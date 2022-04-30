MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 43
La build 2323 è già disponibile su MetaQuotes-Demo e tramite il comando di aggiornamento sulla beta dal menu di aiuto.
Non dimenticare di aggiornare la libreria MetaTrader 5.0.20 per Python, per favore.
server MetaQuotes-Beta, indirizzo 78.140.180.203:443
Come faccio a conoscere l'IP del server in MT5? In MT4 si può semplicemente guardare nel file srv. Come posso farlo in MT5?
Mi unisco alla tua domanda.
Se si usa "Create->Python Script-> Next" nell'editor, il file verrà creato nella cartella MQL5/Script, non nella cartella MQL5/Script/Python. Poi ho creato un file nella cartella MQL5/Script ma non in MQL5/Script/Python. C'è un modo per risolvere il problema? Non è molto comodo spostarlo a mano.
Specificare qualsiasi cartella nel percorso.
Grazie.
Il terminale supporta l'interrogazione multi-thread della cronologia da python?
Se potete creare più sessioni mt5.initialize.
All'interno della stessa sessione, le richieste sono sincrone.