Cet Expert Conseiller rend la simplicité efficace. Il vous permet de personnaliser votre niveau de risque selon votre profil et votre capital grâce à un système de somme de lots ajustable. Gérez vos investissements avec précision. Idéal pour combiner différents ensembles d'opérations conservatrices afin d'obtenir des profits contrôlés et constants. Dans la section des images, vous pouvez voir quelques backtests ainsi que le comportement de 8 ensembles sur différents instruments en temps réel (une image montre l'agrégat et la suivante montre la courbe de chaque ensemble séparément). Veuillez vous rappeler qu'une étude appropriée est toujours nécessaire; rien n'est aussi facile que d'appuyer sur un bouton. Besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter.



