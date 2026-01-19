RSI Thunder MT5

HyperGal Alpha Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais Experts

HyperGal Alpha est un système de trading automatisé professionnel conçu pour gérer les stratégies Hyper Martingale de manière contrôlée et technique. Le système utilise un filtrage de tendance basé sur des moyennes mobiles afin de réduire le trading aléatoire et de n’entrer que dans le sens de la tendance dominante. Il applique un mécanisme de grid structuré et progressif visant à exploiter les corrections naturelles des prix au sein de la tendance. La multiplication des lots est limitée par un