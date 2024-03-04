HYT utility

HYT (Help Your Trading) est un outil conçu pour vous aider à réduire la moyenne de vos positions perdantes en utilisant deux techniques principales :

Moyenne standard. Couverture avec ouverture ultérieure de positions dans le sens de la tendance.

Cet outil vous permet de gérer plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, aussi bien pour l'achat que pour la vente.

HYT calcule automatiquement la taille de la position suivante, le prix de l'ordre, la direction de la moyenne et la clôture de la position avec un niveau de take-profit spécifié.

Il offre également la possibilité d'ouvrir des positions à l'aide des boutons Acheter et Vendre, en spécifiant le niveau de take-profit souhaité et le lot initial.

Pour commencer à l'utiliser , faites simplement glisser l'outil sur le graphique, définissez le niveau de prise de bénéfices et cliquez sur le bouton « Démarrer la moyenne ».

Assurez-vous que votre position initiale n'est pas trop importante et préparez-vous à des dépenses supplémentaires, car l'outil augmentera la taille des positions lors de la réduction de la moyenne.

HYT peut également effectuer des transactions automatiques . Lorsque le trading automatique est activé, l'outil ouvre et ferme des positions selon les paramètres spécifiés.



Pourquoi choisir l'utilitaire HYT ?

HYT est un assistant intelligent pour gérer les pertes grâce à une approche systématique. Il calcule automatiquement les volumes, les prix et l'orientation des ordres, vous aidant ainsi à réduire la moyenne ou à créer des positions de reprise grâce à des opérations de couverture et des entrées de suivi de tendance.

Il prend en charge les directions mixtes (achats et ventes), les entrées manuelles rapides à l'aide des boutons Acheter/Vendre avec des objectifs de prise de bénéfices, le mode de moyenne automatique complet et le trading automatique en fonction de vos paramètres.

HYT ne garantit pas de profit, mais simplifie considérablement la gestion des situations difficiles, notamment lorsque le compte est déjà surchargé de transactions ouvertes. Il est idéal pour les traders souhaitant automatiser leurs calculs, réduire le travail manuel et mieux contrôler leur logique de trading.



