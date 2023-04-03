Averaging Helper

5

Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques :

  • moyenne standard

  • couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance

Cet utilitaire permet de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux déficitaires, ou l'une est déficitaire et l'autre est bénéficiaire, mais pas suffisamment. Vous souhaitez calculer la moyenne de ces deux positions afin de clôturer les transactions en positif ; ceci vous sera utile avec mon utilitaire d'aide à la moyenne.

Utilitaire d'aide à la moyenne - vous permet de calculer automatiquement la taille de la position suivante, le prix de passation d'une commande, la direction pour faire la moyenne de votre position et la clôturer en plus avec la taille de prise de profit que vous avez spécifiée.

L'utilitaire vous permet également d'ouvrir des positions à l'aide des boutons Acheter et Vendre. Il vous suffit de spécifier le montant du take profit souhaité et le lot de départ. L'utilitaire clôturera la position soit au take profit initialement spécifié, soit en calculant la moyenne, et tentera de la clôturer au prix moyen, en tenant compte du take profit défini pour la série de calcul de la moyenne.

En fait, cet utilitaire sera très utile à ceux qui acceptent et comprennent la logique de la moyenne et sont conscients des risques. Dans 95 % des cas, cette technique vous permettra de sortir automatiquement des transactions avec un bénéfice positif.

Pour commencer à travailler, faites simplement glisser l'utilitaire sur le graphique, définissez la taille du TP pour la moyenne et cliquez sur le bouton Démarrer la moyenne, et l'utilitaire essaiera de clôturer toutes les transactions ouvertes sur le graphique par un seul take profit.

Lors de l'utilisation de cet utilitaire, votre transaction initiale ne doit pas comporter un volume important et vous devez comprendre la marge de fonds. En effet, le conseiller ouvrira la transaction suivante avec un volume égal à votre transaction ouverte, établira le TP suivant et, si le cours ne suit pas la bonne direction, il ajoutera le même volume multiplié par le coefficient de moyenne. Il peut s'écouler plusieurs fois avant la clôture de la transaction. Il est donc conseillé de tester d'abord un compte démo avant de l'utiliser. De plus, si une position comporte un SL, l'EA l'annulera et définira le pourcentage de perte maximal pour toutes les positions spécifié dans les paramètres. Un seul stop loss est annulé, car il est impossible d'appliquer la logique de moyenne.

Pour que le conseiller puisse calculer la moyenne de vos transactions perdantes et essayer de les générer des bénéfices, faites-le simplement glisser sur le graphique et cliquez sur le bouton Démarrer la moyenne.

En outre, le conseiller peut effectuer des transactions automatiques de manière indépendante. Pour ce faire, activez le bouton Démarrer le trading automatique et le bouton Démarrer la moyenne, le conseiller conclura automatiquement les transactions.

Il y a des boutons ACHETER et VENDRE sur le panneau, vous pouvez faire des transactions directement à partir du graphique en utilisant ces boutons, en définissant le lot de départ et le TF, et si la transaction va dans la mauvaise direction pour vous, vous pouvez en faire la moyenne en cliquant sur le   Bouton Démarrer la moyenne   et le conseiller tentera de le clôturer en plus. Lors de l'ouverture d'ordres à partir d'un graphique et du trading automatique, le TP de passage est déterminé à partir du paramètre TakeProfit du panneau.

Si vous ne comprenez pas comment l'utiliser, assurez-vous de m'envoyer un message privé et je vous aiderai.

Si vous aimez le produit et le pensez utile, veuillez laisser un avis, en retour, en guise de remerciement, je vous donnerai un bonus utile.

Variables externes

Direction de la position - sélection de la direction des transactions qui doivent être résolues, lorsque TOUT est sélectionné, cela signifie que le conseiller essaiera d'amener toutes les transactions ouvertes sur le graphique vers le plus.

