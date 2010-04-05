Gold Important Sniper Level MT4

 Offre Limitée : Plus que 10 copies disponibles – Dépêchez-vous, il n'en reste que 10 ! 

Prix Actuel :  489 | Prochain Prix : 599 | Prix Final : $1299
Signal en Direct : Cliquez pour voir les performances du compte réel !

Pourquoi choisir Gold Important Sniper Level MT4 ?

Êtes-vous fatigué de l'analyse manuelle, des opportunités manquées ou des mauvais trades ? Ou avez-vous subi des pertes dévastatrices à cause de stratégies agressives pendant les périodes de volatilité du marché ? Gold Important Sniper Level MT4 est un EA intelligent conçu pour le trading de XAUUSD, capturant chaque opportunité tout en minimisant les risques grâce à des algorithmes précis et une analyse multidimensionnelle.

Caractéristiques Clés

  •  Stratégie Multi-Indicateurs
    Intègre 20+ indicateurs avancés, tels que :

    • Heiken Ashi (lissage de tendance)

    • Ichimoku (analyse de tendance et support/résistance)

    • TEMA (Moyennes Mobiles Exponentielles Triples)

    • ATR, ADX, Bandes de Bollinger, Canaux de Keltner, et plus encore
      Offre une couverture complète des tendances, de la volatilité, des supports/résistances et de l'analyse de momentum.

  •  Précision Inégalée
    L'EA utilise des algorithmes propriétaires pour identifier les niveaux de trading à haute probabilité sur les marchés de l'or, optimisant les entrées, les take-profits et les stop-loss pour une efficacité maximale.

  •  Gestion des Risques et Paramètres de Profit Flexibles
    Prend en charge les take-profits larges, les trailing stops, les stop-loss dynamiques et une gestion avancée de l'argent – parfait pour les traders conservateurs et agressifs.

  •  Contrôle Intelligent du Temps
    Permet d'arrêter le trading le week-end, de clôturer les trades quotidiennement et de personnaliser les heures de trading, vous offrant un contrôle total sur votre emploi du temps.

  •  Gestion Intelligente de l'Argent
    Ajuste automatiquement la taille des lots en fonction du solde du compte, à partir de seulement $1,000 pour une croissance composée stable.

  •  Hautement Personnalisable
    De la gestion du capital aux paramètres de risque, l'EA est entièrement personnalisable pour s'adapter à votre style de trading.

Notre Avantage

  • Alignement sur la Tendance : L'analyse Walk-Forward assure la stabilité en évitant le surajustement.

  • Gain de Temps : Surveillance automatique 24/5 du marché de l'or.

  • Augmentation des Rendements : Stratégies optimisées et outils de gestion des risques robustes.

  • Contrôle Total : Une grande flexibilité vous permet de garder le contrôle de vos trades.

Pour qui est-ce fait ?

  • Traders de l'Or : Idéal pour les passionnés de XAUUSD.

  • Traders Débutants : Facile à utiliser et convivial pour les débutants.

  • Traders Professionnels : Complète les stratégies manuelles ou semi-automatiques.

  • Investisseurs Institutionnels : Améliore la tolérance aux pannes et s'intègre parfaitement à d'autres stratégies.

Note Importante

  • Idéal pour une Utilisation à Long Terme : Une période d'évaluation minimale de 3 à 6 mois est recommandée.

  • Mentalité d'Investisseur : Abordez avec une mentalité d'“investisseur”, pas de “spéculateur”.

Avertissement sur les Risques

Le trading comporte des risques importants, et les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.
Tradez de manière responsable, uniquement avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. Ajustez vos paramètres régulièrement pour vous adapter aux changements du marché et réduire les risques pendant les périodes de volatilité.

Passez à l'Action Maintenant !



