MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayDoubleInsertArray 

InsertArray

Inserisce elementi di un array dalla posizione specificata di un altro array.

bool  InsertArray(
   const double&  src[],     // array sorgente
   int            pos        // posizione
   )

Parametri

src[]

[in] Riferimento ad un array in utilizzo come sorgente di elementi da inserire

pos

[in] Posizione nell' array in cui inserire

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso inserire gli elementi.

Esempio:

//--- esempio per CArrayDouble::InsertArray(const double &[],int)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
double src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- inserisce un altro array
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Errore inserimento array");
      delete array;
      return;
     }
   //--- usa array
   //--- . . .
   //--- elimina array
   delete array;
  }