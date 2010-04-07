* Après 8 jours d'achat, seuls les 100 premiers acheteurs de ce produit recevront un EA gratuit compatible avec cet indicateur.

Qu'est-ce que UEX Pure USD Euro Index ?

Découvrez l'évolution réelle du marché des changes avec Pure USD & Euro Index, un indicateur innovant qui révèle les forces et faiblesses cachées des deux devises les plus puissantes du monde.





Au lieu de se baser sur une seule paire comme l'EUR/USD, cet outil mesure la performance globale du dollar américain et de l'euro sur plusieurs paires majeures, offrant ainsi une vision claire et équilibrée du sentiment réel du marché.





En combinant les données de toutes les principales paires USD/Euro, cet indicateur construit des graphiques d'indice synchronisés qui reflètent les véritables fluctuations des devises, et non pas seulement celles d'une seule paire. Vous serez immédiatement averti lorsque le dollar domine ou que l'euro riposte, et vous bénéficierez d'une visibilité optimale lorsque l'équilibre entre les deux se modifie, souvent quelques minutes avant la réaction du marché.

Ce concept vous permettra d'anticiper les fluctuations du marché.

L'indice Pure USD & Euro permet aux traders d'anticiper les changements de tendance, de filtrer les faux signaux et d'aligner leurs stratégies sur les flux réels du marché.





Que vous négociiez manuellement ou via des systèmes automatisés, il offre un outil de confirmation transparent, compatible avec toutes les unités de temps et toutes les conditions de marché.





Il ne s'agit pas d'un simple gadget ni d'un dérivé d'un flux de prix unique : il s'agit d'un modèle d'indice mathématiquement authentique, soigneusement conçu pour les traders exigeant précision et authenticité.





Si vous recherchez une base solide pour votre stratégie de trading, voici votre atout.

L'indice Pure USD & Euro : parce que la vérité du marché commence par ses devises. UEX est mieux utilisé sur les paires de devises suivantes : EURUSD et USDCHF. H1 Avant d'utiliser l'indicateur UEX, assurez-vous que votre compte MT5 dispose des paires de devises suivantes ci-dessous : string USD_pairs[] = { "EURUSD" +suffix, "USDJPY" +suffix, "GBPUSD" +suffix, "USDCAD" +suffix, "USDSEK" +suffix, "USDCHF" +suffix}, EUR_pairs[] = { "EURUSD" +suffix, "EURGBP" +suffix, "EURJPY" +suffix, "EURSEK" +suffix, "EURCHF" +suffix};





