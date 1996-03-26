Solar Edge

Élevez Votre Trading avec Solar Edge

Êtes-vous prêt à prendre le contrôle du marché ? Le Solar Edge EA offre des outils de pointe pour vous aider à naviguer sur les marchés avec précision, alliant flexibilité, fonctionnalités avancées et sécurité. Que vous visiez une croissance stable ou un rétablissement rapide, cet EA est conçu pour les deux.


Comment exécuter l'EA : Lien ici

Dernières nouvelles : Lien ici


  1. Contactez-moi pour télécharger une édition d'essai pour les comptes de démonstration.

  2. Lorsque vous achetez, contactez-moi pour recevoir un robot gratuit en cadeau.


Fonctionnalités Clés :

  • Interrupteur de sécurité : Restez en sécurité en ayant un SL à tout moment et pas de trades risqués si c'est activé (contactez-moi si vous avez des problèmes pour activer le SL).
  • Dépôt Minimum :
    • Sans Mode de Récupération : 100 $
    • Avec Mode de Récupération : 500 $+
  • Symboles Supportés : CADJPY,AUDCHF,NZDCAD,EURUSD,CHFJPY,GBPJPY,EURGBP,NZDJPY,GBPCAD,USDJPY,GBPCHF,EURCAD,USDCHF,EURNZD,EURAUD,NZDCHF,USDCAD,AUDJPY,AUDUSD,GBPUSD,AUDCAD,CADCHF,AUDNZD,GBPNZD
  • Timeframes : M30


Stratégie

Le Solar Edge EA est construit autour de la puissante combinaison de l'Offre et de la Demande Ripple. Cette stratégie basée sur l'IA suit les ordres du marché et la liquidité pour identifier les changements d'offre et de demande. L'EA prédit où des déséquilibres de prix se produiront et entre dans les trades avant que la majorité du marché ne réagisse, profitant de l'effet de ripple des gros ordres du marché.


Votre Compagnon de Trading Flexible

Conçu avec une configuration simplifiée, le Solar Edge EA facilite la tâche des traders de tous niveaux d'expérience. Attachez-le à un seul graphique (CADJPY) M30, configurez les paramètres de base et laissez la magie opérer. Vous bénéficierez de sa capacité à s'adapter aux styles conservateurs et agressifs, avec des outils avancés de reconnaissance du marché qui garantissent que les meilleures opportunités sont capturées.

"Le succès dans le trading consiste à travailler plus intelligemment, pas plus dur."

Contrôle des Risques Intelligent

Avec des fonctionnalités intégrées pour gérer et atténuer les risques, Solar Edge s'assure que chaque trade est soutenu par un plan stratégique. Que vous visiez des défis de firmes de props ou que vous construisiez une croissance de compte à long terme, l'EA fournit des paramètres de stop-loss, de take-profit et de gestion des risques fiables qui fonctionnent dans n'importe quelle condition de marché.


Note : Pour des résultats valides dans les tests de rétroaction, veuillez me contacter pour recevoir le guide et le fichier de chargement des paramètres.


Prêt à Commencer ?

Téléchargez l'EA, configurez les paramètres faciles à utiliser et mettez Solar Edge au travail. Optimisez votre stratégie avec un effort minimal et des retours maximaux.


Offre Spéciale :

Pour une durée limitée, procurez-vous votre copie de Solar Edge à un tarif réduit. Ne manquez pas de maximiser votre potentiel sur le marché !

