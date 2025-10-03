Shock Pullback

Indicateur Shock Pullback - Une véritable révolution dans l'analyse de marché

L'indicateur Shock Pullback représente une avancée majeure dans la détection des retracements et zones d'accumulation. Basé sur un algorithme complètement innovant, il permet aux traders d'identifier des opportunités de trading, de suivre les mouvements de prix, et de détecter facilement et avec une clarté absolue les retracements, zones d'accumulation, gaps et cassures.

Caractéristiques principales :

  • Lignes Shock Pullback standard et progressives : Fournit deux lignes dynamiques (standard et progressive) avec un codage couleur interactif (bleu, vert, rouge) pour identifier les tendances du marché, zones de retracement, zones d'accumulation, début et fin des gaps, et opportunités de cassure.

  • Bandes dynamiques progressives : Bandes supérieure et inférieure personnalisables pour suivre la volatilité du marché et identifier avec précision les points de cassure.

  • Détection des retracements, accumulations et gaps de prix : Affiche les retracements et gaps de prix avec des rectangles colorés, avec option de coloration des lignes après fermeture du gap, mettant en évidence les mouvements de prix significatifs.

  • Compteur de pips : Permet un suivi visuel des profits ou pertes en pips sur le graphique, avec couleurs personnalisables pour les profits (vert clair) et pertes (jaune).

  • Logique de trading : Quand une nouvelle ligne bleue se forme et qu'un nouveau retracement apparaît, la position ouverte est clôturée jusqu'à ce que le compteur de pips blanc - ou une nouvelle couleur - apparaisse. Option disponible pour garder les lignes bleues dans tous les cas, sans passer au vert ou rouge.

  • Personnalisation flexible : Paramètres ajustables incluant la période de l'indicateur, multiplicateur des bandes, épaisseur des lignes, et nombre de chandeliers pour confirmation de cassure.

  • Adapté à la plupart des marchés : Idéal pour trader l'or et les indices populaires - Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX et autres - ainsi que les paires forex comme EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY et de nombreuses autres paires fortes.


