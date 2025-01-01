- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Resize
Imposta una nuova (più piccola) grandezza dell'array.
|
bool Resize(
Parametri
size
[in] Nuova grandezza dell'array.
Valore di ritorno
true - successo, false - c'è stato un tentativo di impostare la grandezza inferiore a zero.
Nota
La modifica della grandezza dell' array consente di utilizzare la memoria in modo ottimale. Gli elementi eccessivi sulla destra vengono perduti. Per ridurre la frammentazione della memoria, la grandezza dell'array viene cambiata dello step precedentemente determinato secondo il metodo Step(int) o lo step predefinito di 16.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayDouble::Resize(int)