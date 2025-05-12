EasyInsight AIO MT4

3

EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort

Présentation
Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs.
EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt à être analysé instantanément avec ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity et plus encore.

Plus besoin de changer de fenêtre, plus d’encombrement, plus de superpositions sur les graphiques. Seulement des insights structurés, exportés automatiquement, pour que vous puissiez vous concentrer sur des décisions intelligentes basées sur les données — sans passer votre journée devant les graphiques.

Pourquoi EASY Insight AIO ?

Un véritable tout-en-un
• Aucune configuration, aucune installation d’indicateurs, aucune superposition graphique. Installez, lancez, exportez — c’est tout.

Couverture multi-actifs
• Analysez le Forex, les métaux, les cryptomonnaies, les indices et les actions — tout ce que propose votre courtier.

Export de données prêt pour l’IA
• Fichiers CSV hautement structurés et optimisés pour les prompts, conçus pour être utilisés directement avec des outils et plateformes d’IA.

L’export complet inclut :
• Analyse de la force des devises sur 3 périodes sélectionnables
• Sentiment de marché via l’évolution des positions nettes longues
• Mouvements de volume, volatilité, et zones précises de support/résistance
• Données de marché incluant OHLC pour M15, H1, D1
• Toutes les données sont prêtes à l’export — sans configuration supplémentaire

Prompt engineering intelligent
• Fichiers de prompts intégrés pour guider votre IA dans l’interprétation de l’export et générer des idées de trading en un temps record.

Automatisation sans effort
• Vos exports sont automatiquement classés dans des dossiers par classe d’actif (Forex, Crypto, Métaux, etc.), chacun contenant des fichiers timelapse pour faciliter le backtesting, l’entraînement IA et le développement de stratégies.

Puissance maximale, complexité minimale

Vous n’avez pas besoin d’acheter, de licencier ou de configurer des indicateurs séparés. EASY Insight AIO inclut tout — instantanément. Vous obtenez uniquement les données, sans impacter vos graphiques, et sans aucune étape manuelle.

Plébiscité par la communauté

La communauté EASY Insight grandit rapidement et partage déjà des prompts avancés pour l’IA, des stratégies de trading automatisées et même des frameworks EA complets — le tout basé sur cette exportation pure de données. Les utilisateurs ont signalé des trades rentables sur les cryptos et d’autres marchés quelques jours seulement après le lancement.

Découvrez EASY Insight AIO en action

Retrouvez des exemples concrets et des démonstrations complètes dans notre playlist AI Trading sur YouTube.

Ressources & support

• Nouveau sur EASY Insight ? Commencez ici : FAQ EasyInsight
• Accédez à des templates, stratégies, vidéos et groupes via notre hub central Stein Investments

En résumé – pourquoi EASY Insight AIO ?

• Export CSV en un clic pour toutes les grandes classes d’actifs
• 100% data : aucun indicateur, aucune superposition, aucune configuration
• Conçu pour le trading IA — structuré, optimisé pour les prompts, prêt à l’emploi
• Confort tout-en-un et aucun effort manuel
• Adopté par une communauté dynamique qui construit le trading data-driven de demain
• Efficace, moderne et prêt pour votre prochain trade

Prêt pour un trading plus intelligent, sans effort ?
Procurez-vous EASY Insight AIO aujourd’hui et profitez du vrai trading de précision assisté par l’IA, sans aucune configuration.

Filtrer:
cvdestyfx
2813
cvdestyfx 2025.06.20 12:48 
 

I have to give my honest opinion on this product. Support is good. But unfortunately, it does not appear to be a reliable strategy. I caution anyone who might be considering purchasing this to keep in mind there are no refunds.

Note: I will continue to try to find a way to make this work, and if things change, then I will change this review. But at this time, I am disappointed with the results.

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2025.06.20 13:27
Thank you for your honest review – I truly appreciate you taking the time to share your experience. What surprises me a bit is that you haven’t raised any questions yet – neither in private nor in the group chat. Many users who took the time to explore the tool in more detail and adjust the AI prompts to their workflow have seen excellent results. EasyInsight is not a plug-and-play strategy, but rather a powerful AI-supported analysis system that helps you understand the market better. Especially for U.S. traders, timing is crucial – since much of the action happens before the U.S. session even begins. But that also means the Asian session provides excellent trading opportunities that many overlook. I strongly recommend watching this video where I explain the timing aspect in more detail:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=1DcgxatOgqw I really hope you give it another try. And of course, feel free to reach out if you’d like help unlocking its full potential. Best regards,
Daniel
Répondre à l'avis