Type de moyenne : standard/couverture. Lorsque la couverture est sélectionnée, l'EA couvre d'abord la transaction dans le sens inverse, puis ajoute des positions dans le sens inverse de la position ouverte. Par exemple, si vous aviez une position vendeuse perdante, l'EA ajoute une position acheteuse, puis ajoute des positions acheteuses jusqu'à couvrir la perte initiale de la position vendeuse.

Facteur multiplicateur moyen : facteur d'augmentation du nombre de lots pour les commandes suivantes. Plus il est élevé, plus les transactions sont conclues rapidement. Plus le risque est élevé, plus il est faible, moins le risque est élevé, mais les transactions seront prolongées. Valeur optimale : 1,45 - 1,6.

Lot de moyenne maximum - le lot maximum avec lequel il est autorisé d'ouvrir des positions pour la moyenne

Nombre maximal d'ordres de moyenne - le nombre maximal autorisé de genoux de moyenne ( recommandé de 6 à 10)

% de perte maximum pour toutes les positions - perte maximale en % pour tous les ordres

Moyenne TP - Taille TP pour la moyenne

Distance de départ moyenne - la distance minimale après laquelle il est permis de commencer à calculer la moyenne de la position

Augmentation progressive de la distance - étape entre les ordres de moyenne / pour l'option de moyenne "   « Moyenne par candel » définie sur 0 dans ce paramètre

Moyenne par bougie, si fausse moyenne par pips - paramètre permettant de calculer la moyenne par bougies du TF sélectionné, si la taille de la distance et du pas entre les ordres est fausse, la moyenne est calculée par pips

TF sélectionné - période de temps des bougies sur laquelle la moyenne aura lieu, l'option recommandée par défaut est H1


Avis 2
Walery
89
Walery 2023.12.22 00:10 
 

Everyone should try this Utility. It will help you more than you imagine. I advise you to study everything related to Averaging and Hedging and train with small lots. Sergey made this product available to us. Thank you. Respect.

FunChiii
160
FunChiii 2023.12.21 00:00 
 

This EA is just an awsome help to have in trading, i can highly recommend it.