Produits recommandés
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Marubozu Pro MT5
N'da Lemissa Kouame
Indicateurs
Notice Commerciale – Marubozu Pro (MT5) Description Marubozu Pro est un indicateur professionnel pour MetaTrader 5 qui détecte automatiquement les bougies Marubozu (haussières et baissières) directement sur votre graphique. Il vous aide à identifier les zones de force du marché, là où les acheteurs ou les vendeurs prennent totalement le contrôle, en affichant des flèches visuelles d’achat et de vente. Cet outil est conçu pour être simple, efficace et rapide , idéal pour le trading manuel ou c
Nova AC Trader
Anita Monus
Experts
Nova AC Trader is a modern automation of the Accelerator Oscillator (AC) — a Bill Williams momentum tool designed to detect shifts in market acceleration before trends fully form. This EA transforms the indicator’s early-warning nature into a structured trading system that reacts only when momentum changes are clear and consistent. Instead of waiting for the trend to be obvious, Nova AC Trader identifies when market acceleration starts to turn — offering opportunities at the earliest stage of mo
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicateurs
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicateurs
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (1)
Indicateurs
Cumulative Delta Volume (CDV) Swing Level - Absorption & Exhaustion Detector Full Documentation: [Download PDF]( https: //drive.google.com/file/d/1jrLaC_drgino8fOXZ37qTHl6KGUValEk/view ) Professional CDV Analysis for Market Reversals This indicator identifies CDV absorption and exhaustion patterns to detect precise market turning points. It analyzes cumulative delta volume flow to reveal when smart money accumulates (absorption) or distributes (exhaustion) before major price reversals. Core
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicateurs
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicateurs
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicateurs
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indicateurs
Ing (inguz,ingwar) - the 23rd rune of the elder Futhark ᛝ, Unicode+16DD. Add some runic magic to your trading strategies. The correct marking of the daily chart will indicate to you the successful moments for counter-trend trading. Simple to use, has high efficiency in volatile areas. Be careful in lateral movements. Signals ᛝ are generated when the main lines of construction intersect. Red arrow down - recommended sales Blue up arrow - recommended purchases rare purple arrows indicate exce
ATR Line
Evgeny Levchenko
Indicateurs
The indicator - "ATR Line" determines the current trend and gives signals to buy (green arrow to the top) or sell (red arrow to the bottom). The indicator calculation is based on the deviation of the average price of the instrument from its average true range - ATR. The moving average of prices is used to reduce "market noise". If the main line of the indicator - "ATR Line" is lower the instrument price chart, then the market is in a "bullish" trend. If the main line of the indicator is higher t
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicateurs
Découvrez la puissance de l'analyse avancée du volume avec le Weis Wave Scouter, un indicateur révolutionnaire pour MetaTrader 5 combinant les principes éprouvés de la méthode Wyckoff et de l'analyse VSA (Volume Spread Analysis). Conçu pour les traders recherchant précision et profondeur, cet indicateur fournit une lecture tactique du marché via l'analyse des vagues de volume cumulatif, aidant à identifier les points clés de retournement et de continuation de tendance. Le Weis Wave Scouter propo
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indicateurs
Trend and Signals MT5  indicator scans  30 trading Instruments (Forex, Metals and Indices).     It uses special algorithm on the  current market   based on   Pure Price Action   and display the overall trend and signal on the dashboard. When signals are produced the indicator sends alert and notification. Strategy for Signals This indicator uses the daily timeframe to determine the direction of the trend. The hourly timeframe is used to identify possible entries. Main trend and is determined by
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicateurs
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicateurs
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indicateurs
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicateurs
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicateurs
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Indicateurs
Introduction Excessive Momentum Indicator is the momentum indicator to measure the excessive momentum directly from raw price series. Hence, this is an extended price action and pattern trading. Excessive Momentum Indicator was originally developed by Young Ho Seo. This indicator demonstrates the concept of Equilibrium Fractal Wave and Practical Application at the same time. Excessive Momentum detects the market anomaly. Excessive momentum will give us a lot of clue about potential reversal and
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicateurs
ATREND ATREND : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser Comment ça fonctionne L'indicateur "ATREND" pour la plateforme MT5 est conçu pour fournir aux traders des signaux d'achat et de vente robustes en utilisant une combinaison de méthodologies d'analyse technique. Cet indicateur s'appuie principalement sur la plage vraie moyenne (ATR) pour mesurer la volatilité, ainsi que sur des algorithmes de détection de tendance pour identifier les mouvements potentiels du marché. Laissez un message ap
FDP Strong Point new
Yauheni Dashevich
Indicateurs
This indicator shows a candle combination based on dodge, dodge and pin bar. The logic of the pattern is to stand on the side of strength, after uncertainty. The indicator is universal and is useful for trading binary options, forex, ETFs, cryptocurrency, stocks. The indicator supports timeframes from M5 to MN, including non-standard TF presented in MT5. (М5,М6,М10,M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN). The ability to enable and disable TF is implemented. Sound alerts and
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicateurs
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
MW Pattern Pro MT5
Noiros Tech
Indicateurs
M & W Pattern Pro is an advanced scanner for M and W patters , it uses extra filters to ensure scanned patterns are profitable. The indicator can be used with all symbols and time frames. The indicator is a non repaint indicator with accurate statistics calculations. To use , simply scan the most profitable pair using the statistics dashboard accuracy , then enter trades on signal arrow and exit at the TP and SL levels. STATISTICS : Accuracy 1 : This is the percentage of the times price hits TP
