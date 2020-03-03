EA Scalper BigBoss Ultra Z

Le BigBoss Ultra Z Scalper EA est un EA de scalping précis pour la paire EUR/USD sur l'unité de temps M5 (5 minutes).





BigBoss Scalper Ultra Z est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour les stratégies de scalping de précision sur la paire EUR/USD, fonctionnant sur la plateforme MetaTrader 5 avec l'unité de temps M5 (5 minutes). Cet EA est conçu pour les traders recherchant une exécution rapide et une gestion du risque maîtrisée, car il utilise un Take Profit de 12 pips et un Stop Loss de 11 pips.





Résultats du backtest (testeur de stratégies Metatrader 5) : Bénéfice de 1 205 540 USD (1,20 million de dollars américains) sur 8 mois, de janvier à août 2025

✅ Période : de janvier à août 2025

✅ Résultats : Bénéfices constants atteignant 1 205 540 USD en 8 mois (voir graphique et résultats du backtest en bas de page)

✅ Mode de test : Période de 5 minutes, données tick-by-tick du courtier IC Markets, compte brut, effet de levier de 1:1 000 (tous les effets de levier sont possibles, mais je recommande 1:1 000 ou 1:500 pour des résultats optimaux)





⚠️ Remarque : Les résultats du backtest montrent des performances très significatives. L'utilisation est possible avec un compte d'au moins 300 USD, mais le capital recommandé est de 500 ou 1 000 USD.





⚙️ Principales caractéristiques et fonctionnalités :

Adapté à : EURUSD





⏱️ Période recommandée : M5 (5 minutes).





🖥️ Plateforme : MetaTrader 5 (MT5).





🔢 Courtier recommandé :





IC Markets Global, compte brut, peut être utilisé avec n’importe quel effet de levier, mais un effet de levier de 1:1000 ou 1:500 est recommandé pour des résultats optimaux.





🎯 Take Profit (TP) : 12 pips





🛡️ Stop Loss (SL) : 11 pips





📉 Spread maximal : 2 pips, pour maintenir l’efficacité des entrées et des exécutions.





📊 Gestion des positions et des risques :

📈 Lots dynamiques (composition) :





Taille des lots automatisée en fonction des capitaux propres, par exemple : solde de 500 USD, lots de 0,05 par position, maximum de 7 positions ouvertes.





📌 Contrôle des transactions :





Positions ouvertes maximales : 7 positions.





Nombre maximal d’entrées par signal : Jusqu’à 7 positions, selon la force du signal de l’indicateur.





Spread maximal : 2 pips





📈 Stratégie et indicateurs :

Cet EA utilise une combinaison de deux indicateurs techniques principaux :





Momentum





Oscillateur stochastique





Ces deux indicateurs ont été optimisés spécifiquement pour le scalping rapide, offrant des points d’entrée précis dans des conditions de marché volatiles ou normales.





🏦 Courtiers recommandés :

Pour des résultats optimaux, privilégiez un courtier offrant des conditions d’exécution rapides et des spreads faibles, comme :





IC Markets Global, FP Markets, HF Markets, Exness et d’autres proposant des comptes ECN ou Raw à faible spread.





Type de compte : Compte Raw Spread ou ECN





Levier : 1:1000 ou 1:500 recommandé (pour des résultats optimaux)





Plutôt adapté à l’EUR/USD avec une unité de temps M5 (5 minutes).





Capital minimum : 300 USD, mais recommandé : 500 USD ou 1 000 USD.





EA conçu spécifiquement pour MetaTrader 5 ou MT5.





🔐 Avantages de BigBoss Scalper :

N’utilise pas de martingale, de grilles ni de techniques à haut risque.





L’EA ne nécessite pas de paramétrage complexe. Utilisez simplement les paramètres par défaut, car il ajuste automatiquement le nombre de lots en fonction du solde de votre compte. Vous n’avez donc rien à modifier dans les paramètres de l’EA ; conservez les valeurs par défaut lorsque vous l’exécutez sur un VPS.





Utilisable avec un compte minimum de 300 USD, avec des recommandations de 500 USD ou 1 000 USD.





La saisie est uniquement basée sur des signaux techniques en temps réel.





Il est adapté au développement systématique d’un petit compte grâce à la fonctionnalité de lots composés. À mesure que les profits augmentent, le nombre de lots s’ajuste et, au final, le solde continue de croître.





L'EA est spécialement conçu pour MetaTrader 5 ou MT5.





Utilisez-le uniquement sur l'unité de temps EURUSD 5 minutes ou M5.





💡 Conseils d'utilisation :





Utilisez un compte ECN avec des spreads faibles.





Utilisez un VPS à faible latence comme Forexvps.net ou un autre fournisseur.