Produits recommandés
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilitaires
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
Green Mower 9
Yaakov Markos
Utilitaires
By :ForextraderEanow   Green Mower 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        This EA is Famous Grid Strategy that open grid of trades with the same size (not martingale)  and make PROFIT even when the Forex price moves in the WRONG Direction
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experts
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
Fibo Swing EA
Aleksei Androsov
Utilitaires
Conseiller de tendances semi-automatique basé sur la grille de Fibonacci. Après avoir dessiné la grille de Fibonacci, le conseiller élargit automatiquement la grille à mesure que le prix avance dans la tendance et ouvre un ordre de réduction du prix à partir des niveaux sélectionnés dans les paramètres. Le Stop Loss est automatiquement fixé à 100 % de la grille Fibo, le Take Profit est fixé à 10 % de la grille Fibo. Vous pouvez également activer l'option permettant de clôturer une commande au
Forex Multi Universal Direction Trading
Irina Cherkashina
Utilitaires
This Multicurrency Expert Advisor is a unique author's implementation of full automation of the classic trading strategy of trading in the direction of candles using the RSI and SCI indicators as filters. The Forex Multi Universal Direction Trading Expert Advisor  carries out full automatic trading simultaneously with 28 currency pairs on Forex around the clock. At the same time, in a convenient multifunctional multicurrency panel, the trader is also given the opportunity to independently open
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experts
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experts
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Pro Price Action Trader EA mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO PRICE ACTION TRADER EA est un excellent système de trading automatique basé sur l'analyse des prix ! Ce conseiller expert « configurez et oubliez » gère tout le trading pour vous ! 7 Set_files disponibles ! L'idée de trading est basée sur le célèbre et puissant modèle Price Action : PinBar ! Pro Price Action Trader EA est un excellent investissement : il fonctionnera pendant des années, tous les Set_files ayant une espérance mathématique positive ! Utilisez les Set_files (v25.15) de la
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitaires
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Experts
King Scalper EA  is an automatic trading robot to trade  USACAD . Using advanced calculations it opens and manages trading for you automatically. Its a strategy based on a series of indicators that measure the strength of the market to enter trades, when market conditions allow it. No experience is required and it’s easy to set up.  Using King Scalper is a way to improve your trading result instantly. With an Expert Advisor like King Scalper you can instantly start trading, a working system re
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experts
Green Hawk est un expert professionnel du scalping. La stratégie est basée sur des algorithmes de scalping intelligents qui négocient à certaines périodes du marché. Le système n'utilise pas de stratégies risquées telles que la grille ou la martingale. Le trading se fait sur la base du retour du prix sur de courtes périodes. Toutes les transactions sont clôturées en quelques heures. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. FONCTIONNALITÉS L'
Baby Shark Trader
Thi Tra Mi Duong
Experts
EA Baby Shark Trader is a smart trading system developed over the years and continuously improved. The EA uses trend and momentum scalping strategies. When the signal appeared, it quickly entered and then exited the position quickly. The strategy has an exclusive Stop Loss strategy to protect the account and optimize performance. Because the EA's Stop Loss is a complex and flexible market-based strategy, there are no specific parameters for Stop Loss. Stop Loss will be triggered under specific
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La stratégie de l'EA est basée sur le Swing trading , avec des entrées après des impulsions brutales calculées par l'indicateur iPump. Comme mentionné précédemment, l'EA a la capacité d'ouvrir des transactions manuelles avec un support automatique. - pour une tendance baissière ↓ on entre dans un trade après une hausse corrective du prix, l'actif tombe dans la zone de surachat, on vend le long de la tendance. - pour une tendance haussière ↑, on entre dans un trade après une baisse corrective du
Virtual Scalper
Gennady Kuznetsov
Experts
Virtual Scalper - the most safe for your deposit the automated adviser. Not martingale. EA uses unique innovative algorithm of an input in the transaction, based on the virtual pending orders. EA is adapted on trade on high-volatile market and economic news. Thus EA is not included into the transaction at raised spread. Minimum deposit for trade 100$ For trade the broker with low spread (from 0 - to 10 on a 5-sign) is used ECN. Pairs GBPUSD, EURUSD, USDJPY.  Timeframe M1 - M5. Parametrs:  Stoplo
