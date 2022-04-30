MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 7

aggiungere anche questa cartella al PATH, se si esegue da cmd
 
Maxim Dmitrievsky:
aggiungete anche questa cartella al PATH, se lo eseguite da cmd

Ho specificato ("1") quando ho installato

Aggiungere Python 3.7 al PATH

O non è abbastanza?

 
Vladimir Karputov:

Usando la linea di comandopython metatrader5-test.py non funziona. Mapip installa MetaTrader5 via linea di comando funziona.

appare la finestra nera di cmd? - Se no, allora l'estensione .py non è allegata.

Ho script python in Vin10 con l'icona python, sia eseguendo in IDE o cliccando e in cmd - linea di comando, tutto sarà eseguito


WZZ: controlla i percorsi nell'ambiente, un trucco - se il percorso è solo prescritto, poi riavvia cmd - allora il percorso vedrà dopo il riavvio

 
Igor Makanu:

appare la finestra nera di cmd? - se no, l'estensione .py non è allegata

Ho script python in Win10 con l'icona python, sia eseguito in IDE o clic e in cmd - linea di comando, tutto verrà eseguito

Ho Windows 10 e lo eseguo attraverso

pip installa matplotlib

 

Le icone sono uguali alle mie?


Ho cliccato lo script .py e tutto ha iniziato a funzionare sulla linea di comando

Vladimir Karputov:

Ho specificato ("1") quando ho installato

O questo non è sufficiente?

no, questo dipende solo dall'interprete, se aprite un file in cmd senza un percorso, come lo troverà?

e creare un percorso per il file, cioè una cartella dove si trova

 
Maxim Dmitrievsky:

no, questo dipende solo dall'interprete, se aprite un file in cmd senza un percorso, come lo troverà?

e creare un percorso per il file, cioè una cartella dove si trova.

Mettete il percorso nel PATH. Il file nella cartella è associato a Python (si vede dall'icona).

Non funziona ancora attraverso il menu Execute con il comandopython metatrader5-test.py.

Vladimir Karputov:

Ho scritto il percorso nel PATH. Il file nella cartella è associato a Python (si vede dall'icona).

Ancora il comandopython metatrader5-test.py non funziona tramite il menu Run.

se siete un amministratore allora il campo variabile d'ambiente inferiore "variabili di sistema" che, fare lo stesso

 
Igor Makanu:

Le icone sono uguali alle mie?


Ho appena cliccato lo script .py e tutto ha iniziato a funzionare sulla linea di comando.

Sì, le icone sono le stesse. Quando si clicca, tutto inizia a funzionare.

 
Maxim Dmitrievsky:

Se sei un amministratore, il campo inferiore della variabile d'ambiente, fai lo stesso

Così ho rinunciato. Cancella le modifiche da Path.

Eseguirò semplicemente gli script cliccando dalla cartella.

