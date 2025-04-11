Gold Gamer mt5

4.5

Gold Gamer EA est un Expert Advisor entièrement automatisé qui révolutionne le trading des moyennes mobiles. Il offre de nombreux scénarios de trading personnalisables et des paramètres flexibles. Sa stratégie simple est conçue pour tenter de capter la tendance générale : si le prix est supérieur à la moyenne mobile, l'EA achète et si le prix est inférieur, il vend. Une série de paramètres uniques confère à cet EA une grande polyvalence. Outre sa stratégie principale basée sur la moyenne mobile, l'EA prend en charge des fonctionnalités avancées telles que la couverture, les stratégies de martingale, le dimensionnement des positions et les filtres temporels, améliorant ainsi son adaptabilité aux différentes conditions de marché.

Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici.

Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel !

Paramètres et manuel ici

  PARAMÈTRES

  • Heure de début : heure de début de l'EA (et non en minutes).Ouverture d'une nouvelle série : vrai/faux, début d'une nouvelle série d'ordres.
  • Achat : autoriser le conseiller à acheter.
  • Vente : autoriser le conseiller à vendre.
  • Prise en charge des ordres manuels : vrai/faux, EA contrôlera les ordres manuels si la valeur est vraie.
  • Commentaire sur l'ordre : Gold Gamer.
  • Lots de départ : taille du lot initial.
  • Gestion de l'argent : vrai/faux, utilisation du calcul automatique des lots.
  • Lot automatique. Marge libre pour chaque 0,01 lot : montant de la marge libre pour l'ouverture de chaque 0,01 lot.
  • Multiplicateur de lot : multiplicateur de lot pour les ordres suivants.
  • Lot max. : taille maximale du lot autorisée.
  • TP réel, points (0 : non utilisé) : take profit, en points : le courtier peut consulter le TP. TP virtuel, points (0 - non utilisé) – TP virtuel en points, 
  • invisible au courtier
  • SL réel, points (0 - non utilisé) – Stop-loss réel en points, visible au courtier
  • SL virtuel, points (0 - non utilisé) – Stop-loss virtuel en points, invisible au courtier
  • Utilisation du Trail réel (faux : virtuel), activation d'un stop suiveur réel en points, visible au courtier ou faux, invisible au courtier
  • Début du Trail, points (0 - non utilisé) – Début du Trail en points – Distance par rapport au prix lors de l'activation d'un stop suiveur.
  • Étape du Trail, points – Étapes du Trail en points
  • Clôture à partir du signal inverse – Faux – Si vrai, l'EA clôturera l'ordre en cours si le signal s'inverse
  • Écart max. (0 - non utilisé) – Écart max. autorisé
  • Heure de fin : heure de fin de l'EA (et non en minutes).
  • Algorithme de réduction du drawdown : algorithme de réduction du drawdown à la clôture du dernier ordre avec profit, et du premier ordre 
  • avec perte.
  • Numéro d'ordre pour l'algorithme de réduction du drawdown : ordre à partir duquel l'algorithme de réduction du drawdown est activé.
  • Pourcentage de profit pour l'algorithme de réduction du drawdown : pourcentage de profit à la clôture des ordres en mode de réduction du 
  • drawdown.
  • Activation/désactivation du drawdown : vrai/faux : affichage des étiquettes de profit sur le graphique.
  • Paramètres de police suivants :
  • Pause entre les ordres (min. 0 : non utilisé) : minutes de pause entre les ordres.
  • EA magique : nombre magique spécial pour identifier les transactions EA.
  • Paramètres de l'indicateur suivant :
  • Distance fixe : distance en points entre les ordres.
  • Distance dynamique de l'ordre : ordre à partir duquel la distance dynamique sera appliquée.
  • Début de la distance dynamique : valeur de départ de la distance dynamique.
  • Multiplicateur de distance : multiplicateur de distance dynamique.

Avis 9
Daniele Fernandes Do Nascimento
190
Daniele Fernandes Do Nascimento 2025.06.07 12:13 
 

This is the second Expert Advisor I've purchased from this seller, and once again, I'm very satisfied with the quality and performance of the EA. The Gold Game has proven to be a powerful tool — it works smoothly, is very active, and shows excellent potential for consistent results. I truly appreciate the seller’s work and dedication to providing well-developed and reliable automated strategies. Thank you once again!

