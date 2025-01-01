DocumentazioneSezioni
Cerca un elemento uguale al campione nell'array ordinato.

int  Search(
   double  element      // campione(sample)
   ) const

Parametri

element

[in] L'elemento camptione da cercare nell'array.

Valore di ritorno

La posizione dell'elemento trovato - successo; invece -1 se l'elemento non è stato trovato.

Esempio:

//--- esempio per CArrayDouble::Search(double)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiungi elementi dell'array
   //--- . . .
   //--- ordina elemento
   array.Sort();
   //--- cerca elemento
   if(array.Search(100.0)!=-1) printf("Elemento trovato");
   else                        printf("Elemento non trovato");
   //--- elimina array
   delete array;
  }