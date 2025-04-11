Gold Gamer

5

Gold Gamer EA est un Expert Advisor entièrement automatisé qui révolutionne le trading des moyennes mobiles. Il offre de nombreux scénarios de trading personnalisables et des paramètres flexibles. Sa stratégie simple est conçue pour tenter de capter la tendance générale : si le prix est supérieur à la moyenne mobile, l'EA achète et si le prix est inférieur, il vend. Une série de paramètres uniques confère à cet EA une grande polyvalence. Outre sa stratégie principale basée sur la moyenne mobile, l'EA prend en charge des fonctionnalités avancées telles que la couverture, les stratégies de martingale, le dimensionnement des positions et les filtres temporels, améliorant ainsi son adaptabilité aux différentes conditions de marché.

Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici.

Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel !

Paramètres et manuel ici

  PARAMÈTRES

  • Heure de début : heure de début de l'EA (et non en minutes).Ouverture d'une nouvelle série : vrai/faux, début d'une nouvelle série d'ordres.
  • Achat : autoriser le conseiller à acheter.
  • Vente : autoriser le conseiller à vendre.
  • Prise en charge des ordres manuels : vrai/faux, EA contrôlera les ordres manuels si la valeur est vraie.
  • Commentaire sur l'ordre : Gold Gamer.
  • Lots de départ : taille du lot initial.
  • Gestion de l'argent : vrai/faux, utilisation du calcul automatique des lots.
  • Lot automatique. Marge libre pour chaque 0,01 lot : montant de la marge libre pour l'ouverture de chaque 0,01 lot.
  • Multiplicateur de lot : multiplicateur de lot pour les ordres suivants.
  • Lot max. : taille maximale du lot autorisée.
  • TP réel, points (0 : non utilisé) : take profit, en points : le courtier peut consulter le TP. TP virtuel, points (0 - non utilisé) – TP virtuel en points, 
  • invisible au courtier
  • SL réel, points (0 - non utilisé) – Stop-loss réel en points, visible au courtier
  • SL virtuel, points (0 - non utilisé) – Stop-loss virtuel en points, invisible au courtier
  • Utilisation du Trail réel (faux : virtuel), activation d'un stop suiveur réel en points, visible au courtier ou faux, invisible au courtier
  • Début du Trail, points (0 - non utilisé) – Début du Trail en points – Distance par rapport au prix lors de l'activation d'un stop suiveur.
  • Étape du Trail, points – Étapes du Trail en points
  • Clôture à partir du signal inverse – Faux – Si vrai, l'EA clôturera l'ordre en cours si le signal s'inverse
  • Écart max. (0 - non utilisé) – Écart max. autorisé
  • Heure de fin : heure de fin de l'EA (et non en minutes).
  • Algorithme de réduction du drawdown : algorithme de réduction du drawdown à la clôture du dernier ordre avec profit, et du premier ordre 
  • avec perte.
  • Numéro d'ordre pour l'algorithme de réduction du drawdown : ordre à partir duquel l'algorithme de réduction du drawdown est activé.
  • Pourcentage de profit pour l'algorithme de réduction du drawdown : pourcentage de profit à la clôture des ordres en mode de réduction du 
  • drawdown.
  • Activation/désactivation du drawdown : vrai/faux : affichage des étiquettes de profit sur le graphique.
  • Paramètres de police suivants :
  • Pause entre les ordres (min. 0 : non utilisé) : minutes de pause entre les ordres.
  • EA magique : nombre magique spécial pour identifier les transactions EA.
  • Paramètres de l'indicateur suivant :
  • Distance fixe : distance en points entre les ordres.
  • Distance dynamique de l'ordre : ordre à partir duquel la distance dynamique sera appliquée.
  • Début de la distance dynamique : valeur de départ de la distance dynamique.
  • Multiplicateur de distance : multiplicateur de distance dynamique.
Avis 5
Tomi Luv
562
Tomi Luv 2025.07.17 03:12 
 

EA does a good job. I like it. Need 10k cent or 10k ECN to be safe

mdranzi
114
mdranzi 2025.06.09 06:59 
 

I just bought this EA, performing well in tf15, just carefull if market move in one direction too long.

Marco Scherer
519
Marco Scherer 2025.05.27 14:26 
 

This EA is simply awesome! But be careful: if the price moves in one direction for too long, you’ll need enough capital to avoid a margin call.