SIA martingale grid and hedging
Mohammad Siahi
Utilitaires
This system is very simple.. It uses a martingale grid hedging style strategy by increasing lot sizes and grid levels. The open order step and volume can be both fixed and dynamic. The EA is easily customizable. The EA does not use a stop loss and all positions close when the chart move back from trend and arrive last grid level. Recommended :   pairs : Side way pairs is very good for this system.                                 Time frame : not important.                                Deposit
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Time Scalper
Sabil Yudifera
Experts
Time Scalper is a multi-currency Expert Advisor, which works on many symbols and M1 timeframe. The Expert Advisor does not use high-risk trading strategies like Martingale. EA works with Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop with Neural Network Technology and Calculated through the last price every one minute not every tick. This made the decision that you do not have to worry about backtest results. For Customers Please write the author in private message to know which p
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
FxProTrader
Vitaliy Boltenkov
Utilitaires
FxProTrader is a multifunctional half-automatic trading system that allows you to trade both manually and automatically . The algorithm includes 3 automatic trading strategies (1 trend and 2 flat). The trader independently analyzes the trading situation and makes a decision on which trading strategy to include. Attention! Not all buttons work correctly in the strategy tester. Presented in the form of 4 graphic panels: 1 Panel - the main trading panel responsible for manual trading. Allows yo
Breakout Recovery Auto EA
Sirinya Pakkaman
Utilitaires
Expert Advisor: Breakout_Recovery_V2    Version: 2.3    Symbol: XAUUSD    Timeframe: M15 (recommended)    Strategy Type: Breakout + Smart Recovery (Bi-directional Martingale)    Platform: MetaTrader 4 (MT4) Description: Breakout_Recovery_V2 is a smart trading system that detects real breakout opportunities and uses a controlled recovery mechanism (martingale) when the market moves against the initial entry. Features: *Real breakout entry logic using a custom supply/demand
MACD Momentum Pro MT4 Hma Wma Trend ADX
Adam Benjamin Kildare
Experts
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! MACD Momentum Pro is a professional, fully-customisable Expert Advisor that uses closed-bar MACD crossovers, confirms trend with HMA/WMA, and filters with ADX . It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed cash amount or a percent; lots auto-c
Guardian of the Galaxy
Arwan Prabowo
5 (1)
Utilitaires
Protect your account from Margin Call when the market is going opposite with your trades. Manage your risk when you're using Martingale, Grid, Average . They are not dangerous anymore, but manageable  Use this EA utilities to accompany your every MT4 installation This EA is a utility to protect your capital when your trading are unfavorable : Maximum loss in money, Maximum Draw-down/ equity loss in percentage, Your minimum equity reached Those are whichever reached first It's simple, straightfor
FREE
The Fox
Hatem Koshok
1 (1)
Experts
The Fox EA is a fully automated EA that works on both Classical and ECN accounts on USDCHF pair and is programmed to trade using both level trading and hedging strategies. All you need is to set the risk percent and start trading. The screenshots section shows the back-test results. The minimum balance of $2000 is required for standard accounts or $20 for micro accounts. Parameters Lots = 0.01 Riskpercent = 0.5 (risk percent and its optimum at 0.5 for balance starting from $2000) Magic Number .
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitaires
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitaires
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitaires
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilitaires
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilitaires
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilitaires
Copies transactions between MT4 terminals. Possibilities: quick copy start minimum processor load direct and reverse (reverse) copying. copying Take Profit and Stop Loss levels copying deferred and their changes copy transactions one to many copy trades many to one local copy only Attention: The product is designed for copying trades only within a single computer or VPS with access to the desktop. The product will not work on the built-in Virtual Hosting of the terminal. We will help you set up
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Utilitaires
Elliott Wave Counter est un panneau pour le balisage manuel rapide et convivial des vagues d'Elliott. On peut sélectionner une couleur et un niveau de marques. Il existe également des fonctions pour supprimer le dernier balisage et tout le balisage effectué par l'outil. Le balisage se fait en un clic. Cliquez cinq fois - ayez cinq vagues ! Elliott Wave Counter sera un excellent instrument à la fois pour les débutants et les analystes professionnels des vagues d'Elliott. Guide d'installation et d
