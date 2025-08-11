SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NoLoss Quantum AI Copytrading
MARC ALBRECHT SCHMID

NoLoss Quantum AI Copytrading

MARC ALBRECHT SCHMID
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
107 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
2.14 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
117.55 EUR (15 082 pips)
Perte brute:
0.00 EUR
Gains consécutifs maximales:
107 (117.55 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
117.55 EUR (107)
Ratio de Sharpe:
2.44
Activité de trading:
37.69%
Charge de dépôt maximale:
14.59%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
82 (76.64%)
Courts trades:
25 (23.36%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1.10 EUR
Bénéfice moyen:
1.10 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Croissance mensuelle:
23.07%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
0.00 EUR (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
11.28% (41.05 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.14 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 107
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +117.55 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 plus...
Signal de Copytrading avec 100% de Taux de Gain – Exclusif pour la Communauté KXTL

Ce signal exploite une stratégie propriétaire pour des gains consistants sur des paires sélectionnées, mélangeant le suivi de tendances avec des contrôles de risque pour une stabilité à long terme.

L'accès est gratuit mais nécessite la configuration KXTL RoboForex—sans cela, des problèmes de compatibilité causent des pertes. Rejoignez pour des instructions et des avantages comme 50% cashback et VPS gratuit. Envoyez-nous un message pour commencer gratuitement!


Aucun avis
2025.08.28 07:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 03:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.12 00:36
Share of trading days is too low
2025.08.12 00:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 00:36
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.11 19:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 19:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 19:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 19:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 19:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NoLoss Quantum AI Copytrading
999 USD par mois
34%
0
0
USD
460
EUR
7
100%
107
100%
38%
n/a
1.10
EUR
11%
1:500
Copier