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicateurs
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
AW Prime Oscillator MT5
AW Trading Software Limited
Indicateurs
Une combinaison de deux oscillateurs. Le premier affiche les points d'entrée, le second montre la tendance actuelle. L'indicateur peut afficher les signaux d'oscillateur par des flèches dans deux modes, tous les signaux d'oscillateur rapides ou les signaux uniquement dans la direction de la tendance actuelle. Il dispose d'un panneau multi-périodes et de trois types de notifications de signal. Avantages: Convient au day trading et au scalping Filtrage des tendances Configuration simple et sensib
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (66)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (16)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Évasion quantique PRO       est conçu pour propulser votre parcours commercial vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les z
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicateurs
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicateurs
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend Pro Catcher
Saqib Ayub
Indicateurs
TrendCatcher Indicator - Features and Usage Guide =============================================== Overview -------- TrendCatcher is a MetaTrader 5 (MT5) custom indicator designed for identifying trend changes using Exponential Moving Average (EMA) crossovers with optional Average Directional Index (ADX) filtering. It provides visual signals, alerts, and dynamic trend zones for better trading decisions. Key Features ------------ 1. EMA Crossover Signals    - Fast EMA (default: 20-period) and Sl
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
Professional CDV with Aggressive Score
TitanScalper
Indicateurs
Overview The Professional CDV with Aggressive Score is a comprehensive volume analysis tool that combines visual Cumulative Delta Volume (CDV) representation with an advanced aggressive scoring system. Built using proven Professional Orderflow Platform methodology, this indicator provides traders with deep insights into market microstructure and volume dynamics. Key Features Professional Orderflow CDV Implementation Authentic Professional Orderflow Platform delta multiplier calculation methodolo
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
Meta Cipher A
SILICON HALLWAY PTY LTD
5 (1)
Indicateurs
Meta Cipher A: Precision Overlay Suite for Price Action Meta Cipher A brings the popular Market Cipher A concept to MetaTrader 5 as a precision overlay indicator. Engineered to display preemptive signals directly on your price chart, it combines an 8 EMA ribbon, WaveTrend analysis, and eight distinct signal types to help you spot entries, exits, and high risk environments before they fully develop. While Meta Cipher A stands strong on its own, it is designed to pair naturally with Meta Ciphe
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Plus de l'auteur
Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (8)
Indicateurs
Veuillez laisser un avis positif. Remarque importante : L'image affichée dans les captures d'écran est celle de mes indicateurs, l'indicateur Suleiman Levels et l'indicateur RSI Trend V, incluant bien sûr le "Time Candle" attaché, qui fait à l'origine partie de l'indicateur complet pour l'analyse avancée et les niveaux exclusifs, Suleiman Levels. Si vous aimez, essayez l'indicateur "RSI Trend V" : https://www.mql5.com/en/market/product/132080 et si vous aimez, essayez l'indicateur "Suleiman Lev
FREE
Volume Liquidity Hunter Scalping
Suleiman Alhawamdah
Indicateurs
Volume & Liquidity Hunter – Scalping est un indicateur de scalping professionnel conçu pour suivre en temps réel les pics de volume et les zones de liquidité sur plusieurs intervalles de temps. Il combine les concepts de « smart money » (argent intelligent) avec les conditions réelles de trading, ce qui en fait un outil idéal pour du scalping précis. Que vous opériez sur les retournements, les cassures, ou les écarts de valeur équitable (FVG) — cet indicateur vous aide à identifier là où la pres
Suleiman Levels
Suleiman Alhawamdah
5 (3)
Indicateurs
ملاحظة هامة: Note importante :   L'image affichée dans les captures d'écran montre mes 2 indicateurs, l'indicateur "Suleiman Levels" et l'indicateur "RSI Trend V". L'image affichée dans les captures d'écran montre mes 2 indicateurs, l'indicateur "Suleiman Levels" et l'indicateur "RSI Trend V". L'indicateur   Suleiman Levels   est un outil d'analyse professionnel avancé tout-en-un. Avec près de   9 800 lignes de code , il rend vos graphiques d'analyse plus clairs que jamais. Ce n'est pas qu'un s
Data Historical Suleiman
Suleiman Alhawamdah
Experts
IMPORTANT : CET EXPERT EST UNIQUEMENT POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES ET N'EXÉCUTE AUCUNE OPÉRATION DE TRADING Fonction de l'Expert Advisor : Télécharger des données historiques de manière précise, correcte et rapide. Nécessité : Parfois, nous remarquons que certains indicateurs contenant des dessins, des graphiques, des lignes et des flèches se comportent de manière étrange lorsqu'ils sont placés sur le graphique ou lors du changement de timeframe. Les dessins et les lignes peuvent bouger de
FREE
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Indicateurs
Prix de bienvenue : 35 $ Le modèle   Tête et Épaules   est idéal pour les traders recherchant une reconnaissance fiable des modèles, incluant les formations haussières et baissières de Tête et Épaules, avec des niveaux de Fibonacci intégrés, une détection de cassure de la ligne de cou et des techniques de prédiction précoce. Un outil puissant pour MT5 pour ceux qui valorisent l'analyse technique et la précision dans l'identification des structures de graphique et des renversements de tendance. M
RSI Trend V1
Suleiman Alhawamdah
Indicateurs
Note importante : "Certaines des images" affichées dans les captures d'écran proviennent de mes indicateurs, Suleiman Levels Indicator et RSI Trend V Indicator . Le RSI Trend V Indicator est conçu pour l'identification des tendances et est intégré avec Fibonacci pour déterminer les zones cibles et les potentielles inversions. C'est un indicateur très puissant, strict et utile pour déterminer la direction générale de la tendance. Il inclut des flèches haussières et baissières qui apparaissent da
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis