A proposito di python - recentemente si è parlato di ranger (file manager), che è scritto in esso. L'ho usato per qualche giorno, ho avuto delle impressioni - concetto fresco con caratteristiche interessanti, ma python è davvero lento (se alcuni compiti complessi vengono eseguiti in background). L'ho strappato, non so perché alla gente piaccia così tanto il pitone. Mettere una cosa simile su C.
Ogni strumento ha il suo scopo.
Utilizzare mc ...
La versione 5.0.9 è disponibile:
Grazie, ok.
Comportamento poco chiaro quando si scaricano le citazioni:
Se caricato dal 2018, i prezzi sono caricati e non c'è nessun errore
La storia è disponibile:
Trovato una soluzione, mettere "max bars in window" del terminale Illimitato
Per le funzioni MT5CopyRatesXxx () abbiamo aggiunto appositamente una nota per questo caso
super, grazie
È scritto nella documentazione:
Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.
Errore: il modulo sembra restituire i dati in tempo di server, non in UTC. (MT5CopyRatesRange)
In generale, il terminale memorizza il tempo in quale fuso orario? UTC o ora del server o ora locale del terminale?
L'ora del terminal server viene sempre restituita, cioè non c'è niente da correggere. L'aiuto avrebbe bisogno di essere aggiornato.
Il terminale memorizza in UTC+2 di solito, dall'orologio nella "panoramica del mercato" si può determinare
Questo è scomodo e sbagliato. Anche solo guardando nel terminale è difficile correlare il tempo lì e altrove.
L'ora locale è nota, UTC è facile da calcolare (ricordo l'offset) o da ottenere. Il tempo del server d'altra parte deve essere trovato e confrontato con qualsiasi cosa. Qual è l'offset dell'ora del server? La risposta è di solito +2, o l'orologio. Questo non è conveniente. Anche nel terminale vorrei impostare la visualizzazione dell'ora (locale, UTC, ora del server), sarebbe molto più comodo.
E se i dati provengono da terminali diversi?
UTC è molto meglio, dobbiamo fissare le funzioni, non l'aiuto.
Questo è scomodo e sbagliato. Anche solo guardando il terminale è difficile mettere in relazione il tempo trascorso lì con quello trascorso altrove.
L'ora locale è nota, UTC è facile da calcolare (ricordo l'offset) o da ottenere. Il tempo del server d'altra parte deve essere trovato e confrontato con qualsiasi cosa. Qual è l'offset dell'ora del server? La risposta è di solito +2, o l'orologio. Scomodo.
UTC è molto meglio, bisogna sistemare le funzioni, non l'aiuto.
Forse per alcuni scopi scomodo, per me finora per l'attuale conveniente: quello che vedo nel terminale, ottengo in python, non devono portare a un'altra gamma