MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 51
È stata rilasciata una nuova build della libreria python 5.0.25
Si prega di aggiornare via:
Signori, possiamo chiedere di aggiungere oggetti come:
aggiungere pls o __dict__, o as_dict()
In python è molto più conveniente operare con strutture standard, lo stesso dict/list.
Sarebbe bello estrarre il dettato di questa classe (e di altre simili) e lavorarci.
Domanda su initialize(), ci sono
rispettivamente nei percorsi di due terminali che eseguono /portable
ma tutte le chiamate diinizializzazione vanno all'ultima istanza in esecuzione del terminale.
rispettivamente MT build 2360 e MetaTrader5-5.0.26-cp38-cp38-win32.whl
Cosa c'è che non va? dovrebbe essere usato con qualche altra logica, o si dovrebbe passare qualcos'altro a /portable?
Mostra il codice reale, per favore.
Non accettiamo ancora parametri nei percorsi.
Ecco il codice:
Ultimo terminale in funzione:
"c:\Works\MT5 - terminals\ForexClub MT5\terminal64.exe"
A giudicare dallo screenshot, la chiamata è andata all'ultimo in esecuzione.
Vorrei chiamare quelli specifici che sono stati acceduti.
Non accettiamo ancora i parametri nelle tracce.
Mmm... Non capisco bene questo punto, il valore ma non il parametro, è qui che tolgo i parametri di connessione dalla configurazione.
Volete che 2 terminali in uno script lavorino simultaneamente? Non è possibile, la prossima chiamata di inizializzazione interromperà la connessione con il primo terminale, per questo è necessario inserire l'entità di connessione per distinguere i diversi terminali. Funziona solo con una connessione corrente.
initialize ha un altro parametro (non ancora documentato)mt5.initialize(blabla, portable=True) peravviare il terminale in modalità portatile.
Sì, si dovrebbe lavorare con più terminali che funzionano in modalitàportatile . Non è possibile inizializzare la connessione con due terminali diversi allo stesso tempo. Nessuna domanda qui.
Ho provato ad affrontare i terminali uno per uno:
in questo schema, non funziona. In tutti i casi si blocca all'ultimo terminale avviato manualmente nel sistema. Anche se è stato avviato damt5.initialize(blabla, portable=True)- non ha aiutato molto, chiede ancora l'ultimo terminale avviato nel sistema.
C'è una domanda qui.
Notate che mt5.terminal_info() mostra
valuepath='C:\\Works\\\\\MT5 - terminals\\MetaTrader 5', data_path='C:\Works\\\\MT5 - terminals\\MetaTrader 5',commondata_path='C:\Users\rip\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common'
sono identici. È normale che sia così?
Il codice è qui sotto:
Creare un'entità (connessione) è possibile in linea di principio? Non credo che sia così necessario, ma per riferimento futuro.
Quando si installa un altro script (Py) sul grafico, il primo viene resettato. È così che dovrebbe essere?