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilitaires
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilitaires
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
Utilitaires
Telegram Publisher Agent   est un module complémentaire qui permet aux commerçants d'envoyer des signaux à leurs canaux et groupes Telegram en temps réel. Avec des messages personnalisables, des captures d'écran de graphiques et d'autres fonctionnalités, l'outil aide les traders à partager leurs idées et stratégies de trading avec leurs abonnés. L'outil présente également un beau design avec un commutateur de thème clair et sombre, offrant aux utilisateurs une expérience de trading esthétique et
Dashboard Babon Scalping System
Wang Yu
1 (1)
Utilitaires
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Babon Scalping System Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free, LINK . This system basically utilizes TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend on H1 time-frame and TMA on H1&H4 time-frame to generate the trend (big picture). Then the system will zoom in to genera
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Utilitaires
The Pairs Trade indicator is a utility for semi-automatic pair trading. It allows combining the charts of two arbitrary instruments, even if the schedules of their trading sessions are different. It displays a spread chart in the form of a histogram with an overlaying moving average. It calculates the swap that will be charged for the synthetic position (in the deposit currency). It is possible to set a level for automatic opening of a synthetic position on the spread chart (analogous to the 'se
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilitaires
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilitaires
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
Utilitaires
FXFledgling Exit Tool is a complete risk management tool that analyzes both the open trades and the direction of the pair of open trades. As long as the suggested entry and lotsizing management presented here is followed strictly, you will have a high chance (but no guarantee) of surviving the trade. What It Does It is used as an exit tool. It helps the trader to manage any manual trade that he transacted. It does the following: Trail Stop Dynamic Stop Loss - a calculated stop-loss that changes
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Utilitaires
New opportunities for analyzing cryptocurrency in the usual MetaTrader 4. For example : We select the symbol of the cryptocurrency and attach any indicators, Expert Advisors or scripts. Startup Mode View cryptocurrency; Data collection. Capabilities Work as with a standard currency chart; Automatic update of open charts; Selection of individual cryptocurrency for updating; Selection of individual timeframes for updating; Work on the desired timeframes; Open charts do not affect the work of Cry
Telegram Notify
Kin Hang Tan
1 (1)
Utilitaires
Notify Telegram is a utility that bridge your MetaTrader4 trading activities to your Telegram chat/channel. It will help you to monitor your MetaTrader4 actions such as placing trade, modifying order's TP/SL, closing trades etc and send a notification message to your dedicated Telegram chat/channel. It does not execute any trade on your MetaTrader4 account. It can be useful for monitoring EA performance or providing signal to your Telegram channel/group subscribed. Parameters Token ="" - enter
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
Utilitaires
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Utilitaires
Telegram ChartSnap is an utility tool to bridge your MetaTrader 4 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 4 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easily s
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilitaires
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis Fibonacci retracing and extended line tools for the MT4 platform, ideal for traders who use the DiNapoli point trading method and the Golden Section trading The main function: 1. You can draw multiple sets of Fibonacci retracements directly, and the relationship between important return points is clear at a glance. 2. Can draw Fibonacci extensions 3. The Fibonacci foldback and extension of the line can be moved left and right for easy observation
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilitaires
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Utilitaires
Grid Hero War Pad is a  GRAPHICAL MANUAL TRADER version of the original Grid Hero EA, designed and created for ADVANCED TRADERS who are experienced in plotting their own market entries. It is coded using ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE programming, that combines the power of discretionary trading with Grid Hero algorithm in the form of a graphical console with button-click easy execution. It allows you to execute trades manually using Market Orders and Pending Orders, and then automatically uses th
