Zen Flow 2 MT4

Bienvenue sur ZenFlow !

ZenFlow est un EA avancé conçu pour s'adapter avec précision et rapidité aux tendances changeantes du marché. Il est optimisé pour négocier le symbole XAUUSD( or GOLD) et doit être exécuté sur un seul graphique. Cet EA utilise une stratégie sophistiquée de suivi de tendance combinée à un indicateur basé sur le momentum qui identifie les points d'entrée optimaux tout en filtrant les faux signaux. La fonction de stop-loss suiveur aide à sécuriser les profits tout en gérant efficacement les risques.

Construit avec une technologie de pointe, cet EA est particulièrement efficace pendant les marchés tendance, assurant une haute précision dans l'exécution des trades. Son système de gestion des risques intégré comprend des tailles de lots dynamiques, stop-loss, take-profit et stops suiveurs, tous visant à maximiser le potentiel de chaque trade tout en protégeant votre capital.

Fonctionnalités :

Configuration rapide et facile : attachez l'EA à un seul graphique de XAUUSD( or GOLD)

Pas de grille, pas de martingale, pas de stratégies à haut risque

Compatible avec tous les courtiers et entreprises de trading prop

S'adapte automatiquement aux conditions du marché pour une performance optimale

Fonctions de stop-loss suiveur et de take-profit pour sécuriser les gains

Tests rétroactifs :

Exécutez l'EA sur XAUUSD( or GOLD) avec les paramètres par défaut, ou personnalisez les paramètres de gestion des risques pour correspondre à vos niveaux de drawdown préférés. Les tests rétroactifs montrent une croissance constante et une gestion efficace des risques dans diverses conditions de marché.

Configuration :

Il suffit d'attacher l'EA à XAUUSD( or GOLD) sur le délai M15. Définissez votre taille de trade et vos limites de risque préférées, et l'EA gérera le reste automatiquement, traitant les trades de manière efficace.

REMARQUE : ZenFlow doit être attaché à un seul graphique uniquement. Il négocie les XAUUSD(GOLD) avec précision, mais veuillez éviter de l'attacher à plusieurs graphiques pour éviter les trades en double.

