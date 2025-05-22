SilvMAT

4.83

SilvMAT EA – Trading de Précision pour XAGUSD, Complètement Gratuit


Note: Ceci est un EA nouvellement développé—faites preuve de prudence car la performance à long terme est encore évaluée, malgré ses résultats actuels impressionnants!
Optimisé pour: XAGUSD M1
Configuration Recommandée: Utilisez un Compte Cent avec lots de 0.0001 et €200+ ou un Compte Standard avec €20,000+ (levier 1:2000) pour un trading sûr.

Pourquoi Choisir SilvMAT?

Entrez dans le trading d'élite avec SilvMAT, un Expert Advisor révolutionnaire de Marc Albrecht Trading. Construit avec plus d'une décennie d'expérience en programmation MT4, SilvMAT est conçu spécifiquement pour le trading XAGUSD (Argent) sur le timeframe M1. Le meilleur? Il est 100% gratuit—pas de frais cachés, pas de limitations. Mon objectif n'est pas de profiter des ventes mais d'empower les traders comme vous avec des outils qui fonctionnent. En utilisant ma configuration recommandée, vous soutenez cette mission pour garder les EAs de haute qualité gratuits pour la communauté.

SilvMAT combine des algorithmes avancés de réseaux neuronaux, un trading de cycles dynamique, et des paramètres personnalisables pour délivrer précision et rentabilité. Que vous soyez nouveau dans le trading ou un pro chevronné, SilvMAT s'adapte à votre style tout en visant un taux de victoire imbattable.

Configuration Critique pour le Succès

Pour répliquer nos résultats de signal en direct et assurer une performance optimale, vous devez suivre ces directives — les déviations mèneront à de mauvais résultats et des pertes:

[1] Courtier & Type de Compte: SilvMAT est optimisé exclusivement pour les Comptes Cent de RoboForex. Utiliser n'importe quel autre courtier causera des incohérences dues à des flux de données variables et liquidité, résultant en échecs de stratégie et pertes de compte.

[2] Utilisez le Code "KXTL": Lors de l'ouverture de votre Compte Cent RoboForex, vous devez entrer "KXTL" pour activer la fonctionnalité appropriée:

Tradez à partir de 0.0001 lots (vs. 0.01 lots), ce qui est essentiel pour minimiser le risque et respecter les dépôts minimums — sans cela, l'EA ne peut pas fonctionner en sécurité.
Accédez à des spreads plus bas via notre partenariat exclusif avec RoboForex — nous avons négocié des frais réduits pour rendre les stratégies viables ; le sauter gonflera les coûts et causera une sous-performance constante menant à des pertes.
[3] Avertissement de Risque: Ne pas utiliser "KXTL" ou RoboForex mènera à des dysfonctionnements de l'EA, des signaux inexacts et des pertes inévitables de compte. SilvMAT est entraîné sur des données spécifiques à RoboForex avec conditions KXTL — toute autre configuration compromet tout.

[4] Politique de Support: Nous fournissons un support uniquement pour les configurations conformes à KXTL. Les pertes provenant d'une utilisation non conforme sont inévitables et pas notre responsabilité — aucun support ne sera offert.

Astuce Pro: KXTL est non négociable pour le succès — il débloque des avantages communautaires comme 50% cashback, VPS gratuit et accès exclusif à notre signal CopyFX avec 100% Winrate (gratuit pour les utilisateurs KXTL). Vérifiez le site web de mon profil pour les détails.

Certains des Avantages d'être membre de la Communauté KXTL Marc Albrecht Trading en plus d'utiliser le Courtier #1 Fiable, Honnête et Économique:
30$ Bonus d'Inscription Gratuit
Jusqu'à 120% Bonus de Dépôt
50% Cashback
VPS Gratuit
Accès Exclusif et Gratuit à notre NoLoss Quantum AI avec 100% Winrate NoLoss Quantum AI
Spreads Les Plus Bas Possibles grâce à notre accord de Partenariat VIP spécial avec Roboforex où nous passons 90% de notre commission de spread de retour à la communauté pour rendre votre  trading plus facile et rentable
Conditions exclusives KXTL comme l'activation de pouvoir trader 0.0001 lots au lieu de seulement 0.01


        100% gratuit car nous croyons en l'empowerment des traders. Testez-le sur un compte KXTL RoboForex, voyez la qualité, puis consultez aussi nos autres EA gratuits pour des résultats amplifiés. Visitez notre profil pour plus!

        Fonctionnalités Clés de SilvMAT

        SilvMAT est rempli de fonctionnalités puissantes pour élever votre trading:

        • Trading de Cycles Dynamique: S'adapte intelligemment aux fluctuations du marché de l'Argent avec des cycles d'ordres achat/vente.
        • Filtrage de Temps Flexible: Définissez les heures de trading pour éviter les périodes de haute volatilité ou de basse liquidité.
        • Verrouillage de Profits: Sécurisez les gains sans effort—SilvMAT ferme les positions une fois que votre objectif quotidien est atteint.
        • Expérience de Trading Personnalisable: Ajustez les tailles de lot, types de grid, et plus pour une gestion des risques sur mesure.
        • Algorithmes Avancés de Réseau Neuronal: Timing d'entrée de précision avec un système de grid intelligent.
        • Capacité de Maintien Long: Les trades profitables peuvent rester ouverts pendant des jours, maximisant les gains sur les marchés tendanciels.
        • Panneau de Trading: Insights en temps réel à portée de main pour des décisions rapides et informées.
        • Option de Trading Manuel: Prenez le contrôle—ouvrez des trades manuellement, et SilvMAT gère le grid et les sorties pour vous.
        • Filtre de Fréquence de Trading: Limitez les trades (p.ex., 1 par heure, jour ou bougie personnalisée) avec FilterOpenOneCandle.
        • Protection de Profits: Verrouillez les gains avec Minimal Profit CloseTrailing Stop, et Break Even.
        • Gestion de l'Equity:

          • TakeEquityStop: Ferme les trades à une perte définie $ sans arrêter l'EA.

