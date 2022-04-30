MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 43

La build 2323 è già disponibile su MetaQuotes-Demo e tramite il comando di aggiornamento sulla beta dal menu di aiuto.

Non dimenticare di aggiornare la libreria MetaTrader 5.0.20 per Python, per favore.

 
Renat Fatkhullin:

server MetaQuotes-Beta, indirizzo 78.140.180.203:443

Come faccio a conoscere l'IP del server in MT5? In MT4 si può semplicemente guardare nel file srv. Come posso farlo in MT5?

 
fxsaber:

Come posso scoprire l'IP del server in MT5? In MT4 si può semplicemente guardare nel file srv. E in MT5?

Mi unisco alla tua domanda.

 
fxsaber:

Come posso scoprire l'IP del server in MT5? In MT4 si può semplicemente guardare nel file srv. E in MT5?

Assolutamente no.

Usa il nome pubblico del server. È consigliabile prima aggiungerlo manualmente al terminale e accedere almeno una volta.

Dopo di che puoi specificare solo il login o il login al server senza password da python.

In caso di sicurezza supplementare con i certificati SSL del cliente, il certificato sarà automaticamente preso dalla memoria del terminale.
 
Se usi "Create->Python Script-> Next" nell'editor, crea un file nella cartella MQL5/Script invece che nella cartella MQL5/Script/Python. allora crea un file nella cartella MQL5/Script ma non in MQL5/Script/Python. C'è un modo per risolvere il problema? Non è molto comodo spostarlo a mano.
 
Vladimir Perervenko:
Se si usa "Create->Python Script-> Next" nell'editor, il file verrà creato nella cartella MQL5/Script, non nella cartella MQL5/Script/Python. Poi ho creato un file nella cartella MQL5/Script ma non in MQL5/Script/Python. C'è un modo per risolvere il problema? Non è molto comodo spostarlo a mano.

Specificare qualsiasi cartella nel percorso.


 
Roman:

Specificare qualsiasi cartella nel percorso.


Grazie.

 
Il terminale supporta una richiesta multi-thread per la cronologia da python?
 
Dmitri Custurov:
Il terminale supporta l'interrogazione multi-thread della cronologia da python?

Se potete creare più sessioni mt5.initialize.

All'interno della stessa sessione, le richieste sono sincrone.

 
Molte sessioni, naturalmente. Le capacità di Python nella piattaforma stanno aumentando davanti ai nostri occhi, è fantastico. Grazie.
