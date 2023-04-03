Averaging Helper

Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques :

moyenne standard

couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance

Cet utilitaire permet de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux déficitaires, ou l'une est déficitaire et l'autre est bénéficiaire, mais pas suffisamment. Vous souhaitez calculer la moyenne de ces deux positions afin de clôturer les transactions en positif ; ceci vous sera utile avec mon utilitaire d'aide à la moyenne.

Utilitaire d'aide à la moyenne - vous permet de calculer automatiquement la taille de la position suivante, le prix de passation d'une commande, la direction pour faire la moyenne de votre position et la clôturer en plus avec la taille de prise de profit que vous avez spécifiée.

L'utilitaire vous permet également d'ouvrir des positions à l'aide des boutons Acheter et Vendre. Il vous suffit de spécifier le montant du take profit souhaité et le lot de départ. L'utilitaire clôturera la position soit au take profit initialement spécifié, soit en calculant la moyenne, et tentera de la clôturer au prix moyen, en tenant compte du take profit défini pour la série de calcul de la moyenne.

En fait, cet utilitaire sera très utile à ceux qui acceptent et comprennent la logique de la moyenne et sont conscients des risques. Dans 95 % des cas, cette technique vous permettra de sortir automatiquement des transactions avec un bénéfice positif.

Pour commencer à travailler, faites simplement glisser l'utilitaire sur le graphique, définissez la taille du TP pour la moyenne et cliquez sur le bouton Démarrer la moyenne, et l'utilitaire essaiera de clôturer toutes les transactions ouvertes sur le graphique par un seul take profit.





Lors de l'utilisation de cet utilitaire, votre transaction initiale ne doit pas comporter un volume important et vous devez comprendre la marge de fonds. En effet, le conseiller ouvrira la transaction suivante avec un volume égal à votre transaction ouverte, établira le TP suivant et, si le cours ne suit pas la bonne direction, il ajoutera le même volume multiplié par le coefficient de moyenne. Il peut s'écouler plusieurs fois avant la clôture de la transaction. Il est donc conseillé de tester d'abord un compte démo avant de l'utiliser. De plus, si une position comporte un SL, l'EA l'annulera et définira le pourcentage de perte maximal pour toutes les positions spécifié dans les paramètres. Un seul stop loss est annulé, car il est impossible d'appliquer la logique de moyenne.

Pour que le conseiller puisse calculer la moyenne de vos transactions perdantes et essayer de les générer des bénéfices, faites-le simplement glisser sur le graphique et cliquez sur le bouton Démarrer la moyenne.

En outre, le conseiller peut effectuer des transactions automatiques de manière indépendante. Pour ce faire, activez le bouton Démarrer le trading automatique et le bouton Démarrer la moyenne, le conseiller conclura automatiquement les transactions.

Il y a des boutons ACHETER et VENDRE sur le panneau, vous pouvez faire des transactions directement à partir du graphique en utilisant ces boutons, en définissant le lot de départ et le TF, et si la transaction va dans la mauvaise direction pour vous, vous pouvez en faire la moyenne en cliquant sur le Bouton Démarrer la moyenne et le conseiller tentera de le clôturer en plus. Lors de l'ouverture d'ordres à partir d'un graphique et du trading automatique, le TP de passage est déterminé à partir du paramètre TakeProfit du panneau.

Si vous ne comprenez pas comment l'utiliser, assurez-vous de m'envoyer un message privé et je vous aiderai.

Si vous aimez le produit et le pensez utile, veuillez laisser un avis, en retour, en guise de remerciement, je vous donnerai un bonus utile.

Variables externes

Direction de la position - sélection de la direction des transactions qui doivent être résolues, lorsque TOUT est sélectionné, cela signifie que le conseiller essaiera d'amener toutes les transactions ouvertes sur le graphique vers le plus.

Type de moyenne : standard/couverture. Lorsque la couverture est sélectionnée, l'EA couvre d'abord la transaction dans le sens inverse, puis ajoute des positions dans le sens inverse de la position ouverte. Par exemple, si vous aviez une position vendeuse perdante, l'EA ajoute une position acheteuse, puis ajoute des positions acheteuses jusqu'à couvrir la perte initiale de la position vendeuse.

Facteur multiplicateur moyen : facteur d'augmentation du nombre de lots pour les commandes suivantes. Plus il est élevé, plus les transactions sont conclues rapidement. Plus le risque est élevé, plus il est faible, moins le risque est élevé, mais les transactions seront prolongées. Valeur optimale : 1,45 - 1,6.

Lot de moyenne maximum - le lot maximum avec lequel il est autorisé d'ouvrir des positions pour la moyenne

Nombre maximal d'ordres de moyenne - le nombre maximal autorisé de genoux de moyenne ( recommandé de 6 à 10)

% de perte maximum pour toutes les positions - perte maximale en % pour tous les ordres

Moyenne TP - Taille TP pour la moyenne

Distance de départ moyenne - la distance minimale après laquelle il est permis de commencer à calculer la moyenne de la position

Augmentation progressive de la distance - étape entre les ordres de moyenne / pour l'option de moyenne " « Moyenne par candel » définie sur 0 dans ce paramètre

Moyenne par bougie, si fausse moyenne par pips - paramètre permettant de calculer la moyenne par bougies du TF sélectionné, si la taille de la distance et du pas entre les ordres est fausse, la moyenne est calculée par pips

TF sélectionné - période de temps des bougies sur laquelle la moyenne aura lieu, l'option recommandée par défaut est H1



