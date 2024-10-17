Gold Scalping Expert

Pin Bar mt5 Vasiliy Strukov 5 (3) Experts

DESCRIPTION DU PINBAR : L’EA Pin Bar utilise une approche multi-stratégies combinant le trading de pin bar avec des techniques de suivi de tendance et de retour à la moyenne. Un pin bar est un type de chandelier qui signale un retournement brutal et un rejet de prix. Il est caractérisé par une longue queue, appelée « ombre » ou « mèche ». La queue du pin bar indique la zone de prix rejetée et implique que le prix continuera d’évoluer dans la direction opposée à celle indiquée par la queue. Un s