🪐 Astra EA – Précision. Puissance. Perfection.





Astra EA est un Expert Advisor multi-stratégies de nouvelle génération, conçu pour s’adapter intelligemment à toutes les conditions de marché.

Il combine les logiques Grid, Support & Résistance et Breakout dans un seul système de trading dynamique — offrant constance, flexibilité et contrôle aux traders sérieux.





⸻





⚙️ Moteur Principal

• Grid / Martingale – Expansion contrôlée avec distance et taille de lot adaptatives pour une récupération optimisée.

• Support & Résistance – Détecte les zones institutionnelles et les réactions du prix afin de saisir les retournements à forte probabilité.

• Breakout – Identifie les pics de volatilité structurelle et suit la tendance en temps réel.

• Trailing Stop Pondéré – Mécanisme unique de suivi des profits, activé automatiquement après le point mort, pour sécuriser les gains flottants avec précision.





⸻





💼 Gestion du Risque et du Capital

• Take Profit de Panier et TP indépendant pour la première position.

• Contrôle Intelligent d’Overlap pour éviter la surexposition lors des marchés volatils.

• Gestion Dynamique du Lot adaptée à l’équité et au type de compte.

• Filtre par Magic Number pour le trading multi-paires ou multi-graphes.

• Compatible avec les comptes ECN, Cent et Raw Spread.





⸻





🧠 Pourquoi Choisir Astra EA

• Entièrement automatisé – plug & trade, prêt à l’emploi.

• Fonctionne sur XAUUSD, EURUSD, GBPUSD et d’autres paires majeures.

• Stable aussi bien sur les marchés en tendance que sur les marchés en range.

• Aucun indicateur externe ni repainting – logique purement basée sur le prix.

• Exécution rapide, légère et fluide, idéale pour VPS et comptes réels.





⸻





🪙 Paramètres Recommandés

• Dépôt Minimum : 1000 $ (ou équivalent micro-compte)

• Type de Compte : ECN, Cent, Raw Spread

• Effet de Levier : 1:500 ou supérieur

• Unités de Temps : M1, M5, M15 recommandées





⸻





🧩 Panneau de Contrôle Intégré





Astra EA dispose d’une interface élégante au thème galactique affichant :

• Le profit / la perte en temps réel

• Le pourcentage de gain du jour

• Les ordres actifs et leurs Magic Numbers

• L’état en direct de chaque stratégie





⸻





✨ Résumé





Astra EA est conçu pour les traders qui exigent précision, puissance et perfection.

Il associe une logique de marché approfondie à une gestion du risque disciplinée et à une présentation visuelle soignée.

Que vous préfériez une croissance progressive en mode Grid ou une approche plus dynamique en mode Breakout — Astra EA s’adapte intelligemment pour offrir des performances solides dans toutes les conditions de marché.