Produits recommandés
Night Rocker eurchf
Sergey Sobakin
Experts
Night Rocker EURCHF EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on EURCHF. Period M15. Also there are separate versions of the adviser for other curre
Bull Bat MT4
Ryuki Ohno
Experts
Cet Expert Advisor (EA)   repose sur une logique simple mais robuste, qui détecte l’écart entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA20 et EMA200), ainsi que le moment où le prix croise l’EMA200, pour entrer en position dans la direction de la tendance. Il est conçu pour capturer les mouvements forts du marché et tirer parti des tendances avec une stratégie de suivi de tendance capable de viser de grandes amplitudes. Paramètres recommandés : Paire de devises :   USDJPY Unité de temps :   H1
LokerTrendV7
Aliaksei Karalkou
Experts
The EA trades anytime the market is open. Its logic involves opening trades in the direction of movement. The robot increases the lot size in cases of negative profit on a previously closed order. This is not the Martingale system, when there is an increase in the lot size when the price moves against your position. This is a system for increasing the position on the movement of the market. Medium MA is used  Support and resistance lines are used  Fractals are used  A system for checking the ope
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
EA Safe Scalper
Sayed Mohammad Mosavi
4 (1)
Experts
EA Safe Scalper is an advanced expert advisor for MT4 that based on WPR & Stochastic indicators. it determines overbought/oversold points and open safe & reliable orders.   Our greatest effort in making this expert has been to protect your capital. There Is No Martingale No Grid! --- Contact me in messages for free gift after purchase!  --- Recommended Symbols: NQ100(Nasdaq) - XAUUSD Recommended Timeframes: H1 - M5 Parameters: slippage: max slippage magic number: unique number to determine EA
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
ABM System
Anatoly Garmatyuk
Experts
An automatic trading system created from the author's strategy, which is based on the analysis of configurations of three indicators: ADX, Bands and MA. The Expert Advisor has a highly customizable mode, it can trade using a fixed Stop Loss and / or Take Profit, dynamic Stop Loss and / or Take Profit, closing when an opposite signal appears, as well as various combinations of these modes. The system is designed for medium and long-term trading. The system is fully automatic. Please, pay attentio
Smart win mcp expert
PAVEL KARAKULOV
5 (1)
Experts
Multi-currency expert advisor based on the strategy of breaking through levels and trading on the trend. You can you it for scalp with little take profits. Martingale and averaging are NOT used! Use a demo account to check the expert's performance! It is necessary to conduct tests of each pair before making a decision to use it in the expert! Does not work correctly in the tester! Usd demo acc to test it. Main strategy settings: Easy and Hard . For the Hard method you must use stricter mon
Bollinger Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Bollinger Trade   X is an EA based on Bollinger Bands. Bollinger parameters such as Sell & Buy Period, Deviations, Bands Shift, Candlestick Index, and Shift can be adjusted. Bollinger Trade  X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Bollinger Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
5 (1)
Experts
The Flex Grid EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on RSI. The EA trades using market orders with inivisible take profit and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limite
FREE
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
R S I Version Lock Profit EA
Supomo
Experts
Ea with indicators R S I (Relative Strength Index).  *** NEW VERSION WITH INDICATOR SETTING TO ON or OFF and MULTI TIMEFRAME *** ATTENTION !!! - In the backtest, you cannot use multi time frames because there is only one time frame available. - For accurate results it is better to use a cent account with a 1 month rental period. ONLY 2 COPIES OUT OF 5 LEFT AT $ 99! After that, the price will be raised to $ 199. LIVE SIGNAL and EA STRATEGY ⤵⤵⤵ https://www.mql5.com/en/users/supomo/seller#product
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Experts
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
Moving Average protec
Steve Zoeger
Experts
Moving Average protec ====================================== The Robot is based on one standard moving average Indicator.No other Indicator required ========================================== The ea is based on a simple Moving average crossover.The default settings are already profitable.But you can change the settings and decide which averages you wan to  cross. =============================================================================================== This Robot is fully automated and has
MarSe
Roman Gergert
4.14 (14)
Experts
Unlike the free version, this Expert Advisor uses a news filter and additional filters to determine the trend. It protects orders with the help of locking. The robot uses martingale. This EA use pending orders. Sooner or later martingale can lose the deposit, it is recommended to control the trading of the EA while analyzing the market. The EA trades on any symbol. The minimum recommended deposit is $1000 (it is better to start with a cent account). The EA works on M1 timeframe. MarSe for MT5 ht