Daniel Paul Freeman
323
Daniel Paul Freeman 2025.05.31 08:05 
 

One of the best Expert Advisors (EAs) I've tested so far! Gold Gamer delivers impressive results when properly set up for your account size. I was genuinely surprised by how well it performed — I made back double the cost in just one day. Honestly, it’s worth way more than the $30 price tag. Highly recommended for anyone serious about automated trading.

mdranzi
114
mdranzi 2025.04.30 23:39 
 

This is 2nd EA from Vasiliy Strukov.Look very promising

Produits recommandés
RSI GridMaster Mini
Adam Zolei
4.88 (8)
Experts
Welcome! This is the RSI GridMaster Mini, the freely available compact version of the popular RSI GridMaster. This robot operates based on the RSI indicator with a grid strategy, allowing for continuous trading in response to market movements. The Mini version comes with a fixed lot size of 0.01 and trades exclusively on the hourly time frame. In this version, the number of settings has been minimized to simplify and streamline the trading process. You can find the full version by clicking here
FREE
Bull Bat
Ryuki Ohno
Experts
Cet Expert Advisor (EA) repose sur une logique simple mais robuste, qui détecte l’écart entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA20 et EMA200), ainsi que le moment où le prix croise l’EMA200, pour entrer en position dans la direction de la tendance. Il est conçu pour capturer les mouvements forts du marché et tirer parti des tendances avec une stratégie de suivi de tendance capable de viser de grandes amplitudes. Paramètres recommandés : Paire de devises : USDJPY Unité de temps : H1 (modif
Robo Nuvem
Edson Cavalca Junior
Experts
The robot uses one of the most used indicators in Asia: * ICHIMOKU CLOUD * There are two trading strategies: Crossing of Tenkan and Kijun lines and; Kumo lines crossing. Know our products    Position openings are based on the parameters identified as signals, if you activate all the robot will issue a trading order only if the number of signals is greater than the minimum stipulated by the user. This Expert Advisor (EA) works on HEDGE (Forex, etc.) and NETTING (Bovespa, etc.) accounts, but
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Puissance de précision, simplicité d'utilisation Description : Le Stacking King EA est un puissant outil de trading qui vous permet d'ouvrir instantanément plusieurs positions en un seul clic ou de cumuler automatiquement des positions toutes les minutes pendant une durée définie, directement sur votre terminal MT5 actif. Que vous soyez scalpeur, adepte des tendances ou que vous accumuliez des ruptures, cet EA vous offre un contrôle total avec un minimum d'effort. Conçu pour
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
MA and MACD EA
Nanthachak Khamhung
Experts
MA and MACD EA (MAXD) , a powerful and reliable trading tool designed for traders who want to enhance their trading strategy using a combination of Moving Average (MA) and MACD indicators. MAXD offers customizable settings that can be adapted to any asset, ensuring flexibility across various market conditions. With built-in risk management features, MAXD allows traders to set precise Stop Loss and Take Profit levels, control daily positions, and adjust lot sizes based on account growth. Whether
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
YenSync
Michael Prescott Burney
1 (1)
Experts
YenSync is an advanced trading system for the USDJPY H1 chart, evolving from the core logic of the proven Fuji Wave system. Designed specifically to adapt to the unique rhythm of the USDJPY pair, YenSync emphasizes precise entry timing, trend synchronization, and controlled exposure across varying volatility conditions. This system leverages internal momentum tracking and directional alignment filters to engage with clean, sustained market movements while minimizing reaction to short-term noise.
Chip Tech
Brian Atari Omari
Experts
Chip Tech EA works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
Seven Candles for MT5
Luiz Tim
Experts
The Seven Candles is an Expert Advisor that implements a strategy originally described on the book Short Term Trading Strategies That Work by Larry Connors and Cesar Alvarez. Developed to trade stock indexes (SP500, Down Jones, NASDAQ, BOVESPA, Nikkei, etc.), this strategy seeks for trading opportunities based on where the close price is in relation with Simple Moving Average indicator. However, in order to be triggered, a pattern between candles also must occur. The original strategy seeks long
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Magnet Scalper Pro MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
Scalp Surgeon
Tan Kian Wei
Experts
TL/DR: Scalping with trend to ensure maximum profit and minimal drawdown. Try it, love it, own it. Scalp Surgeon works with short time frame (5M) while having trend marker at higher time frame (30M~4H).  Users are allowed to play with MA to find the best parameter for their pairs: >> If you closed a trade too early while it is in trend? Reopen the trade at a better position than your closed position. >> Choose your take profit and stop loss level. >> Want less constraint? Change the % conditio
Intraday News
Thomas Bradley Butler
Experts
