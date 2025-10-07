Astra Ea
- Experts
- Muhammad Huraira
- Version: 1.0
- Activations: 5
🪐 Astra EA – Précision. Puissance. Perfection.
Astra EA est un Expert Advisor multi-stratégies de nouvelle génération, conçu pour s’adapter intelligemment à toutes les conditions de marché.
Il combine les logiques Grid, Support & Résistance et Breakout dans un seul système de trading dynamique — offrant constance, flexibilité et contrôle aux traders sérieux.
⸻
⚙️ Moteur Principal
• Grid / Martingale – Expansion contrôlée avec distance et taille de lot adaptatives pour une récupération optimisée.
• Support & Résistance – Détecte les zones institutionnelles et les réactions du prix afin de saisir les retournements à forte probabilité.
• Breakout – Identifie les pics de volatilité structurelle et suit la tendance en temps réel.
• Trailing Stop Pondéré – Mécanisme unique de suivi des profits, activé automatiquement après le point mort, pour sécuriser les gains flottants avec précision.
⸻
💼 Gestion du Risque et du Capital
• Take Profit de Panier et TP indépendant pour la première position.
• Contrôle Intelligent d’Overlap pour éviter la surexposition lors des marchés volatils.
• Gestion Dynamique du Lot adaptée à l’équité et au type de compte.
• Filtre par Magic Number pour le trading multi-paires ou multi-graphes.
• Compatible avec les comptes ECN, Cent et Raw Spread.
⸻
🧠 Pourquoi Choisir Astra EA
• Entièrement automatisé – plug & trade, prêt à l’emploi.
• Fonctionne sur XAUUSD, EURUSD, GBPUSD et d’autres paires majeures.
• Stable aussi bien sur les marchés en tendance que sur les marchés en range.
• Aucun indicateur externe ni repainting – logique purement basée sur le prix.
• Exécution rapide, légère et fluide, idéale pour VPS et comptes réels.
⸻
🪙 Paramètres Recommandés
• Dépôt Minimum : 1000 $ (ou équivalent micro-compte)
• Type de Compte : ECN, Cent, Raw Spread
• Effet de Levier : 1:500 ou supérieur
• Unités de Temps : M1, M5, M15 recommandées
⸻
🧩 Panneau de Contrôle Intégré
Astra EA dispose d’une interface élégante au thème galactique affichant :
• Le profit / la perte en temps réel
• Le pourcentage de gain du jour
• Les ordres actifs et leurs Magic Numbers
• L’état en direct de chaque stratégie
⸻
✨ Résumé
Astra EA est conçu pour les traders qui exigent précision, puissance et perfection.
Il associe une logique de marché approfondie à une gestion du risque disciplinée et à une présentation visuelle soignée.
Que vous préfériez une croissance progressive en mode Grid ou une approche plus dynamique en mode Breakout — Astra EA s’adapte intelligemment pour offrir des performances solides dans toutes les conditions de marché.