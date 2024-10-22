Gold Scalping Expert mt5
- Experts
- Vasiliy Strukov
- Version: 1.4
- Activations: 5
Gold Scalping Expert est un algorithme intelligent très intelligent qui exploite la réaction de l'or lors de divers événements à fort impact tels que l'actualité géopolitique, les pandémies et les changements économiques. Ce système négocie les cassures en utilisant l'indicateur zigzag populaire en plaçant des ordres en attente aux points tournants et lorsque le prix dépasse ces niveaux, les ordres seront déclenchés. L'EA utilise un stop suiveur très intelligent et un stop loss dynamique pour protéger votre compte et gérer correctement le risque sans utiliser de techniques de martingale.
Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici.
Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel !
Paramètres et manuel ici
PARAMÈTRES
- Open new series - on/off début d'une nouvelle série de commandes
- Trade Buy - permettre au conseiller d'acheter
- Trade Sell - permettre au conseiller de vendre
- Support manual orders - prend en charge les commandes manuelles vraies ou fausse
- Max Market Orders – commandes maximales autorisées
- Max Pending Orders – Nombre maximum de commandes en attente
- Use Money Management - on/off utilisation du calcul automatique de lot
- Autolot - Marge libre pour chaque 0,01 lot - le montant de la marge libre pour l'ouverture tous les 0,01 lots
- TP - Profiter
- Trail Start - activation d'un stop suiveur
- Trail Step - distance par rapport au prix lors de l'activation d'un trailing stop
- Close from reverse signal - vrai ou faux, clôturera les transactions ouvertes si le signal s'inverse
- Start Hour - l'heure à laquelle EA doit être autorisé à commencer à négocier, entrez 1 ou 2, etc.
- End Hour - l'heure à laquelle EA devrait cesser d'entrer dans une nouvelle série de transactions
- Draw on-off – pour permettre à EA de dessiner ou non des étiquettes de profit sur le graphique
- Next is Font settings - Vient ensuite les paramètres de police
- Background color Result – Couleur de fond Résultat
- Magic EA – est un numéro spécial que l'EA attribue à ses commandes
- Next are settings of ZigZag indicator - Viennent ensuite les paramètres de l'indicateur ZigZag
Outstanding EA! Very effective with XAU/USD and delivers consistent performance. I’ve already purchased several EAs from this developer — all of them reliable and well-designed. Highly recommended!