          • EquityProtect: Limite le risque à un % de l'equity, avec options pour arrêter d'ouvrir plus de trades ou fermer tous quand atteint.

        • Précision Neurale: Entrées pilotées par IA pour un timing plus intelligent.

        Conformité & Transparence

        • Pas de Battage: La performance est vérifiable via notre signal en direct.
        • Directives Claires: Suivez la configuration pour des résultats garantis.
        • Divulgation des Risques: Transparence totale sur les risques d'utilisation improper.
        • Support: Rapide et gratuit—exclusif aux configurations recommandées.

        SilvMAT n'est pas juste un EA—c'est votre billet pour maîtriser le trading XAGUSD. Commencez maintenant et vivez l'avenir du trading de l'Argent—gratuitement!

          Comment Commencer
          [1] Configurez un Compte Cent RoboForex avec levier 1:2000 en utilisant le code KXTL (obligatoire)
          [2] Branchez SilvMAT sur XAGUSD M1— c'est prêt
          [3] Tradez à Votre Façon: Gardez les defaults ou jouez avec les réglages—votre jeu, vos règles

          Nous adressons un immense merci à tous ceux qui prennent le temps d’écrire un avis sur SilvMAT afin de nous aider à grandir et de nous permettre de continuer à vous fournir les meilleurs EAs gratuitement

          Gratuit Parce Que C'est Qui Nous Sommes

          Marc Albrecht Trading, c'est pour élever les traders, pas pour encaisser. Nous finançons SilvMAT à partir de notre propre succès en trading parce que nous croyons que vous méritez aussi une chance. Pas envie d'utiliser "KXTL" ? Cool — nous vous encouragerons quand même. Mais si vous le faites, c'est un high-five discret qui garde cette mission en vie et nous permet de publier des EA encore plus grands ! Et en plus, vous obtenez une poignée d'avantages uniques qui rendent votre trading encore plus rentable !

          Pensée de Trader:

          "Ça vaut des milliers, mais Marc le donne gratuitement ? Je me sentirais égoïste de ne pas utiliser 'KXTL' pour le soutenir." – Priya D.

          Gratuit Pour Toujours: Nous nous engageons à empower les traders—sans murs payants, sans limites


          Performance En Laquelle Vous Pouvez Avoir Confiance

          • Preuve en Direct: Vérifiez les résultats en temps réel sur https://www.mql5.com/fr/signals/2318518
          • Design Spécialisé: Entraîné exclusivement pour XAGUSD—ne l'utilisez pas sur d'autres paires!
          • Croissance de la Communauté: Rejoignez des traders mondiaux qui font confiance à Marc Albrecht Trading pour des EAs de qualité.


          Nous Sommes Là pour Votre Succès

          • Avez-vous des Questions ? Marc et l'équipe sont à un message—nous sommes ensemble. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté croissante pour des rapports de profits quotidiens et les dernières mises à jour/sorties!

          Extras Sympas: Vous aimez SilvMAT ? Essayez nos autres EAs— tous gratuits, maintenant et pour toujours

          Dernier Mot: SilvMAT est plus qu'un logiciel—c'est une main tendue pour vous aider à réussir. Saisissez-la & tradez plus intelligemment!

          Avis 6
          MattGo
          134
          MattGo 2025.09.17 22:50 
           

          Great EA!

          miao0308
          19
          miao0308 2025.08.31 00:14 
           

          不想用KXTL可以用吗，下周试试

          sergeysergeev230914
          189
          sergeysergeev230914 2025.06.03 13:04 
           

          Один из лучших продуктов которые тут встречал! Спасибо!

          Plus de l'auteur
          MATrader AI
          MARC ALBRECHT SCHMID
          5 (7)
          Experts
          MATrader AI   – Trading précis de l’or, entièrement gratuit Résultats en temps réel : https://www.mql5.com/fr/signals/2324191 (nous avons testé MATrader pendant 4 ans avant de le publier ici sur MQL5) (Malheureusement, quelqu’un n’a pas apprécié que nous partagions gratuitement une “imprimante à billets” comme MATrader ici et que nous soyons classés n1, donc nous avons perdu tous les avis et notre classement car notre publication originale a été supprimée sans raison — si vous souhaitez nous
          FREE
          MAT FX Strategist
          MARC ALBRECHT SCHMID
          5 (2)
          Experts
          MAT FX Strategist – Trading Multi-Paires Avancé, Complètement Gratuit Résultats en Temps Réel:  https://www.mql5.com/fr/signals/2284481 Optimisé pour:   M15  AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD (par défaut) Configuration Recommandée:   Utilisez un Compte Cent avec lots de 0.0001 et €200+ ou un Compte Standard avec €20,000+ (levier 1:2000) pour un trading sûr. Élevez Votre Trading avec MAT FX Strategist Recherchez-vous un Expert Advisor qui combine une technologie de pointe avec une logique de trading éprou
          FREE
          Drawdown Close
          MARC ALBRECHT SCHMID
          5 (3)
          Utilitaires
          This is a trade management EA that will close all your Open Orders (or both Open and Pending Orders) when your drawdown against balance exceeds a set percentage limit. E.g. Balance = $10,000 and “DrawdownPercent” is set at 2.0, if floating P&L is greater than -$200.00, all Orders will be closed. It will send a notification to you MT4 app on your phone ( ”Drawdown Percent Close triggered!”) A text display is included for some visual feedback. Basic notes: It only needs to be attached to one char
          FREE
          Répondre à l'avis