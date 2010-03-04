Momentum Shift EA

EA Momentum Shift

EA Momentum Shift est un système de trading automatisé développé spécifiquement pour la paire  USDJPY sur l'horizon de temps  H1. Sa stratégie principale repose sur l'identification des points de retournement potentiels du marché et sur l'exploitation des changements de momentum. L'EA est conçu pour opérer sur une base de contre-tendance, cherchant à entrer des transactions lorsque la direction actuelle du marché montre des signes d'épuisement.

En analysant une combinaison d'indicateurs techniques classiques, l'EA vise à trouver des points d'entrée à haute probabilité contre la tendance à court terme dominante. Cette approche lui permet de cibler les mouvements correctifs et les retournements potentiels du marché.

Stratégie

L'EA emploie un système de confirmation multi-indicateurs pour filtrer ses signaux de trading. La stratégie intègre les outils suivants :

  • Parabolic SAR : Utilisé pour identifier les retournements de tendance potentiels qui servent de déclencheur principal pour les entrées en position. Il sert également de base à un stop suiveur dynamique pour gérer les positions ouvertes.

  • Awesome Oscillator (AO) : Cet indicateur aide à confirmer les changements dans le momentum du marché. L'EA recherche des modèles spécifiques dans l'AO pour valider les signaux générés par le Parabolic SAR.

  • Relative Strength Index (RSI) : Le RSI agit comme un filtre final, s'assurant que les transactions ne sont considérées que dans des conditions de marché en surachat ou survente, ce qui correspond à la logique de retournement de l'EA.

  • Average True Range (ATR) : L'EA analyse la volatilité du marché à l'aide de l'ATR pour s'assurer que les conditions sont propices au trading, évitant ainsi les périodes de volatilité excessivement faible ou élevée.

Caractéristiques principales

  • Gestion des risques entièrement automatique : L'EA calcule automatiquement la taille de lot appropriée pour chaque transaction en fonction de votre pourcentage de risque spécifié et du stop loss dynamique. Cela supprime les calculs complexes et aide à maintenir une exposition au risque constante.

  • Stop Suiveur Dynamique : Les positions ouvertes sont gérées avec un stop suiveur qui suit l'indicateur Parabolic SAR. Cette fonctionnalité est conçue pour sécuriser les profits à mesure que le marché évolue dans une direction favorable tout en protégeant contre les retournements soudains.

  • Mécanismes de protection avancés : Le système inclut des fonctions sophistiquées pour la gestion des transactions :

    • Protection des bénéfices : Une fonction intelligente surveille les transactions rentables. Si une transaction atteint une partie significative de son objectif de take profit puis commence à s'inverser, l'EA fermera la position pour sécuriser le profit flottant.

    • Protection du capital : Un mécanisme intégré surveille la perte de chaque transaction par rapport au solde de votre compte et à votre réglage de risque, offrant une couche supplémentaire de préservation du capital.

  • Optimisé pour USDJPY : La logique interne et les paramètres de l'EA ont été développés en tenant compte des caractéristiques et du comportement spécifiques de la paire USDJPY.

Recommandations

  • Paire de devises : USDJPY

  • Horizon de temps : H1

  • Courtier : IC Markets ou d'autres courtiers avec un faible spread et une exécution rapide.

  • Dépôt minimum : 500 $

  • Effet de levier : 1:100 ou plus (1:500 est recommandé).

Paramètres d'entrée

L'EA est conçu pour être simple d'utilisation avec seulement deux paramètres principaux :

  • Magic Number : Un identifiant unique pour les ordres de l'EA. Ceci est important si vous utilisez d'autres EA sur le même compte.

  • Risk : Le pourcentage du capital de votre compte à risquer sur chaque transaction. La taille de lot est automatiquement calculée en fonction de cette valeur.

    • 1-3 : Risque Faible

    • 4-7 : Risque Moyen

    • 7-10 : Risque Élevé


