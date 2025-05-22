SilvMAT EA – Trading de Précision pour XAGUSD, Complètement Gratuit



Note: Ceci est un EA nouvellement développé—faites preuve de prudence car la performance à long terme est encore évaluée, malgré ses résultats actuels impressionnants!

Optimisé pour: XAGUSD M1

Configuration Recommandée: Utilisez un Compte Cent avec lots de 0.0001 et €200+ ou un Compte Standard avec €20,000+ (levier 1:2000) pour un trading sûr.

Pourquoi Choisir SilvMAT?

Entrez dans le trading d'élite avec SilvMAT, un Expert Advisor révolutionnaire de Marc Albrecht Trading. Construit avec plus d'une décennie d'expérience en programmation MT4, SilvMAT est conçu spécifiquement pour le trading XAGUSD (Argent) sur le timeframe M1. Le meilleur? Il est 100% gratuit—pas de frais cachés, pas de limitations. Mon objectif n'est pas de profiter des ventes mais d'empower les traders comme vous avec des outils qui fonctionnent. En utilisant ma configuration recommandée, vous soutenez cette mission pour garder les EAs de haute qualité gratuits pour la communauté.

SilvMAT combine des algorithmes avancés de réseaux neuronaux, un trading de cycles dynamique, et des paramètres personnalisables pour délivrer précision et rentabilité. Que vous soyez nouveau dans le trading ou un pro chevronné, SilvMAT s'adapte à votre style tout en visant un taux de victoire imbattable.

Configuration Critique pour le Succès Pour répliquer nos résultats de signal en direct et assurer une performance optimale, vous devez suivre ces directives — les déviations mèneront à de mauvais résultats et des pertes: [ 1 ] Courtier & Type de Compte: SilvMAT est optimisé exclusivement pour les Comptes Cent de RoboForex. Utiliser n'importe quel autre courtier causera des incohérences dues à des flux de données variables et liquidité, résultant en échecs de stratégie et pertes de compte. [ 2 ] Utilisez le Code "KXTL" : Lors de l'ouverture de votre Compte Cent RoboForex, vous devez entrer "KXTL" pour activer la fonctionnalité appropriée: Tradez à partir de 0.0001 lots (vs. 0.01 lots), ce qui est essentiel pour minimiser le risque et respecter les dépôts minimums — sans cela, l'EA ne peut pas fonctionner en sécurité. Accédez à des spreads plus bas via notre partenariat exclusif avec RoboForex — nous avons négocié des frais réduits pour rendre les stratégies viables ; le sauter gonflera les coûts et causera une sous-performance constante menant à des pertes. [ 3 ] Avertissement de Risque: Ne pas utiliser "KXTL" ou RoboForex mènera à des dysfonctionnements de l'EA, des signaux inexacts et des pertes inévitables de compte. SilvMAT est entraîné sur des données spécifiques à RoboForex avec conditions KXTL — toute autre configuration compromet tout. [ 4 ] Politique de Support: Nous fournissons un support uniquement pour les configurations conformes à KXTL. Les pertes provenant d'une utilisation non conforme sont inévitables et pas notre responsabilité — aucun support ne sera offert. Astuce Pro: KXTL est non négociable pour le succès — il débloque des avantages communautaires comme 50 % cashback, VPS gratuit et accès exclusif à notre signal CopyFX avec 100 % Winrate (gratuit pour les utilisateurs KXTL). Vérifiez le site web de mon profil pour les détails.

Certains des Avantages d'être membre de la Communauté KXTL Marc Albrecht Trading en plus d'utiliser le Courtier #1 Fiable, Honnête et Économique:

30$ Bonus d'Inscription Gratuit

Jusqu'à 120% Bonus de Dépôt

50% Cashback

VPS Gratuit

Accès Exclusif et Gratuit à notre NoLoss Quantum AI avec 100% Winrate NoLoss Quantum AI

Spreads Les Plus Bas Possibles grâce à notre accord de Partenariat VIP spécial avec Roboforex où nous passons 90% de notre commission de spread de retour à la communauté pour rendre votre trading plus facile et rentable

Conditions exclusives KXTL comme l'activation de pouvoir trader 0.0001 lots au lieu de seulement 0.01





100% gratuit car nous croyons en l'empowerment des traders. Testez-le sur un compte KXTL RoboForex, voyez la qualité, puis consultez aussi nos autres EA gratuits pour des résultats amplifiés. Visitez notre profil pour plus!

