Non funziona ancora attraverso il menu Execute con il comandopython metatrader5-test.py.
se siete un amministratore allora il campo variabile d'ambiente inferiore "variabili di sistema" che, fare lo stesso
Sì, le icone sono le stesse. Quando si clicca, tutto inizia a funzionare.
Se sei un amministratore, il campo inferiore della variabile d'ambiente, fai lo stesso
Così ho rinunciato. Cancella le modifiche da Path.
Eseguirò semplicemente gli script cliccando dalla cartella.