MirrorEA
Eugenio Bravetti
Utilitaires
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Open charts
Maksim Slovakov
Utilitaires
Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон. Так-же можно удалить все графике открытые в терминале Мт4. В скрипте имеются следующие настройки: "Таймфрейм" по умолчанию M30;             (Можно поставить свой: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.) "Задержка" по умолчанию "0";                  (Задержка перед открытием следующего графика в миллисекундах.) "Шаблон" по умолчанию "True";                (True=пр
Opening at bar closing
Maksim Slovakov
Utilitaires
По факту вы выставляете виртуальные Buy Stop и Sell Stop которые срабатывают после закрытия свечи. Данный помощник позволяет заранее выставить уровень Stop Loss и Take Profit. Так-же имеется демо режим для предварительного расчёта параметра риск/прибыль. Помощник имеет следующие настройки "Лот" по умолчанию "0.01" "Проскальзывание" по умолчанию "60"        (Значение в пунктах) "Номер Ордера" по умолчанию "0"               (Магический номер ордера) "Цвет Комментариев" по умолчанию "Black"  "Шрифт
TFA Trade Manager
TFA Global Pte. Ltd.
Utilitaires
(8th Feb 2019 Launch Promo: $97/lifetime just for 1 day! Price goes to $180/lifetime in 24 hours!) The TFA Trade Manager helps you easily manage your trades with an intelligent vertical "bars" system. You easily now easily click + drag your entry, stop loss, take profit, breakeven, partial profit and trailing stop with a few simple mouse clicks. You can also easily calculate the risk you wish to allocate to each trade by telling the trade manager your desired risk %, lot size or $dollars to risk
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Utilitaires
This utility automatically draws the trend channel on the price chart. For the time interval from the specified date to the current bar, the drawn channel is almost optimal. Placing the beginning of the channel at a more distant historical price extremum, you get a visualization of a longer-term trend. Channel slope is not a continuous value, but takes one of discrete values (in AxB format, where A is the number of price points (points), and B is the number of timeframes). This program works ONL
Signal Analyze Master
Shao Chen
Utilitaires
--------------Welcome to use [MQL5 Signal Analyze Master]------------------  Function: Draw order tracks of MQL5 MT4 and MT5 signal on MT4 chart. [Using guide] 1.Use it as Experts. 2.Download history record from MQL5 signal(MT4 signal or MT5 signal).  3.Paste history record file below "MQL4/Files/" 4.Load [Signal Analyze Master] on the symbol chart what you want to analyze. 5.Paste the history record file name to parameter 'FileName' 6.Select  SignalType  match the history you download on MT4
Plus de l'auteur
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT5 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue. [ Instructions and DEMO ] Caractéristiques principales Intégration directe de l'API Telegram
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitaires
AI Trade Analyzer   est un outil d'analyse de marché intelligent implémenté au format indicateur. Le programme visualise les signaux sur le graphique et aide le trader à évaluer la situation du marché en fonction des indicateurs techniques et de l'actualité. Fonctions principales : 1. Analyse technique : Prise en charge des indicateurs populaires : EMA (court/long), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, stochastique, ATR, bandes de Bollinger, points pivots, Fibonacci. Identifier les tendances, les divergenc
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT5 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experts
Bienvenue dans le monde du trading d'or innovant et efficace avec GoldPro - un robot de trading avancé spécialement conçu pour vous aider à réussir sur le marché de l'or. Le conseiller utilise la technique de la moyenne, vous ne devez pas percevoir cela comme bon ou mauvais, mais comme une approche qui fonctionne sur le marché, en rejetant la croyance unipolaire selon laquelle une méthode est bonne et l'autre est mauvaise, elle existe et peut être appliquée avec succès, c'est un fait. Fiabili
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Experts
Bienvenue dans le monde du trading d'or innovant et efficace avec GoldPro - un robot de trading avancé spécialement conçu pour vous aider à réussir sur le marché de l'or. Le conseiller utilise la technique de la moyenne, vous ne devez pas percevoir cela comme bon ou mauvais, mais comme une approche qui fonctionne sur le marché, en rejetant la croyance unipolaire selon laquelle une méthode est bonne et l'autre est mauvaise, elle existe et peut être appliquée avec succès, c'est un fait. Fiabili
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [ Instructions and DEMO ] Cara
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilitaires
