Delta

Imposta la tolleranza del confronto.

void  Delta(
   double  delta      // tolleranza
   )

Parametri

delta

[in] Il nuovo valore della tolleranza del confronto.

Valore di ritorno

No

Nota

La tolleranza del confronto viene utilizzata nella ricerca. I valori vengono considerati uguali se la loro differenza è inferiore o uguale alla tolleranza. La tolleranza di default è 0.0.

Esempio:

//--- esempio per CArrayDouble::Delta(double)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- imposta variazione di confronto
   array.Delta(0.001);
   //--- usa array
   //--- . . .
   //--- elimina array
   delete array;
  }