Préparez-vous à révolutionner votre expérience de trading avec le conseiller expert Intraday News pour la plateforme MT5 ! Cet outil de pointe est spécialement conçu pour le trading d'actualités, vous permettant de capitaliser sur des événements à fort impact comme le rapport sur la paie non agricole (NFP). Vous ne manquerez jamais un rythme sur les marchés des changes et des actions. Personnalisez votre stratégie de trading avec des entrées réglables pour les lots, les heures de trading, les m
Beta Applied MACD
Raymond Kamau Thuo
Experts
Beta Applied MACD works on several principles affiliated to MACD (Moving average convergence/divergence). For short entry to occur, price has to be above MA or EMA 200, the MACD cross signal line in MACD from below to up and the cross happens below the zero line on the MACD. The entry is on the candle after the crossover, stop loss is below the moving average and take profit is on a ratio of 1:1.5.
MACD Trading MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Experts
Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol modes (market monitoring, ma
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experts
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
CAP Bollinger Bands EA Pro MT5
MEETALGO LLC
Experts
MeetAlgo Bollinger Bands EA Pro MT5 trades using the Bollinger Bands Indicator. It offers many customizable Bollinger Bands trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [  Installation Guide  |  Update Guide  |  Submit Your Problem  |  FAQ  |  All Products  ] Functions Easy to use and customizable Stochastic setting. Customizable indicator settings Built-in money management Gr
Error EA
Dragan Drenjanin
Experts
Error EA Introducing Error EA: Your Advanced Forex Trading Companion for MT5 Error EA is a cutting-edge Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 (MT5) platform, crafted to elevate your forex trading experience. This sophisticated tool empowers traders with unparalleled flexibility, precision, and automation in trading currency pairs. Capable of operating across a wide range of timeframes, Error EA adapts seamlessly to various trading styles, making it an ideal companion for both novice
AW BW strategy based MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
Experts
La stratégie AW BW a basé les transactions d'EA sur les signaux d'une combinaison personnalisée d'indicateurs créés par Bill M. Williams. Ce robot de trading entièrement automatisé dispose de paramètres flexibles et de nombreux scénarios de travail. Le produit intègre de nombreuses fonctionnalités utiles : calcul automatique du lot, système de suivi, stop loss et bien plus encore. Si nécessaire, une moyenne peut être utilisée. Avantages : Convient à tout type d'instruments et à tous les délais.
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
HhBolRSIMovingAverage
Henrique Hovoruski
Experts
Expert using Moving Average (Configurable), RSI entry points and Bollinger Bands (not configurable [yet]). You can decide if you want to use the Moving Average with or without Bollinger Bands and you can turn on/off the RSI also for entry/exit points. You can also turn on/off the Double Hand Feature where every entry/exit the trade will be in double, which means, selling and buying at the same time.
FREE
Trend Reversal Scalper
Simon Reger
3 (2)
Experts
Avec cette EA, il est possible d'inverser les tendances et le commerce (scalp). Elle repose sur l’hypothèse que les marchés sont cycliques et que les mouvements de prix se poursuivent souvent selon une tendance après un renversement dans la direction opposée. Le Trend Reversal Scalper (EA) est un robot de trading automatisé spécialement conçu pour identifier et exploiter les opportunités de trading basées sur des inversions de tendance. L'EA utilise une combinaison d'indicateurs techniques et d'
GoldScalp Pro
Roman Lomaev
Experts
GoldScalp Pro - Expert Advisor pour le Trading de l'Or (XAUUSD)   Caractéristiques Principales Le   GoldScalp Pro   est conçu pour trader   XAUUSD (or)   en utilisant : Combinaison EMA (10/140)   - pour une identification précise des tendances RSI (3 périodes)   - filtre les faux signaux Niveaux de Fibonacci   - trouve les points d'entrée optimaux Calcul automatique du risque/récompense   Avantages Clés   Stratégie sécurisée   (sans martingale, moyenne ou grid)   Gestion des risques ad
ReversePro SmartSMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA Master Trend Reversals with Precision and Confidence! ReversePro SmartSMA is an advanced trading tool that detects potential trend reversals by combining Simple Moving Average (SMA) crossovers with optional RSI divergence confirmation. This EA empowers traders to enter trades with high precision, making it a valuable asset for volatile markets. Key Features Trend Reversal Detection: Analyzes fast and slow SMA crossovers to capture major market shifts. Optional Divergence Fil
VIP simple training system based on EMA and ADX
Vyacheslav Scherbak
Experts
1. Торговая стратегия Что делает советник: Советник следит за некотоными индикаторами и при определенном условии (или условиях) помещать торговый запрос (на продажу или покупку) в зависимости от условий. Стратегия: Используем индикатор Moving Average (скользящие средние) с периодом 8 (вы можете выбрать любой период, но в данной стратегии мы будем использовать период 8). Советник покупает, если 8-периодная скользящая средняя (далее для удобства будем называть ее MA-8) возрастает и текущая цена за
FREE
Range Breakout EA PRO
Kabelo Frans Mampa
Experts
