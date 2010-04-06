Limiter Drawdown EA – Protection Automatique du Compte

Limiter Drawdown EA est un outil léger de gestion du risque pour MetaTrader 5.

Il surveille la réduction du capital en temps réel et ferme automatiquement toutes les positions lorsque la limite que vous avez définie est atteinte. Une couche de sécurité simple et fiable pour toute stratégie de trading.

✅ Ce qu’il fait

Surveille en continu l’équité par rapport au solde

Ferme toutes les positions lorsque le seuil de drawdown est atteint

Peut supprimer les ordres en attente pour éviter de nouveaux entrées

Période de pause optionnelle avant d’autoriser de nouveaux trades

Affiche en temps réel le % de drawdown et le seuil défini sur le graphique

🔑 Fonctionnalités principales

Limite de drawdown définie par l’utilisateur (exemple : 10%)

Fermeture immédiate de toutes les positions lorsque la limite est atteinte

Suppression optionnelle des ordres en attente

Tentatives multiples pour assurer la fiabilité même en forte volatilité

Période de pause personnalisable après un arrêt total

Indications visuelles claires sur le graphique

Léger, stable et compatible avec toute stratégie ou autre EA

📖 Comment l’utiliser

Attachez l’EA à n’importe quel graphique (symbole et unité de temps n’ont pas d’importance). Définissez le seuil de drawdown % dans les paramètres d’entrée. (Optionnel) Activez l’option Supprimer les ordres en attente. (Optionnel) Définissez une période de pause. Laissez l’EA fonctionner en arrière-plan — il protégera votre compte automatiquement.

🛡️ Pourquoi vous en avez besoin

Les mouvements inattendus du marché peuvent entraîner des pertes rapides et importantes.

Limiter Drawdown EA applique automatiquement la discipline de risque que vous définissez, protégeant ainsi votre capital et votre sérénité.

⚡ Réglez-le une fois – et vos pertes seront limitées automatiquement.