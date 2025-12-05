MTF Trend Dashboard MT5
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Activations: 5
MTF TREND DASHBOARD - Analyseur de Tendance Multi-Timeframe
Un puissant tableau de bord visuel qui affiche la direction de la tendance sur 7 unités de temps simultanément (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).
=== CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ===
-
Détection de tendance en temps réel via croisement d’EMA
-
Valeurs RSI avec code couleur surachat/survente
-
Barres dynamiques de force du trend
-
Signal de biais global du marché (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)
-
Affichage en direct du spread, ATR, Bid/Ask
-
Thème sombre moderne avec couleurs néon personnalisables
-
Taille du panneau ajustable (50–200%)
-
Déplaçable dans n’importe quel coin du graphique
=== SIGNAUX ===
BUY : MA rapide > MA lente + RSI > 50
SELL : MA rapide < MA lente + RSI < 50
La force du signal est basée sur le ratio MA/ATR
=== PERSONNALISATION ===
-
Périodes MA rapide/lente
-
Période RSI
-
Période ATR
-
Toutes les couleurs du panneau
-
Position et échelle du panneau
=== UTILISATION RECOMMANDÉE ===
Idéal pour les stratégies de suivi de tendance. Utilisez la confluence des unités de temps supérieures (4+ signaux alignés) pour des entrées plus solides. Fonctionne sur tous les actifs et toutes les unités de temps.
Aucun repaint. Léger. Mise à jour toutes les 500 ms.