UniMartin
Yuriy Barykin
Experts
UniMartin is a universal Expert Advisor combining trend strategies, grid and martingale. The EA trades in the trend direction, making decisions based on the MA indicator (at least TrendBars amount of bars should closer for a trend to appear). If averaging is necessary, the minimum step is set for the EA. The decision on the need for averaging is made based on original methodology for determining the market volatility (the CoeffOfVolatMarket parameter can be changed from 0 to 10 with any intermed
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Experts
Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
Stochastic Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (5)
Experts
How it works? This EA trades with Stochastic   Signal Line  and  Base Line  crossovers. Stochastic  will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a buy position if the Signal Line  crosses below  Base Line and base line is below the Buy below crossover level. Opens a sell position if the Signal Line  crosses above
Stoch Parabolic
Alexander Nikolaev
Experts
Cette EA définit les transactions en attente sur la base de l'indicateur parabolique, tout en analysant les lectures des indicateurs stochastiques et autres afin de ne pas définir de transactions en attente lorsque le marché ne convient pas. En règle générale, il négocie un retournement du marché lorsque le point parabolique est cassé. De plus, il peut trouver des divergences sur l'indicateur MACD (si CountBasrsDiv>0) et ne trader que s'il y a des divergences (et des convergences). Il a de nomb
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Experts
BG Grid Limited is a countertrend Expert Advisor that uses standard indicators to enter the market. The Expert Advisor has flexible settings and can be used for multi-pair trading. I suggest using 10 currency pairs at once at the same time. However, this does not mean that the Expert Advisor will immediately open 10 orders, one for each currency pair. The Expert Advisor enters the market only with a certain set of indicator readings. The Expert Advisor in the settings has loss limits in the form
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Le robot utilise la stratégie de négociation consistant à briser les lignes de l'indicateur des bandes de Bollinger. L'essence de cette stratégie réside dans l'analyse constante des lignes de l'indicateur et la recherche des points de rupture les plus efficaces pour ses lignes. Lorsque le prix franchit la ligne indicatrice dans l'une des directions, le robot ouvre une transaction dans cette direction et commence à la suivre.Mais le robot n'ouvre pas de transactions à chaque fois que les lignes
Moving Average Grid
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Moving Average Grid EA is a grid Expert Advisor. It features several trading strategies based on Moving Average. It works on minute bar Open prices. Virtual trailing stop, stop loss and take profit can be set in pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The order grid is adaptive and is made of market order
RSI Grid Master Mini
Adam Zolei
5 (1)
Experts
Welcome! This is the RSI GridMaster Mini, the freely available compact version of the popular RSI GridMaster. This robot operates based on the RSI indicator with a grid strategy, allowing for continuous trading in response to market movements. The Mini version comes with a fixed lot size of 0.01 and trades exclusively on the hourly time frame. In this version, the number of settings has been minimized to simplify and streamline the trading process. You can find the full version by clicking here
FREE
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
Gold Dragon EA
Evgenii Filippov
Experts
A multi-currency Expert Advisor with its own indicator. The main principle of operation is averaging using martingale, the EA has a built-in function for opening deals with a spread limit. For safe trading, the account must have at least $ 100 on a cent account, or $ 10,000 on a classic one . Recommended broker for a classic account www.icmarkets.com or alpari.forex/ru for a cent account. Recommended pairs : EURUSD , AUDUSD , EURGBP, EURCHF, USDCHF, USDCAD on a 1-minute chart( M1 ), spread up to
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Stochastic Trade X is an EA based on Stochastic Oscillator. Stochastic parameters such as %K period, %D period, Slowing,  SellValue, BuyValue, and Shift can be adjusted. Stochastic Trade   X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Stochastic Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT est un système de scalping simple, basé sur le consensus des derniers modèles GPT. Vous pouvez sélectionner le modèle de votre choix dans le menu déroulant des paramètres d'entrée ou laisser l'EA choisir automatiquement. Chaque ordre est passé individuellement, un trade à la fois, sans martingale ou grille. De plus, chaque position est protégée par un stop loss dynamique virtuel, avec un stop loss fixe entièrement personnalisable disponible. Le consensus de l'IA combiné au moteur d