Test Before Use... In the forex market, a range refers to a period of time during which the price of a currency pair remains relatively stable, fluctuating within a narrow band. This can be contrasted with a trend, which refers to a sustained movement in the price of a currency pair in a particular direction. During a range, the price of the currency pair may move up and down within a defined range, but it is not trending strongly in any particular direction. This can be a good time for the rang
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA est basé sur cet article : https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDITIONS COMMERCIALES - Recherchez les paires de devises qui se négocient en dessous de l'EMA et du MACD de la période X pour être en territoire négatif. - Attendez que le prix dépasse l'EMA de la période X, puis assurez-vous que MACD est soit en train de passer du négatif au positif, soit est passé en territoire positif dans les cinq barres. - Aller long 10 pips au-dessus
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (654)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
BB Scalping
Vasiliy Strukov
Experts
BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de pr
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
DESCRIPTION DU PINBAR : L’EA Pin Bar utilise une approche multi-stratégies combinant le trading de pin bar avec des techniques de suivi de tendance et de retour à la moyenne. Un pin bar est un type de chandelier qui signale un retournement brutal et un rejet de prix. Il est caractérisé par une longue queue, appelée « ombre » ou « mèche ». La queue du pin bar indique la zone de prix rejetée et implique que le prix continuera d’évoluer dans la direction opposée à celle indiquée par la queue. Un s
Gold Scalping Expert mt5
Vasiliy Strukov
4.71 (93)
Experts
Gold Scalping Expert est un algorithme intelligent très intelligent qui exploite la réaction de l'or lors de divers événements à fort impact tels que l'actualité géopolitique, les pandémies et les changements économiques. Ce système négocie les cassures en utilisant l'indicateur zigzag populaire en plaçant des ordres en attente aux points tournants et lorsque le prix dépasse ces niveaux, les ordres seront déclenchés. L'EA utilise un stop suiveur très intelligent et un stop loss dynamique pour pr
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.2 (5)
Experts
DESCRIPTION DU PINBAR : L’EA Pin Bar utilise une approche multi-stratégies combinant le trading de pin bar avec des techniques de suivi de tendance et de retour à la moyenne. Un pin bar est un type de chandelier qui signale un retournement brutal et un rejet de prix. Il est caractérisé par une longue queue, appelée « ombre » ou « mèche ». La queue du pin bar indique la zone de prix rejetée et implique que le prix continuera d’évoluer dans la direction opposée à celle indiquée par la queue. Un s
Bitcoin Smart EA mt5
Vasiliy Strukov
4.62 (13)
Experts
Bitcoin Smart EA fonctionne avec l'indicateur unique MAFilling Trend. Il s'agit d'une stratégie très simple mais efficace et les paramètres uniques et flexibles rendent cet EA extrêmement polyvalent et vous aideront à créer des résultats optimaux pour vos transactions. Fonctionne très bien sur les crypto-monnaies ainsi que sur n'importe quelle devise et sur l'or sur une période de temps m15 ou m30. Les résultats en temps réel peuvent être consultés   ici. Contactez-moi immédiatement après l'acha
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicateurs
Gold Stuff est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Au niveau de l'indicateur de travail, l'Expert Advisor EA Gold Stuff est entièrement automatique. Vous pouvez le trouver sur mon profil. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi! Contactez-mo
Bitcoin Smart EA
Vasiliy Strukov
5 (11)
Experts
Bitcoin Smart EA fonctionne avec l'indicateur unique MAFilling Trend. Il s'agit d'une stratégie très simple mais efficace et les paramètres uniques et flexibles rendent cet EA extrêmement polyvalent et vous aideront à créer des résultats optimaux pour vos transactions. Fonctionne très bien sur les crypto-monnaies ainsi que sur n'importe quelle devise et sur l'or sur une période de temps m15 ou m30. Les résultats en temps réel peuvent être consultés   ici. Contactez-moi immédiatement après l'acha
Gold Scalping Expert
Vasiliy Strukov
4.66 (68)
Experts
Gold Scalping Expert est un algorithme intelligent très intelligent qui exploite la réaction de l'or lors de divers événements à fort impact tels que l'actualité géopolitique, les pandémies et les changements économiques. Ce système négocie les cassures en utilisant l'indicateur zigzag populaire en plaçant des ordres en attente aux points tournants et lorsque le prix dépasse ces niveaux, les ordres seront déclenchés. L'EA utilise un stop suiveur très intelligent et un stop loss dynamique pour pr
Gold Gamer
Vasiliy Strukov
5 (5)
Experts
Gold Gamer EA est un Expert Advisor entièrement automatisé qui révolutionne le trading des moyennes mobiles. Il offre de nombreux scénarios de trading personnalisables et des paramètres flexibles. Sa stratégie simple est conçue pour tenter de capter la tendance générale : si le prix est supérieur à la moyenne mobile, l'EA achète et si le prix est inférieur, il vend. Une série de paramètres uniques confère à cet EA une grande polyvalence. Outre sa stratégie principale basée sur la moyenne mobile,
Filtrer:
squidme
634
squidme 2025.09.25 09:06 
 

