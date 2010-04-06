Limiter Drawdown
- Experts
- Alain Bleeksma
- Version: 1.4
Limiter Drawdown EA est un outil léger de gestion du risque pour MetaTrader 5.
Il surveille la réduction du capital en temps réel et ferme automatiquement toutes les positions lorsque la limite que vous avez définie est atteinte. Une couche de sécurité simple et fiable pour toute stratégie de trading.
✅ Ce qu’il fait
-
Surveille en continu l’équité par rapport au solde
-
Ferme toutes les positions lorsque le seuil de drawdown est atteint
-
Peut supprimer les ordres en attente pour éviter de nouveaux entrées
-
Période de pause optionnelle avant d’autoriser de nouveaux trades
-
Affiche en temps réel le % de drawdown et le seuil défini sur le graphique
🔑 Fonctionnalités principales
-
Limite de drawdown définie par l’utilisateur (exemple : 10%)
-
Fermeture immédiate de toutes les positions lorsque la limite est atteinte
-
Suppression optionnelle des ordres en attente
-
Tentatives multiples pour assurer la fiabilité même en forte volatilité
-
Période de pause personnalisable après un arrêt total
-
Indications visuelles claires sur le graphique
-
Léger, stable et compatible avec toute stratégie ou autre EA
📖 Comment l’utiliser
-
Attachez l’EA à n’importe quel graphique (symbole et unité de temps n’ont pas d’importance).
-
Définissez le seuil de drawdown % dans les paramètres d’entrée.
-
(Optionnel) Activez l’option Supprimer les ordres en attente.
-
(Optionnel) Définissez une période de pause.
-
Laissez l’EA fonctionner en arrière-plan — il protégera votre compte automatiquement.
🛡️ Pourquoi vous en avez besoin
Les mouvements inattendus du marché peuvent entraîner des pertes rapides et importantes.
Limiter Drawdown EA applique automatiquement la discipline de risque que vous définissez, protégeant ainsi votre capital et votre sérénité.
⚡ Réglez-le une fois – et vos pertes seront limitées automatiquement.