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Coppy Master MT5   est un outil permettant de copier des transactions entre les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Prend en charge la copie dans les deux sens : de MT5 à MT4, de MT4 à MT5, et également entre comptes du même type. Pour un fonctionnement correct, tous les terminaux doivent être lancés sur un seul ordinateur ou VPS. [ Instruction  and Demo ]  Pour copier vers MetaTrader 4, une version distincte du produit est requise -   Coppy Master MT4   . Fonctions principales : Type de con
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experts
Conseiller en trading Ice Cube Scalper -         c'est un scalper de jour   , effectuant un grand nombre de transactions quotidiennement, prenant plusieurs points à chaque transaction. La stratégie de l'EA consiste à trader avec la tendance en utilisant l'indicateur RSI. L'EA utilise la moyenne avec un lot multiplicateur, vous devez comprendre cela avant d'utiliser l'EA, cependant la stratégie a bien fonctionné à la fois dans le backtesting et le trading en direct. Avant d'acheter, assurez-vous
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilitaires
Cet utilitaire est conçu pour envoyer un signal de MT5 vers Discord. Il offre plusieurs fonctionnalités uniques, vous permettant non seulement d'envoyer des signaux de trading, mais aussi d'effectuer les opérations suivantes : Envoyer des messages directement depuis le terminal vers Discord Envoi d'émojis avec du texte personnalisé Envoyez du texte et des images directement depuis le terminal MT5 vers Discord Tout cela permet à l'utilisateur de maintenir un canal avec des signaux, en se concentr
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilitaires
Copieur Master MT4       est un outil de copie de transactions pour les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Il prend en charge la copie dans les deux sens : de MT4 à MT5, de MT5 à MT4, ainsi qu'entre comptes du même type MT4 à MT4. Pour fonctionner correctement, tous les terminaux doivent fonctionner sur le même PC ou VPS. [ Instruction  and Demo ]  Pour copier vers MetaTrader 4, une version séparée —       Copieur Master MT5       — est requis. Caractéristiques principales : Modes de copie
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicateurs
Véritable indicateur de l'offre et de la demande       - vous permettra de déterminer rapidement l'emplacement des niveaux de résistance et de support sur toutes les périodes. L'indicateur sera utile pour ceux qui utilisent l'analyse technique dans leur trading. L'indicateur est facile à utiliser, il suffit de glisser-déposer sur le graphique et l'indicateur vous montrera les niveaux de support et de résistance les plus probables. Lorsque vous changez de période, vous verrez les niveaux de la n
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilitaires
Logique de travail L'utilitaire Stop Out est un indicateur simple mais très pratique indiquant combien de points il reste au niveau Stop Out / Son avantage réside dans le fait que de nombreux traders surestiment délibérément le risque dans le trading à la recherche de profit, utilisent la marge disponible au maximum, et dans ce cas, il est très important de savoir où le courtier peut fermer de force vos positions. Placez simplement l'indicateur sur le graphique et, en fonction de la position
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Utilitaires
Risk Controller Expert Advisor, un programme qui vous permet de contrôler le risque total de vos conseillers en trading sur votre compte. Avec ce programme, vous pouvez contrôler le risque maximum qui sera autorisé sur le compte pour tous les conseillers. Par exemple, vous définissez le risque de 30% du drawdown maximum, ce qui signifie que si vos robots de trading actions dépassent le risque de 30%, le Risk Controller fermera toutes les positions des conseillers, et pourra également fermer tou
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
La stratégie de l'EA est basée sur le Swing trading , avec des entrées après des impulsions brutales calculées par l'indicateur iPump. Comme mentionné précédemment, l'EA a la capacité d'ouvrir des transactions manuelles avec un support automatique. - pour une tendance baissière ↓ on entre dans un trade après une hausse corrective du prix, l'actif tombe dans la zone de surachat, on vend le long de la tendance. - pour une tendance haussière ↑, on entre dans un trade après une baisse corrective du
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilitaires
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Utilitaires
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilitaires
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experts
Description du conseiller Smart Expert Advisor est un conseiller de trading de grille automatique avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de trading. L'Expert Advisor sélectionne automatiquement les paramètres pour chaque paire de devises, vous n'avez donc pas besoin de définir les paramètres pour chaque paire, les calculs sont basés sur la volatilité de l'instrument négocié. Au moment de la négociation, vous pouvez définir la direction des points d'entrée. Activer le filtre
