Indicateur Shock Pullback - Une véritable révolution dans l'analyse de marché

L'indicateur Shock Pullback représente une avancée majeure dans la détection des retracements et zones d'accumulation. Basé sur un algorithme complètement innovant, il permet aux traders d'identifier des opportunités de trading, de suivre les mouvements de prix, et de détecter facilement et avec une clarté absolue les retracements, zones d'accumulation, gaps et cassures.

Caractéristiques principales :

Lignes Shock Pullback standard et progressives : Fournit deux lignes dynamiques (standard et progressive) avec un codage couleur interactif (bleu, vert, rouge) pour identifier les tendances du marché, zones de retracement, zones d'accumulation, début et fin des gaps, et opportunités de cassure.

Bandes dynamiques progressives : Bandes supérieure et inférieure personnalisables pour suivre la volatilité du marché et identifier avec précision les points de cassure.

Détection des retracements, accumulations et gaps de prix : Affiche les retracements et gaps de prix avec des rectangles colorés, avec option de coloration des lignes après fermeture du gap, mettant en évidence les mouvements de prix significatifs.

Compteur de pips : Permet un suivi visuel des profits ou pertes en pips sur le graphique, avec couleurs personnalisables pour les profits (vert clair) et pertes (jaune).

Logique de trading : Quand une nouvelle ligne bleue se forme et qu'un nouveau retracement apparaît, la position ouverte est clôturée jusqu'à ce que le compteur de pips blanc - ou une nouvelle couleur - apparaisse. Option disponible pour garder les lignes bleues dans tous les cas, sans passer au vert ou rouge.

Personnalisation flexible : Paramètres ajustables incluant la période de l'indicateur, multiplicateur des bandes, épaisseur des lignes, et nombre de chandeliers pour confirmation de cassure.