Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité. Une fois que vous achetez The News Filter, vous n'aurez plus besoin de compter sur les filtres d'actualités intégrés pour les futurs conseillers experts, car ce produit peut les filtrer tous à partir de maintenant.





Sélection de nouvelles



La source d'informations est obtenue à partir du calendrier économique de Forex Factory.

La sélection peut être basée sur n'importe quel nombre de devises telles que USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD et CNY.

La sélection peut également être basée sur l'identification de mots clés, tels que Non-Farm (NFP), FOMC, CPI et plus encore.

Possibilité de sélectionner les niveaux d'impact des nouvelles à filtrer, allant de faible, moyen à fort impact.

Mode automatique où seules les nouvelles liées au graphique sont sélectionnées.

La source d'informations est actualisée automatiquement toutes les heures pour garantir les dernières données d'actualité.

Des entrées séparées pour chaque niveau d'impact des nouvelles permettent de déterminer le nombre de minutes avant et après la publication de la nouvelle que vous souhaitez filtrer.