Account blown even I used the author recommended settings and pairs

nataworld
210
nataworld 2025.09.01 15:05 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Daniele Fernandes Do Nascimento
190
Daniele Fernandes Do Nascimento 2025.06.07 12:13 
 

This is the second Expert Advisor I've purchased from this seller, and once again, I'm very satisfied with the quality and performance of the EA. The Gold Game has proven to be a powerful tool — it works smoothly, is very active, and shows excellent potential for consistent results. I truly appreciate the seller’s work and dedication to providing well-developed and reliable automated strategies. Thank you once again!

Daniel Paul Freeman
323
Daniel Paul Freeman 2025.05.31 08:05 
 

One of the best Expert Advisors (EAs) I've tested so far! Gold Gamer delivers impressive results when properly set up for your account size. I was genuinely surprised by how well it performed — I made back double the cost in just one day. Honestly, it’s worth way more than the $30 price tag. Highly recommended for anyone serious about automated trading.

mdranzi
114
mdranzi 2025.04.30 23:39 
 

This is 2nd EA from Vasiliy Strukov.Look very promising

Jose Adalberto Diaz Ayala
197
Jose Adalberto Diaz Ayala 2025.04.29 06:15 
 

Excellent products. You're the best. Thank you.

Damien Jowett
262
Damien Jowett 2025.04.28 11:43 
 

Once again a great money printer ea from one of the best creators and great price 👍

snyman33
35
snyman33 2025.04.22 19:09 
 

This is a very steady EA, it handles BTC very well believe it or not. Good profits so far! Thanks

SalahT
394
SalahT 2025.04.17 10:14 
 

I'm using this EA for about a week, started with $1K but then added 2K to be more comfortable with the DD%, just to have peace of mind. the EA handles recover very efficiently although sometimes I manage to stop trading to close all remaining pending trades. I'm running 6 pairs. on an average I'm making $150-$250 a day including market close as crypto works I like it and it match what I was looking for Thank you for this amazing EA

3 Months update: EA is still live and making profit.

Update of 25/July/2025: Account blown - BTC was out of control

Répondre à l'avis