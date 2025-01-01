DocumentazioneSezioni
Aggiunge elementi di un array alla fine di un altro.

bool  AddArray(
   const double&  src[]      // array sorgente
   )

Parametri

src[]

[in] Riferimento ad un array di elementi sorgenti da aggiungere.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si possono aggiungere elementi.

Esempio:

//--- esempio per CArrayDouble::AddArray(const double &[])
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
double src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiunge un altro array
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("Errorre aggiuta array");
      delete array;
      return;
     }
   //--- usa array
   //--- . . .
   //--- elimina array
   delete array;
  }