Fonctionnalités Clés de SilvMAT

SilvMAT est rempli de fonctionnalités puissantes pour élever votre trading:

Trading de Cycles Dynamique: S'adapte intelligemment aux fluctuations du marché de l'Argent avec des cycles d'ordres achat/vente.

Filtrage de Temps Flexible: Définissez les heures de trading pour éviter les périodes de haute volatilité ou de basse liquidité.

Verrouillage de Profits: Sécurisez les gains sans effort—SilvMAT ferme les positions une fois que votre objectif quotidien est atteint.

Expérience de Trading Personnalisable: Ajustez les tailles de lot, types de grid, et plus pour une gestion des risques sur mesure.

Algorithmes Avancés de Réseau Neuronal: Timing d'entrée de précision avec un système de grid intelligent.

Capacité de Maintien Long: Les trades profitables peuvent rester ouverts pendant des jours, maximisant les gains sur les marchés tendanciels.

Panneau de Trading: Insights en temps réel à portée de main pour des décisions rapides et informées.

Option de Trading Manuel: Prenez le contrôle—ouvrez des trades manuellement, et SilvMAT gère le grid et les sorties pour vous.

Filtre de Fréquence de Trading: Limitez les trades (p.ex., 1 par heure, jour ou bougie personnalisée) avec FilterOpenOneCandle.

Protection de Profits: Verrouillez les gains avec Minimal Profit Close, Trailing Stop, et Break Even.

Verrouillez les gains avec , , et . Gestion de l'Equity: TakeEquityStop: Ferme les trades à une perte définie $ sans arrêter l'EA. EquityProtect: Limite le risque à un % de l'equity, avec options pour arrêter d'ouvrir plus de trades ou fermer tous quand atteint.



Précision Neurale: Entrées pilotées par IA pour un timing plus intelligent.

Conformité & Transparence

Pas de Battage: La performance est vérifiable via notre signal en direct.

La performance est vérifiable via notre signal en direct. Directives Claires: Suivez la configuration pour des résultats garantis.

Suivez la configuration pour des résultats garantis. Divulgation des Risques: Transparence totale sur les risques d'utilisation improper.

Transparence totale sur les risques d'utilisation improper. Support: Rapide et gratuit—exclusif aux configurations recommandées.

SilvMAT n'est pas juste un EA—c'est votre billet pour maîtriser le trading XAGUSD. Commencez maintenant et vivez l'avenir du trading de l'Argent—gratuitement!

Comment Commencer

[1] Configurez un Compte Cent RoboForex avec levier 1:2000 en utilisant le code KXTL (obligatoire)

[2] Branchez SilvMAT sur XAGUSD M1 — c'est prêt

[3] Tradez à Votre Façon: Gardez les defaults ou jouez avec les réglages—votre jeu, vos règles



Gratuit Parce Que C'est Qui Nous Sommes

Marc Albrecht Trading, c'est pour élever les traders, pas pour encaisser. Nous finançons SilvMAT à partir de notre propre succès en trading parce que nous croyons que vous méritez aussi une chance. Pas envie d'utiliser "KXTL" ? Cool — nous vous encouragerons quand même. Mais si vous le faites, c'est un high-five discret qui garde cette mission en vie et nous permet de publier des EA encore plus grands ! Et en plus, vous obtenez une poignée d'avantages uniques qui rendent votre trading encore plus rentable !

Performance En Laquelle Vous Pouvez Avoir Confiance

Preuve en Direct: Vérifiez les résultats en temps réel sur https://www.mql5.com/fr/signals/2318518

Vérifiez les résultats en temps réel sur https://www.mql5.com/fr/signals/2318518 Design Spécialisé: Entraîné exclusivement pour XAGUSD—ne l'utilisez pas sur d'autres paires!

Entraîné exclusivement pour XAGUSD—ne l'utilisez pas sur d'autres paires! Croissance de la Communauté: Rejoignez des traders mondiaux qui font confiance à Marc Albrecht Trading pour des EAs de qualité.





Nous Sommes Là pour Votre Succès

