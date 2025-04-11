Gold Gamer EA est un Expert Advisor entièrement automatisé qui révolutionne le trading des moyennes mobiles. Il offre de nombreux scénarios de trading personnalisables et des paramètres flexibles. Sa stratégie simple est conçue pour tenter de capter la tendance générale : si le prix est supérieur à la moyenne mobile, l'EA achète et si le prix est inférieur, il vend. Une série de paramètres uniques confère à cet EA une grande polyvalence. Outre sa stratégie principale basée sur la moyenne mobile, l'EA prend en charge des fonctionnalités avancées telles que la couverture, les stratégies de martingale, le dimensionnement des positions et les filtres temporels, améliorant ainsi son adaptabilité aux différentes conditions de marché.

Heure de début : heure de début de l'EA (et non en minutes). Ouverture d'une nouvelle série : vrai/faux, début d'une nouvelle série d'ordres.

Achat : autoriser le conseiller à acheter.

Vente : autoriser le conseiller à vendre.

Prise en charge des ordres manuels : vrai/faux, EA contrôlera les ordres manuels si la valeur est vraie.

Commentaire sur l'ordre : Gold Gamer.

Lots de départ : taille du lot initial.

Gestion de l'argent : vrai/faux, utilisation du calcul automatique des lots.

Lot automatique. Marge libre pour chaque 0,01 lot : montant de la marge libre pour l'ouverture de chaque 0,01 lot.

Multiplicateur de lot : multiplicateur de lot pour les ordres suivants.

Lot max. : taille maximale du lot autorisée.

TP réel, points (0 : non utilisé) : take profit, en points : le courtier peut consulter le TP. TP virtuel, points (0 - non utilisé) – TP virtuel en points,

invisible au courtier

SL réel, points (0 - non utilisé) – Stop-loss réel en points, visible au courtier

SL virtuel, points (0 - non utilisé) – Stop-loss virtuel en points, invisible au courtier

Utilisation du Trail réel (faux : virtuel), activation d'un stop suiveur réel en points, visible au courtier ou faux, invisible au courtier

Début du Trail, points (0 - non utilisé) – Début du Trail en points – Distance par rapport au prix lors de l'activation d'un stop suiveur.

Étape du Trail, points – Étapes du Trail en points

Clôture à partir du signal inverse – Faux – Si vrai, l'EA clôturera l'ordre en cours si le signal s'inverse

Écart max. (0 - non utilisé) – Écart max. autorisé

Heure de fin : heure de fin de l'EA (et non en minutes).

Algorithme de réduction du drawdown : algorithme de réduction du drawdown à la clôture du dernier ordre avec profit, et du premier ordre

avec perte.

Numéro d'ordre pour l'algorithme de réduction du drawdown : ordre à partir duquel l'algorithme de réduction du drawdown est activé.

Pourcentage de profit pour l'algorithme de réduction du drawdown : pourcentage de profit à la clôture des ordres en mode de réduction du

drawdown.

Activation/désactivation du drawdown : vrai/faux : affichage des étiquettes de profit sur le graphique.

Paramètres de police suivants :

Pause entre les ordres (min. 0 : non utilisé) : minutes de pause entre les ordres.

EA magique : nombre magique spécial pour identifier les transactions EA.

Paramètres de l'indicateur suivant :

Distance fixe : distance en points entre les ordres.

Distance dynamique de l'ordre : ordre à partir duquel la distance dynamique sera appliquée.

Début de la distance dynamique : valeur de départ de la distance dynamique.