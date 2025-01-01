DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayDoubleMaximum 

Maximum

Ottiene l'indice del più alto elemento dell' array nell'intervallo specificato.

int  Maximum(
   int  start,     // indice di partenza
   int  count      // numero di elementi
   ) const

Parametri

start

[in] Indice d'inizio nel range di ricerca.

count

[in]  Grandezza del reange di ricerca (numero di elementi).

Valore di ritorno

Indice dell'elemento più alto nell'intervallo specificato.