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Plus de l'auteur
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (654)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
BB Scalping
Vasiliy Strukov
Experts
BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de pr
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
DESCRIPTION DU PINBAR : L’EA Pin Bar utilise une approche multi-stratégies combinant le trading de pin bar avec des techniques de suivi de tendance et de retour à la moyenne. Un pin bar est un type de chandelier qui signale un retournement brutal et un rejet de prix. Il est caractérisé par une longue queue, appelée « ombre » ou « mèche ». La queue du pin bar indique la zone de prix rejetée et implique que le prix continuera d’évoluer dans la direction opposée à celle indiquée par la queue. Un s
Gold Scalping Expert mt5
Vasiliy Strukov
4.71 (93)
Experts
Gold Scalping Expert est un algorithme intelligent très intelligent qui exploite la réaction de l'or lors de divers événements à fort impact tels que l'actualité géopolitique, les pandémies et les changements économiques. Ce système négocie les cassures en utilisant l'indicateur zigzag populaire en plaçant des ordres en attente aux points tournants et lorsque le prix dépasse ces niveaux, les ordres seront déclenchés. L'EA utilise un stop suiveur très intelligent et un stop loss dynamique pour pr
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.2 (5)
Experts
DESCRIPTION DU PINBAR : L’EA Pin Bar utilise une approche multi-stratégies combinant le trading de pin bar avec des techniques de suivi de tendance et de retour à la moyenne. Un pin bar est un type de chandelier qui signale un retournement brutal et un rejet de prix. Il est caractérisé par une longue queue, appelée « ombre » ou « mèche ». La queue du pin bar indique la zone de prix rejetée et implique que le prix continuera d’évoluer dans la direction opposée à celle indiquée par la queue. Un s
Bitcoin Smart EA mt5
Vasiliy Strukov
4.62 (13)
Experts
Bitcoin Smart EA fonctionne avec l'indicateur unique MAFilling Trend. Il s'agit d'une stratégie très simple mais efficace et les paramètres uniques et flexibles rendent cet EA extrêmement polyvalent et vous aideront à créer des résultats optimaux pour vos transactions. Fonctionne très bien sur les crypto-monnaies ainsi que sur n'importe quelle devise et sur l'or sur une période de temps m15 ou m30. Les résultats en temps réel peuvent être consultés   ici. Contactez-moi immédiatement après l'acha
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicateurs
Gold Stuff est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Au niveau de l'indicateur de travail, l'Expert Advisor EA Gold Stuff est entièrement automatique. Vous pouvez le trouver sur mon profil. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi! Contactez-mo
Bitcoin Smart EA
Vasiliy Strukov
5 (11)
Experts
Bitcoin Smart EA fonctionne avec l'indicateur unique MAFilling Trend. Il s'agit d'une stratégie très simple mais efficace et les paramètres uniques et flexibles rendent cet EA extrêmement polyvalent et vous aideront à créer des résultats optimaux pour vos transactions. Fonctionne très bien sur les crypto-monnaies ainsi que sur n'importe quelle devise et sur l'or sur une période de temps m15 ou m30. Les résultats en temps réel peuvent être consultés   ici. Contactez-moi immédiatement après l'acha
Gold Scalping Expert
Vasiliy Strukov
4.66 (68)
Experts
Gold Scalping Expert est un algorithme intelligent très intelligent qui exploite la réaction de l'or lors de divers événements à fort impact tels que l'actualité géopolitique, les pandémies et les changements économiques. Ce système négocie les cassures en utilisant l'indicateur zigzag populaire en plaçant des ordres en attente aux points tournants et lorsque le prix dépasse ces niveaux, les ordres seront déclenchés. L'EA utilise un stop suiveur très intelligent et un stop loss dynamique pour pr
Gold Gamer mt5
Vasiliy Strukov
4.5 (8)
Experts
Gold Gamer EA est un Expert Advisor entièrement automatisé qui révolutionne le trading des moyennes mobiles. Il offre de nombreux scénarios de trading personnalisables et des paramètres flexibles. Sa stratégie simple est conçue pour tenter de capter la tendance générale : si le prix est supérieur à la moyenne mobile, l'EA achète et si le prix est inférieur, il vend. Une série de paramètres uniques confère à cet EA une grande polyvalence. Outre sa stratégie principale basée sur la moyenne mobile,
Filtrer:
Tomi Luv
562
Tomi Luv 2025.07.17 03:12 
 

EA does a good job. I like it. Need 10k cent or 10k ECN to be safe

mdranzi
114
mdranzi 2025.06.09 06:59 
 

I just bought this EA, performing well in tf15, just carefull if market move in one direction too long.

Marco Scherer
519
Marco Scherer 2025.05.27 14:26 
 

This EA is simply awesome! But be careful: if the price moves in one direction for too long, you’ll need enough capital to avoid a margin call.

Олег Карпов
79
Олег Карпов 2025.05.01 06:12 
 

Ок)

JavierTan798
104
JavierTan798 2025.04.28 11:33 
 

Been using author EA for many years. h eis very helpful. and truly concern for his followers to succeed. definately worth the price for this quality. do give him some time to reply as he is usually very very busy everyday.

Répondre à l'avis