MTF Trend Dashboard MT5

MTF TREND DASHBOARD - Analyseur de Tendance Multi-Timeframe

Un puissant tableau de bord visuel qui affiche la direction de la tendance sur 7 unités de temps simultanément (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).

=== CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ===

Détection de tendance en temps réel via croisement d’EMA

Valeurs RSI avec code couleur surachat/survente

Barres dynamiques de force du trend

Signal de biais global du marché (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral)

Affichage en direct du spread, ATR, Bid/Ask

Thème sombre moderne avec couleurs néon personnalisables

Taille du panneau ajustable (50–200%)

Déplaçable dans n’importe quel coin du graphique

=== SIGNAUX ===

BUY : MA rapide > MA lente + RSI > 50

SELL : MA rapide < MA lente + RSI < 50

La force du signal est basée sur le ratio MA/ATR

=== PERSONNALISATION ===

Périodes MA rapide/lente

Période RSI

Période ATR

Toutes les couleurs du panneau

Position et échelle du panneau

=== UTILISATION RECOMMANDÉE ===

Idéal pour les stratégies de suivi de tendance. Utilisez la confluence des unités de temps supérieures (4+ signaux alignés) pour des entrées plus solides. Fonctionne sur tous les actifs et toutes les unités de temps.

Aucun repaint. Léger. Mise à jour toutes les 500 ms.