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilitaires
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
EasyTradePad – Panneau de trading pour MetaTrader 4 EasyTradePad   est un outil de trading manuel et semi-automatisé. Son interface permet une gestion rapide des ordres et des positions, ainsi que des calculs de gestion des risques en un clic. Caractéristiques du panneau : Ouvrir et fermer des transactions avec un risque prédéfini (% ou devise de dépôt) Définissez SL et TP en points, en pourcentages ou en valeurs monétaires Calculer automatiquement le ratio risque/récompense Déplacez le stop lo
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicateurs
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Ce filtre vous permet d'identifier les actifs qui sont plus que d'habitude surachetés (% d'augmentation) ou survendus (% de baisse) au cours d'une période de temps sélectionnée (intervalle de temps). Le marché est régi par la loi, achetez moins cher, vendez plus, mais sans scanner automatique, il vous sera très difficile d'identifier les devises / actions qui sont surachetées ou survendues plus que d'habitude, disons, au cours de la semaine en cours, ou du courant heure ou mois. Il peut y avoir
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicateurs
Logique de travail L'importance de cet indicateur réside dans le fait qu'il permet de comprendre combien de « carburant il reste encore sur l'instrument ». Imaginez la situation, vous êtes parti dans une voiture avec une batterie à moitié déchargée, en moyenne, cette quantité d'énergie est généralement suffisante pour une voiture pour 250 km, donc si vous le souhaitez, vous ne pouvez pas surmonter une distance de 700 km. Ainsi, pour chaque instrument, il existe un certain mouvement de prix quo
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilitaires
MetaTrader utility MTI (Main Trading Info) – shows the basic trading information for a trader, namely: average and current spread size Swap size for short and long positions Cost of 1 pip for 1 trading lot Stop Level size (minimum distance for placing pending orders) Time until the end of the current (red) and time until the start of the next (gray) trading session The time until the end of the current trading session is displayed in red, the time until the opening of the next session is display
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La stratégie de l'EA est basée sur le Swing trading , avec des entrées après des impulsions brutales calculées par l'indicateur iPump. Comme mentionné précédemment, l'EA a la capacité d'ouvrir des transactions manuelles avec un support automatique. - pour une tendance baissière ↓ on entre dans un trade après une hausse corrective du prix, l'actif tombe dans la zone de surachat, on vend le long de la tendance. - pour une tendance haussière ↑, on entre dans un trade après une baisse corrective du
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Utilitaires
Logique de travail L'utilitaire Stop Out est un indicateur simple mais très pratique indiquant combien de points il reste au niveau Stop Out / Son avantage réside dans le fait que de nombreux traders surestiment délibérément le risque dans le trading à la recherche de profit, utilisent la marge disponible au maximum, et dans ce cas, il est très important de savoir où le courtier peut fermer de force vos positions. Placez simplement l'indicateur sur le graphique et, en fonction de la position
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logique de stratégie Pump and Dump Expert Advisor est un conseiller de trading entièrement automatisé créé par un trader pour les traders. La stratégie est « acheter moins cher, vendre plus cher ». Les commandes sont ouvertes après une hausse/baisse importante du prix. Le sens de base de la stratégie Pump and Dump est d'acheter un actif moins cher lorsque le prix baisse et de le vendre plus haut lorsque le prix augmente. Vous avez probablement remarqué qu'après de brusques mouvements de prix
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Conseiller commercial Ice Cube Scalper -           c'est un scalpeur de jour       , effectuant quotidiennement un grand nombre de transactions, prenant plusieurs points à chaque transaction. La stratégie de l'EA consiste à négocier avec la tendance en utilisant l'indicateur RSI. L'EA utilise la moyenne avec un lot multiplicateur, vous devez comprendre cela avant d'utiliser l'EA, mais la stratégie a bien fonctionné à la fois dans le backtesting et le trading en direct. Avant d'acheter, assurez-
Filtrer:
Walery
89
Walery 2023.12.22 00:10 
 

Everyone should try this Utility. It will help you more than you imagine. I advise you to study everything related to Averaging and Hedging and train with small lots. Sergey made this product available to us. Thank you. Respect.

FunChiii
160
FunChiii 2023.12.21 00:00 
 

This EA is just an awsome help to have in trading, i can highly recommend it.

Répondre à l'avis