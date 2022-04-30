MetaTrader 5 Python User Group - Come usare Python in Metatrader - pagina 79
Perché il metodo head()(https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.head.html) restituisce un oggetto, non un output di log. Per vedere il contenuto, è necessario inviare esplicitamente l'oggetto a print()
Questo anaconda per comodità emette gli oggetti come se fosse stato chiamato print().
Uso con successo il metodo della testa per diversi esempi injupyter notebook - senza stampa. Ma questo metodo non funziona per l'oggetto DataFrade, che è creato da MetaEditor. Ecco perché ho chiesto - cosa c'è di sbagliato nell'oggetto creato da MetaEditor? Perché funziona per tutti gli esempi, ma non per l'oggetto creato da MetaEditor?
IPython emette automaticamente (capisce cosa stampare), il terminale apparentemente lo interpreta diversamente
Questo è il modo in cui eseguo l'esempio, non nel terminale. Tutti gli oggetti DataFrame contrassegnati stampano con successo cinque righe usando il metodo head, ma non l'oggetto creato in MetaEditor.
Beh, allora è un mistero.A proposito, hai due duplicati del codice nell'elenco.
Grazie, copypast probabilmente.
Ciao.
Sono nei guai!
Non riesco a capire perché c'è un errore.
Comunque.
MentrePyCharm sta indicizzando qualcosa lì vedo la seguente immagine:
Ma, quando l'indicizzazione finisce ed eseguo il codice .... :
Non esiste un modulometatrader5. Come mai? C'è nelle impostazioni del progetto, c'è in Anaconda, ma quando lo eseguo, non c'è!!!!
Cosa c'è che non va?
La mia risposta personale.
importametatrader5 come mt5 - sbagliato
Corretto:importa MetaTrader5 come mt5
Come posso ottenere un array numpy in modo che ogni valore in esso sia incrementato di 1?
Finché avevi bisogno di pochi elementi, questo numero funzionava:
ma come fate se avete bisogno di un array di 100 elementi?
np.arange(100)
Un'altra domanda da un nuovo arrivato.
La situazione è la seguente. Ho un indicatore. Quando lo aggiungo al grafico in modalità "freddo", impiega 7-8 secondi per essere calcolato.
Ho fatto lo stesso in python. La differenza è che python salva i dati in un file .csv.
Il calcolo in entrambi i casi è dal 01.01.2019
Ora la domanda: perché questo può accadere?
Python ha lavorato al compito per due ore e mezza! È solo un peccato fermarlo... E se fosse già finita...
Solo una piccola cosa da aggiungere. È tutto legato a
Richiesta di zecche per un giorno.
Finito... Quasi tre ore. Cosa c'è da pensare? <<<<< che significa 2:58.
Capisco le perdite di connessione a MT5, altre spese generali.... Ma, 8 secondi contro 3 ore..... ???????? COME ???????????