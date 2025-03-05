Bitcoin Smart EA mt5
- Experts
- Vasiliy Strukov
- Version: 1.0
- Activations: 5
Bitcoin Smart EA fonctionne avec l'indicateur unique MAFilling Trend. Il s'agit d'une stratégie très simple mais efficace et les paramètres uniques et flexibles rendent cet EA extrêmement polyvalent et vous aideront à créer des résultats optimaux pour vos transactions.
Fonctionne très bien sur les crypto-monnaies ainsi que sur n'importe quelle devise et sur l'or sur une période de temps m15 ou m30.
Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici.
PARAMÈTRES
PARAMÈTRES
- Open new series - on/off début d'une nouvelle série de commandes
- Trade Buy - permettre au conseiller d'acheter
- Trade Sell - permettre au conseiller de vendre
- Support manual orders - prend en charge les commandes manuelles vraies ou fausses
- Max Orders - commandes maximales autorisées
- Order Comment - nom du commentaire de la commande
- Start lots - lot de départ initial
- Use Money Management - on/off utilisation du calcul automatique de lot
- Autolot - Marge libre pour chaque 0,01 lot - le montant de la marge libre pour l'ouverture tous les 0,01 lots
- Lot multiplier - multiplicateur de lot pour les commandes suivantes
- Max Lot - nombre total maximum de lots ouverts autorisés
- Real TP, points - prendre des bénéfices, en points, s'affichera sur le graphique
- Virtual TP, points - profit virtuel en points, ne s'affichera pas sur le graphique
- Real SL, points - le stop loss en points, à partir du premier ordre, s'affichera sur le graphique
- Virtual SL, points - le stop loss en points, à partir du premier ordre, ne s'affichera pas sur le graphique
- Use Real Trail (false: virtual) – utilisation du trailing réel ou virtuel
- Trail Start - activation d'un stop suiveur
- Trail Step - distance par rapport au prix lors de l'activation d'un trailing stop
- Close from reverse signal - vrai ou faux, clôturera les transactions ouvertes si le signal s'inverse
- Max spread (0-not use) - spread maximum autorisé pour le trading
- Start Hour - l'heure à laquelle EA doit être autorisé à commencer à négocier, entrez 1 ou 2, etc.
- End Hour - l'heure à laquelle EA devrait cesser d'entrer dans une nouvelle série de transactions
- DD Reduction Algoritm - algorithme de réduction du prélèvement lors de la dernière commande avec le profit sera proche avec des séries de premier ordre avec perte.
- Number order for DD Reduction Algoritm - à partir de quel ordre l'algorithme de réduction du rabattement est activé
- Percent profit for DD Reduction Algoritm - pourcentage de profit lors de la clôture des commandes en mode réduction des prélèvements
- Draw on-off - pour permettre à EA de dessiner ou non des étiquettes de profit sur le graphique
- Next: Paramètres de police pour l'affichage
- Pause between orders (min. 0 - not use) - il est temps de faire une pause entre les commandes
- Magic - est un numéro spécial que l'EA attribue à ses commandes
- Fix distance - distance fixe entre les commandes
- Order dinamic distance - à partir de quel ordre la distance dynamique sera-t-elle appliquée afin
- Dinamic distance start - la valeur de départ pour la distance dynamique
- Distance multiplier - le multiplicateur de distance dynamique
- Ensuite, les paramètres de l'indicateur – laissez par défaut
To those who are considering or already purchased this advisor. This review is intended to provide my experience and what I have done to make the advisor work for me the way I want it. I took the set files that was kindly provided by Vasiliy. I used it as a starting point rather than ready to go set up. After backtesting I realized that the budget requirement for running it in shorter timeframes (M15-M30) is huge. I read through the risk management guide that Vasiliy has put together. It’s a must read document. I did put trading hour restrictions to avoid trading non-volatile hours and I also pause trading on weekends. You have to realize that when market is drifting to one direction without meaningful pullback the advisor will have a huge DD. Most important: I specifically optimized the lot multiplier, TP distance, min distance requirement to open the next trade. These factors affect the DD and I tried to make the advisor safer during prolonged trends. Of course this means that my advisor is not as profitable as original but it is safer. I care about the longevity of the project. One more important aspect: the advisor keeps making small gains most of the time. When it gets in trouble, it make the most amount of money, but there is a risk of prolonged DD to completely wiping your account. Taylor to your risk tolerance (do your homework, test it properly). I am currently running it on live account for BTC and AUDCAD. Currently optimizing for gold and other assets. I take my time to thoroughly optimize the advisor to all kinds of market conditions (to the point that I had to delete my optimization logs because it crashed my MT5 due to large log files, ahaha).